107 ёшли блогер узоқ умрининг оддий сирини очди

·1·Дунё
107 ёшли блогер узоқ умрининг оддий сирини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 107 ёшли Мария Моралес Тирадо, «Доня Мами» номи билан танилган, ижтимоий тармоқларда машҳурликка еришганидан сўнг вафот етди.
  • Унинг узоқ умрининг сири меҳнацеварлик, оилага эътибор ва анъанавий турмуш тарзи бўлган.
  • Доня Мами 14 фарзанд, 48 набира, 71 чевара ва 28 евара кўрган.
  • Унинг ўғли Тони Моралеснинг айтишича, онаси ўз шартлари билан тинч ҳаётдан кўз юмган.

Пуэрто-Рикода ижтимоий тармоқлар орқали машҳурликка эришган Мария Моралес Тирадо 107 ёшида вафот этди. Кўпчиликка «Doña Mami» номи билан таниш бўлган аёл бир неча йил аввал узоқ умр кўришининг оддий сирини очиб берган эди.

Мария 107 ёшга тўлган кунини нишонлаганидан атиги уч соат 45 дақиқа ўтиб ҳаётдан кўз юмди. У 28 сентябрь, душанба куни Пуэрто-Рикода тинч ва осойишта вафот этган.

Doña Mami оиласи, анъанавий турмуш тарзи ва ёшлик йилларидаги Пуэрто-Рико ҳаёти ҳақидаги хотираларини ижтимоий тармоқларда бўлишиб, интернет фойдаланувчилари орасида машҳурликка эришган.

У 2019 йилда 100 ёшини нишонлаганида узоқ умр кўриш тарзи ҳақида ҳам сўзлаб берган.

«Мен бу 100 йилни ишлаш билан ўтказдим. Рақсга тушмадим, базмларга бормадим ва ичмадим. Фарзандларимни катта қилдим, фермада ишладим ва кўплаб funche едим», — деган эди у.

Funche — Пуэрто-Рикога хос анъанавий маккажўхори унидан тайёрланадиган таом.

Yabucoa шаҳрида яшаган Doña Mami ёшлигидан ер билан ишлаган ва ҳатто 80–90 ёшларида ҳам экин етиштиришни давом эттирган.

Унинг набираси Хулио Сесар Леброн бувисини кексайган даврида ҳам жуда бақувват бўлганини эслаган. У Doña Mami’ни «30 ёшли инсон каби куч билан кетмон кўтариб ишлаётганини» кўрганини айтган.

Оддийлиги, самимий феъл-атвори ва ғайрати уни ижтимоий тармоқлардаги машҳур шахслардан бирига айлантирди. Бу ҳақда Need To Know хабар берган.

У интернетда илк бор 2017 йилда пайдо бўлган. Ўша пайтда набираси унинг иштирокидаги видеоларни Facebook’да жойлашни бошлаган. «Mami is my Attitude 4 a Lifestyle» саҳифаси эса 200 мингдан ортиқ обуначи тўплаган.

Шунга қарамай, Doña Mami ҳаётининг марказида доимо оиласи турган. У турмуш ўртоғи Виктор Моралес Мартинес, яъни «Papi» билан биргаликда 14 нафар фарзандини тарбиялаган.

У 48 нафар набира, 71 нафар чевара ва 28 нафар эвара кўриш бахтига ҳам эришган.

Унинг вафоти ҳақида ўғли Тони Моралес таъсирли мурожаат орқали хабар берди.

«Онажоним 107 йил, уч соат ва 45 дақиқа яшади», — деб ёзди у.

Тонининг сўзларига кўра, соат 03:45 да Doña Mami турмуш ўртоғи Papi, Хуана Мария, Толедо, ака-ука ва опа-сингиллари, куёвлари ҳамда ундан аввал ҳаётдан кўз юмган кўплаб яқинлари билан қайта бирлашган.

«У қандай яшаган бўлса, шундай кетди — ўз шартлари асосида ва тинчгина», — деди Тони.

Унинг таъкидлашича, Doña Mami’нинг сўнгги йилларида жисмоний куч-қуввати пасайган. Бунга бутун умри давомида меҳнат қилгани, ерга экин эккани, овқат тайёрлагани ва фарзандларини тарбиялагани сабаб бўлган.

Бироқ у умрининг сўнгги лаҳзаларига қадар яқинларига ўз тажрибасини улашиб, уларга сабоқ беришда давом этган.

«Унинг ҳаётини шунчаки йиллар билан ўлчаб бўлмайди. Чунки унинг ҳақиқий мероси ортида қолдирган авлодлари орқали яшашда давом этади. Биз унинг фидойилиги маҳсулимиз ва жангчи аёлнинг авлодларимиз», — дея таъкидлади Тони Моралес.

Дона МамиМария Моралес ТирадоПуэрто-РикоЯбукоа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

16-0 серия билан порлаган : 221 кун комада ётган Притчард Колон ҳаётдан кўз юмди16-0 серия билан порлаган : 221 кун комада ётган Притчард Колон ҳаётдан кўз юмди14 август 19:5924 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди24 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди10 сентябр 12:16Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олинди22 сентябр 08:59Эронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиЭронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солди16 сентябр 11:25115 ёшли япон аёли узоқ умр сирини очиб, вафот этди115 ёшли япон аёли узоқ умр сирини очиб, вафот этди2 сентябр 09:54Астанада блогер билан рақсга тушган икки туристик полиция ходимаси ишдан бўшатилди (видео)Астанада блогер билан рақсга тушган икки туристик полиция ходимаси ишдан бўшатилди (видео)15 сентябр 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота