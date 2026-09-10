24 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди
Мукбанг йўналишида контент яратган блогер Чэнь Цзии 24 ёшида вафот этди. У 1,2 миллион нафар обуначисига Ganfan Yingying номи билан танилган эди. Блогер сўнгги видеосини шифохонада суратга олиб, унда «саломатлик биринчи ўринда» эканини таъкидлаганидан уч кун ўтиб ҳаётдан кўз юмган.
Чэнь катта миқдорда овқат истеъмол қилиб, кейин ўзини касал қилиши билан боғлиқ соғлиқ муаммолари ҳақида аввал ҳам очиқ гапирган. Унинг 14 август куни шифохонадан жойлаган сўнгги видеосида қонидаги калий миқдори хавфли даражада пасайиб кетганини маълум қилган.
Блогер 17 август куни вафот этган. Унинг ота-онаси 4 сентябрь куни интернетдаги билдиришнома орқали қизининг ўлими ҳақида хабар берган. Бироқ расмий тиббий хулосада унинг ўлимига аниқ нима сабаб бўлгани ҳозирча очиқланмаган.
Чэнь қонидаги калий миқдори 2,3 ммоль/л гача тушганини айтган. Одатда бу кўрсаткич тахминан 3,5–5,5 ммоль/л оралиғида бўлади. Шифохонага келганида эса калий миқдори 2,5 ммоль/л бўлган ва даволанишдан сўнг 3,3 ммоль/л гача кўтарилган.
Блогер соғлиғига боғлиқ муаммоларни тан олган
Мукбанг — блогер катта миқдорда овқат истеъмол қилган ҳолда аудитория билан мулоқот қиладиган онлайн кўрсатув тури. Чэнь соғлиғи билан боғлиқ муаммоларни айнан мукбанг фаолияти билан боғлаган ва бу ҳолат сабаб аввал ҳам шифохонага ётқизилганини айтган.
У сўнгги видеосида катта миқдорда овқат истеъмол қилиш ортидан калий миқдори тушиб кетганини билдирган. Шунингдек, ташқи томондан бу фаолият жозибали кўриниши мумкин бўлса-да, контент яратиш ортида тун бўйи овқат ейишга тўғри келишини таъкидлаган.
Блогер обуначиларига пул муҳим эканини, аммо саломатлик доимо биринчи ўринда туриши кераклигини эслатиб, ўз танасига эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлишга чақирган.
Шаньдун провинциясининг Ляочэн шаҳрида яшаган Чэнь Хитойнинг Kuaishou видеоплатформасида катта аудитория тўплаган. У ерда 169 та видео жойлаган. Маълумотларга кўра, блогер бир реклама трансляцияси вақтида 60–70 дона консерваланган тухум истеъмол қилган.
Чэнь шунингдек, кўпроқ кўришлар ва юқори аудитория кўрсаткичларига эришиш учун контент яратувчиларга тобора кўп миқдорда овқат истеъмол қилиш босими кучайиб бораётгани ҳақида ҳам гапирган.
Ушбу ҳолатдан хабардор шахс блогерда узоқ вақт давомида калий миқдори паст бўлгани билан боғлиқ юрак фаолияти тўхташи кузатилганини даъво қилган. Аммо бу маълумот ҳозирча расмий равишда тасдиқланмаган.
Мутахассислар таъкидлашича, кўп овқат ейишнинг ўзи одатда калий миқдорининг пасайишига олиб келмайди. Бироқ такрорий равишда ўзини қусишга мажбурлаш ёки ич сурги воситаларидан фойдаланиш оғир гипокалиемияни келтириб чиқариши ва юрак ритмида хавфли бузилишларга сабаб бўлиши мумкин.
Чжэцзян госпиталининг умумий амалиёт бўлими шифокори Чай Цичэнь айрим мукбанг контент яратувчилари суратга олиш жараёнидан кейин истеъмол қилган овқатларини чиқаришга уринишини таъкидлаган.
«Жуда эрта якунланди»
Чэнь Цзиининг вафоти унинг ота-онаси учун оғир йўқотиш бўлди.
«Ёшликнинг гуллаган даврида ҳаёти жуда эрта якунланди. Жаннатда бошқа азоб бўлмасин. Яхши дам ол. Ота ва онанг сени доимо соғинади», дея ёзган марҳуманинг ота-онаси.
Блогернинг Kuaishou’даги саҳифаси кейинчалик ўчириб ташланган.
Чэнь Цзиининг ўлими катта миқдорда овқат истеъмол қилишга асосланган экстремал контент ортида инсон саломатлиги учун жиддий хавфлар бўлиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларни яна бир бор кучайтирди.
…