Тарихий бурилиш: АҚШ қўшинлари Ироқни бутунлай тарк этди!

·0·Дунё
Тарихий бурилиш: АҚШ қўшинлари Ироқни бутунлай тарк этди!

Яқин Шарқ сиёсий харитасида ва минтақа хавфсизлиги тарихида янги давр бошланди: АҚШ Қуролли Кучлари Ироқ ҳудудини тўлиқ тарк этди. Германиянинг «DPA» ахборот агентлигига таяниб хабар берилишича, Ироқ ҳукуматининг юқори мартабали вакили АҚШнинг барча жанговар бўлинмалари ҳамда уларга моддий-техник (орқа фронт) таъминот кўрсатган барча ҳарбий кучлари мамлакатдан тўлиқ олиб чиқиб кетилганини тасдиқлади. Ҳозирча Пентагон томонидан ушбу маълумотга расмий изоҳ берилмаган бўлса-да, Бағдодда ушбу сана муносабати билан умуммиллий тантаналар ва «Мустақиллик куни» сифатида байрам тадбирлари режалаштирилган.

Қўшинларни олиб чиқиш бўйича якуний келишувга 2024 йилда эришилган бўлиб, 2025 йил ҳолатига кўра мамлакатда 2500 нафар америкалик ҳарбий хизматчи қолган эди. Бундан ташқари, Туркия ҳам Ироқ бош вазири Али аз-Заиди ва Ражаб Тоййиб Эрдўғон ўртасида Нью-Йоркда эришилган битим асосида «Башика-Зеликан» ҳарбий базасини ироқликларга топшириб, ўз қўшинларини босқичма-босқич олиб чиқишга келишиб олди.

«23 йиллик миссиянинг тугаши, 2500 ҳарбий ва миллий байрам»: Тарихий қадамнинг 5 та асосий нуқтаси

АҚШ ва Туркия қўшинларининг Ироқдан чиқиб кетиши бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • АҚШ кучлари тўлиқ олиб чиқилди: Жанговар қисмлар ва барча моддий-техник таъминот базалари Ироқни тўлиқ тарк этди;

  • 2500 аскар ва сўнгги базалар: 2025 йилгача қолган контингент асосан курдлар ҳудуди бўлган Эрбилда ҳамда Бағдоднинг «Яшил ҳудуди»да жойлашган эди;

  • Ироқда «Мустақиллик куни» тантаналари: Ҳукумат хорижий қўшинларнинг тўлиқ чиқиб кетишини янги мустақиллик рамзи сифатида кенг нишонлашга ҳозирлик кўрмоқда;

  • Пентагон ҳозирча сукут сақламоқда: АҚШ Мудофаа вазирлиги томонидан расмий баёнот берилмаган бўлса-да, жараён 2024 йилги режа асосида якунланди;

  • Туркия ҳам қўшинларини олиб чиқмоқда: БМТ саммити доирасида Эрдўғон ва Ироқ бош вазири Али аз-Заиди «Башика-Зеликан» ҳарбий базасини Ироқ армиясига топширишга келишиб олди.

Ироқ ҳудудидаги хорижий ҳарбий ҳозирлик ва янги давр кўрсаткичлари таснифи

АҚШ ва Туркиянинг Ироқдаги миссиялари бўйича расмий кўрсаткичлар таққоси:

Таҳлил мезонлари ва йўналишлар

АҚШ Қуролли Кучлари миссияси

Туркия Қуролли Кучлари миссияси

Ҳарбий контингент ҳолати

Ироқдан бутунлай олиб чиқиб кетилди

Босқичма-босқич чиқиб кетиш бўйича келишувга эришилди

Асосий базалар ва локациялар

Бағдод («Яшил ҳудуд») ва Эрбиль гарнизони

«Башика-Зеликан» ҳарбий базаси (Шимолий Ироқ)

Қўшинлар сони (сўнгги босқичда)

Қарийб 2 500 нафар ҳарбий хизматчи

Махсус чегара ва терроризмга қарши бўлинмалар

Келишувга эришилган платформа

2024 йилги Вашингтон-Бағдод стратегик битими

2026 йил сентябрь, Нью-Йорк (БМТ Бош Ассамблеяси)

Ироқ томонидан раҳбарлик

Ироқ мудофаа вазирлиги ва Бағдод ҳукумати

Бош вазир Али аз-Заиди ва президент Эрдўғон музокараси

Жамоатчилик реакцияси

«Мустақиллик куни» умумхалқ тантаналари

Суверенитетни қайтариш йўлидаги улкан дипломатик ютуқ

Геосиёсат ва минтақавий хавфсизлик экспертизаси: Нега АҚШнинг кетиши Ироқ тақдирини ўзгартиради?

Халқаро хавфсизлик таҳлилчилари, шарқшунослар ва ҳарбий экспертларнинг хулосалари:

  • «2003 йилги босқиндан кейинги суверенитет»: АҚШнинг 2003 йилги ҳарбий инвазиясидан кейин бошланган давр расман якунига етди; Ироқ ҳукумати барча хорижий ҳарбий базалар ва қуролли тузилмалар устидан назоратни ўз қўлига олиш орқали мамлакатнинг тўлиқ мустақиллигини тиклашга эришмоқда;

  • Минтақадаги кучлар мувозанати ва Эрон омили: Америка қўшинларининг кетиши Бағдодга ўз мудофаасини мустақил таъминлаш масъулиятини юклайди; таҳлилчилар бу бўшлиқни Теҳрон таъсиридаги гуруҳлар тўлдириши мумкинлигидан хавотир билдирса-да, Ироқ расмийлари Туркия билан муросага келиш орқали кўп векторли мувозанат сиёсатини юритишга интилмоқда;

  • Туркия билан келишувнинг аҳамияти: Шимолий Ироқдаги «Башика-Зеликан» базасининг қайтарилиши Анқара ва Бағдод ўртасидаги чегара хавфсизлиги ва курд қуролли гуруҳларига қарши кураш бўйича янги шериклик модели шаклланганини билдиради; бу эса минтақанинг тинч ривожланишига замин яратади.

Сизнингча, АҚШ ва хорижий давлатлар ҳарбий контингентларининг тўлиқ чиқиб кетиши Ироқда узоқ кутилган барқарорлик ва тинчликни таъминлай оладими ёки янги ички зиддиятлар хавфини туғдирадими? Ироқ ҳукуматининг бу тарихий қадами Яқин Шарқ геосиёсатига қандай таъсир кўрсатади деб ҳисоблайсиз? Шахсий таҳлилингиз ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда жаҳон майдонидаги энг йирик ҳарбий-сиёсий янгиликни яқинларингиз билан баҳам кўринг!

ИроқАҚШ Қуролли КучлариТуркияБашика-Зеликан базаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украина денгизсиз қолиши мумкин: НАТО собиқ генерали Россиянинг янги нишонларини фош қилдиУкраина денгизсиз қолиши мумкин: НАТО собиқ генерали Россиянинг янги нишонларини фош қилди21 сентябр 18:37Си Цзиньпин тарихий давлат ташрифи билан АҚШга учди: Дунё тақдири қандай ҳал қилинади?Си Цзиньпин тарихий давлат ташрифи билан АҚШга учди: Дунё тақдири қандай ҳал қилинади?23 сентябр 08:30Аҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилдиАҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилди23 сентябр 13:05112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди19 сентябр 07:00АҚШ Эрон ҳудудидаги ҳарбий нишонларга оммавий ҳаво зарбалари бердиАҚШ Эрон ҳудудидаги ҳарбий нишонларга оммавий ҳаво зарбалари берди30 июл 12:0080 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқди80 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқди3 август 12:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота