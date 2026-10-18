Аёл «Кальмар ўйини» актёри билан кўришиш учун 350 минг доллардан айрилди

·51·Дунё
Аёл «Кальмар ўйини» актёри билан кўришиш учун 350 минг доллардан айрилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жанубий Кореяда 50 ёшлардаги аёл «Калмар ўйини» сериали юлдузи Ли Жонг Же билан муносабатда эканига ишониб, фирибгарга тахминан 350 минг доллар юборди.
  • Фирибгар актёрнинг сунъий интеллект ёрдамида яратилган суратларидан фойдаланиб, аёлнинг ишончини қозонган ва унга «азизим», «шириним» деб мурожаат қилиб, романтик ҳислар уйғотган.

Жанубий Кореяда 50 ёшлар атрофидаги аёл машҳур «Кальмар ўйини» (Squid Game) сериали юлдузи Ли Жонг Жэ билан муносабатда эканига ишониб, интернет фирибгарига 500 миллион вондан ортиқ, яъни тахминан 350 минг доллар юборди. Фирибгар актёрнинг сунъий интеллект ёрдамида яратилган суратларидан фойдаланиб, аёлнинг ишончини қозонган.

Жанубий Кореянинг Мирян шаҳрида яшовчи, оммавий ахборот воситаларида «А» деб аталган аёлга ижтимоий тармоқ орқали ўзини машҳур актёр деб таништирган шахс мурожаат қилган. Кейинчалик улар KakaoTalk мессенжерида мулоқот қилишни бошлаган. Фирибгар аёлга «азизим» ва «шириним» деб мурожаат қилиб, унда актёр унга нисбатан романтик ҳислар пайдо қилган деган тасаввурни уйғотган.

«Мен актёр Ли Жонг Жэман. Мухлислар билан мулоқот қилиш учун сизга ёздим», — деган у дастлабки хабарларидан бирида.

Аёл сохта актёрнинг пул сўрашларига ҳам ишонган. Фирибгар гўёки хориждаги аэропортда қолиб кетгани ва уйига қайтиш учун маблағ кераклигини айтган. Ишонч қозониш учун эса шахсини тасдиқловчи ҳужжат ва ҳайдовчилик гувоҳномасининг сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган суратларини юборган.

«У Кореяга қайтишим билан пулингизни қайтараман, деб айтганди. Мен унга ишондим», — деган аёл кейинчалик полицияга. Аммо бу вақтга келиб у фирибгарга 500 миллион вондан ортиқ маблағ юбориб бўлган эди.

Аёлнинг айтишича, у сохта актёр билан шахсан учрашиш имконини берувчи VIP рухсатнома учун ҳам тахминан 7 500 доллар тўлаган. Бироқ ҳар сафар турли баҳоналар пайдо бўлиб, учрашув амалга ошмаган. Фирибгар яна пул талаб қилишда давом этгач, аёл полицияга мурожаат қилишга қарор қилган.

Кёнсаннам-до провинцияси полиция агентлиги аёл романтик муносабатлар орқали амалга ошириладиган фирибгарлик қурбони бўлганини тасдиқлади. Ҳозирча ўзини Ли Жонг Жэ деб таништирган шахснинг асл кимлиги аниқланмаган.

Воқеа кенг муҳокамаларга сабаб бўлгач, актёрнинг агентлиги ҳам мухлисларни огоҳлантирди. Баёнотда Ли Жонг Жэ номидан пул сўраётган шахсларга маблағ юбормаслик сўралган.

Афсуски, аёлнинг йўқотган пулини қайтариб олиш имконияти жуда кам. Бундан бир неча ой аввал ҳам Францияда бир аёл интернет орқали ўзини Брэд Питт деб таништирган фирибгарга ишониб, 850 минг доллардан айрилган эди.

Бу воқеалар машҳур шахслар номидан ёзадиган нотанишларга ишонишдан олдин уларнинг шахсини текшириш, айниқса, шахсий муносабатлар баҳонасида пул талаб қилинса, эҳтиёткор бўлиш зарурлигини кўрсатади.

Ли Жонг ЖэSquid Gameинтернет фирибгарликКёнсаннам-до полиция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алданди«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алданди13 сентябр 09:52«Кальмар ўйини» сабаб 12 ёшли бола ўлдирилдими?«Кальмар ўйини» сабаб 12 ёшли бола ўлдирилдими?30 август 11:05Шов-шувли танқид: Тўқаев эркакларнинг қучоқлашиб кўришиши ҳақида...Шов-шувли танқид: Тўқаев эркакларнинг қучоқлашиб кўришиши ҳақида...23 август 21:12Ойда тунни ўтказиш қанча туради? Нархи 10 миллион доллардан ошадиОйда тунни ўтказиш қанча туради? Нархи 10 миллион доллардан ошадиБугун 13:34Электрон чиқиндилар орасидан 191 грамм олтин топилдиЭлектрон чиқиндилар орасидан 191 грамм олтин топилдиБугун 13:21Нарх-наво ва ёқилғи инқирози Париж ва Марселни ларзага солдиНарх-наво ва ёқилғи инқирози Париж ва Марселни ларзага солдиБугун 12:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди