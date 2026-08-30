«Кальмар ўйини» сабаб 12 ёшли бола ўлдирилдими?

·4·Дунё
«Кальмар ўйини» сабаб 12 ёшли бола ўлдирилдими?

Москва вилоятининг Орехово-Зуево шаҳар округида 12 ёшли мактаб ўқувчиси ҳалок бўлди. Жиноятда гумонланаётган 15 ва 16 ёшли икки нафар юқори синф ўқувчиси қўлга олинган. Бу ҳақда «Meduza» хабар берди.

Маълум бўлишича, 12 ёшли бола 26 август куни Кабаново қишлоғида бедарак йўқолган. Уни қидириш ишларига кўнгиллилар ҳам жалб этилган. Бир кун ўтиб, боланинг жасади ташландиқ бинодан топилган. Терговчилар қотиллик бўйича жиноят иши қўзғатган.

Кўп ўтмай, маҳаллий 15 ва 16 ёшли икки қиз гумонланувчи сифатида ушланган. Оммавий ахборот воситалари ва Telegram-каналларидаги ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга яқин манбаларга кўра, қизлар жиноятни олдиндан режалаштирган бўлиши мумкин. Улар зарур буюмларни тайёрлаб, болани қишлоқдаги қўшниси сифатида танишган.

Тахминларга кўра, бола йўқолган куни қизлар уни сайр қилишга чақирган ва ташландиқ бинога олиб борган. «Комсомольская правда» нашрининг полициядаги манбаси қизлар «одамлар қандай ўлишини кўришни» истаганини билдирган.

Айрим манбалар жиноят жараёни телефонга тасвирга олингани ва бу қандайдир «видео челленж» билан боғлиқ бўлганини ёзган. Бошқа версияга кўра эса, гумондорлар изларни қолдирмаслик учун телефонларини ўзлари билан олмаган. Жиноятдан кейин улар уйларига қайтган.

«Кальмар ўйини» билан боғлиқ версия

O'rmondagi ayol va bola, hamda ochiq havodagi bolaning portreti.

Ҳалок бўлган боланинг онаси Ирина «msk1» нашрига берган интервьюсида гумонланувчилар бошқа жиноятларни ҳам режалаштирган бўлиши мумкинлигини айтган.

Унинг сўзларига кўра, тергов версияларидан бири қизлар Жанубий Кореянинг машҳур «Кальмар ўйини» сериали таъсирида ҳаракат қилган бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Сериалда қаҳрамонлар ҳаёт-мамот учун шафқатсиз ўйинларда иштирок этади. Онаси терговчилар бундай тахминга гумонланувчилардан бирининг хонасида сериал қаҳрамонлари тасвирланган плакатлар бўлгани ва унинг TikTok аккаунтида сериалдагиларнинг зўравонлик саҳналари жойлангани асосида келганини айтган.

Қишлоқ аҳолисидан бири эса «msk1»га қизларни тинч ва жанжалкаш эмас, деб таърифлаган. Унинг айтишича, икки ўсмир бир-бири билан яқин дўст бўлган ва кўп вақтини бирга ўтказган.

Шунингдек, гумонланувчилардан ҳалок бўлган бола ҳам киритилган 50 нафардан иборат рўйхат топилгани ҳақида маълумот тарқалган. Аммо бу маълумот ҳам ҳозирча расман тасдиқланмаган.

Гумонланувчилар сўроқда нима деган?

Силовикларга яқин РЕН манбаси гумонланувчилар сўроқда берган кўрсатмалари ҳақида ҳам маълумот тарқатган.

Унга кўра, қизлардан бири анчадан бери қон ва одам ўлимига қизиққанини айтган. Бошқа гумонланувчи эса дугонаси билан романтик муносабатда бўлгани, ҳалок бўлган бола бу сирни ошкор қилиб қўйишидан хавотирланганини билдиргани айтилмоқда.

Айрим манбалар гумонланувчиларнинг ҳеч қандай субмаданият, жумладан, сатанизм билан боғлиқ эмаслигини, аммо «Кальмар ўйини» сериалига катта қизиқиш билдирганини таъкидламоқда.

Ҳозирча тарқалаётган маълумотларнинг бир қисми ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан расман тасдиқланмаган. Тергов давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Подмосковьеда 12 ёшли бола ўлдирилди: гумонда икки ўқувчи қизПодмосковьеда 12 ёшли бола ўлдирилди: гумонда икки ўқувчи қизБугун, 11:05Финляндиялик денгизчи қуёш энергиясида ишлайдиган яхта ясаб, Ибизагача сузиб бордиФинляндиялик денгизчи қуёш энергиясида ишлайдиган яхта ясаб, Ибизагача сузиб бордиБугун, 03:36Онаси ўғлига сабоқ бермоқчи эди, аммо режаси тескари натижа бердиОнаси ўғлига сабоқ бермоқчи эди, аммо режаси тескари натижа бердиБугун, 03:18Мисрда «Форсаж» услубида 100 кгдан ортиқ товуқ ўғирланди (видео)Мисрда «Форсаж» услубида 100 кгдан ортиқ товуқ ўғирланди (видео)Бугун, 03:00АҚШда ёввойи ҳайвонларни вертолётдан туриб ушлашадиАҚШда ёввойи ҳайвонларни вертолётдан туриб ушлашадиБугун, 02:40Мерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчиМерц Лейпцигдаги дрон ҳужумида Россияни айблаб, улкан санкциялар қўлламоқчиКеча, 22:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди