Туркманистонда нега Ўзбекистон SIM карталарига қарши рейд бошланди?

·57·Дунё
Туркманистонда нега Ўзбекистон SIM карталарига қарши рейд бошланди?

Туркманистоннинг Ўзбекистон билан чегарадош ҳудудларида маҳаллий ҳуқуқ-тартибот идоралари Ўзбекистон мобил операторларининг SIM карталаридан фойдаланаётган фуқароларни аниқлаш бўйича кенг қамровли рейдларни бошлади. Бу ҳақда “Озодлик” радиоси хабар тарқатди.

Маълум қилинишича, текширувлар асосан Тошҳовуз вилоятидаги 60 дан ортиқ аҳоли пунктида ўтказилмоқда. Сўнгги кунларда Диовар қишлоғида бир нечта оиладан Ўзбекистонга тегишли SIM карталар мусодара қилингани айтилмоқда.

Айрим ҳолатларда қонунбузарларга огоҳлантириш билан чекланилган. Аммо аксарият ҳолларда хорижий мобил алоқа хизматларидан фойдаланишда гумон қилинган шахсларга катта миқдорда жарима ёки ҳатто қамоқ жазоси қўлланиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирилган.

Манбаларга кўра, бундай чоралар айрим ҳолларда хорижий алоқа хизматларидан фойдаланиш миллий хавфсизликка таҳдид сифатида баҳоланиши билан изоҳланмоқда.

Чегара ҳудудида яшовчи фуқаролар эса Ўзбекистон операторларининг SIM карталари ва Wi-Fi қурилмаларидан фойдаланишга мажбур бўлаётганини айтишмоқда. Улар буни маҳаллий алоқа тармоқларида интернет сифати пастлиги ёки айрим ҳудудларда умуман ишламаслиги билан изоҳлаган.

Айрим фойдаланувчиларнинг таъкидлашича, Ўзбекистон мобил операторлари тақдим этаётган интернет тезлиги маҳаллий хизматлардан бир неча баробар юқори. Шу боис мамлакатга қатнаб турадиган айрим шахслар Ўзбекистондан SIM карталар ва роутерлар олиб келиб, уларни бошқаларга ҳам улаш билан шуғулланади.

Нашр маълумотига кўра, рейдларнинг кучайтирилишига Тошҳовуз вилоятида бир эркак олти нафар фарзанди ва ўз жонига қасд қилгани ҳақидаги хабар интернет орқали кенг тарқалгани сабаб бўлган бўлиши мумкин. Айрим тахминларга кўра, мазкур маълумот қўшни давлат мобил операторлари орқали интернетга чиққан фойдаланувчилар томонидан тарқатилгани гумон қилинмоқда.

Шу билан бирга, ҳуқуқ-тартибот идораларида Ўзбекистон SIM карталарини масофадан аниқлайдиган махсус техник воситалар мавжуд эмаслиги айтилмоқда. Шу сабабли текширувлар асосан жойлардаги рейдлар орқали амалга оширилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илк бор: суд олтин балиқларни ҳуқуқли жонзот деб тан олдиИлк бор: суд олтин балиқларни ҳуқуқли жонзот деб тан олдиБугун, 18:02Эрлинг Ҳоланднинг янги уй ҳайвони тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортдиЭрлинг Ҳоланднинг янги уй ҳайвони тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортдиБугун, 17:33Ҳиндистон ТИВ Эрон элчихонаси вакилини чақиртирдиҲиндистон ТИВ Эрон элчихонаси вакилини чақиртирдиБугун, 16:21Қўлидаги озиқ-овқатидан айрилган бола сурати ортидаги воқеаҚўлидаги озиқ-овқатидан айрилган бола сурати ортидаги воқеаБугун, 16:14Президент мактабда камситилган қизчани шахсан ўзи қўлидан ушлаб мактабга олиб кирдиПрезидент мактабда камситилган қизчани шахсан ўзи қўлидан ушлаб мактабга олиб кирдиБугун, 15:43Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Бугун, 15:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди