115 ёшли япон аёли узоқ умр сирини очиб, вафот этди
Япониянинг энг кекса фуқароси Шигеко Кагава 115 ёшу 91 кунлигида вафот этди. У узоқ умр кўришининг асосий сирини жуда оддий одатлар билан боғлаган.
Шигеко 27 август куни Нара префектурасининг Яматокорияма шаҳрида ҳаётдан кўз юмди. У 2025 йил 29 июль куни 114 ёшли аёл вафот этганидан сўнг Япониянинг энг кекса тирик фуқаросига айланган эди.
1911 йил 28 майда туғилган Шигеко 1934 йилда Осака аёллар тиббиёт коллежини тамомлаган. У Яматокориямада ўз амалиётини очиб, саксонинчи ёшларига қадар акушер-гинеколог бўлиб ишлаган. Шунингдек, холерага қарши курашишда ҳам иштирок этган.
Шигеко 2021 йилда 109 ёшу 10 ойлигида Токио Олимпиадаси машъала эстафетасида қатнашиб, энг кекса Олимпия машъалачиси сифатида тарихга кирган.
Узоқ умрнинг оддий сири
Шигекодан узоқ умр кўриш сирини сўрашганда, у қисқа жавоб берган:
«Пиёда юриш ва мияни ишлатиш».
Шифокорлик йилларида у беморларнинг уйига бориш учун бир неча километр масофани пиёда босиб ўтарди. Унинг айтишича, ёшлигидан кўп юргани оёқларини бақувват қилган ва бу ҳаёт куч-қувватининг манбаи бўлган.
Кексалик даврида ҳам Шигеко миясини фаол ушлашга ҳаракат қилган. У хаттотлик билан шуғулланган ва мантиқий бошқотирмалар ечган.
Оиласи эса унинг узоқ умрида кундалик тартиб муҳим ўрин тутганини таъкидлаган. Шигеко кунига уч маҳал овқатланган, белгиланган вақтда ухлаб-уйғонган ва ҳаётини бир маромда давом эттирган.
Шигеко Кагава вафотидан сўнг Япониянинг энг кекса тирик фуқароси мақоми Киотода яшовчи 114 ёшли Фуё Кишимотога ўтди.
…