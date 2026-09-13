«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алданди

·24·Жамият
«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алданди
Қисқача
  • Тошкент вилоятида «фоизсиз кредит» вадаси билан 400 нафар фуқарони алдаб, 17 миллиард сўм маблағни ўзлаштирган жиноий гуруҳ фош этилди.
  • Фирибгарлар интернет орқали жозибадор эълонлар жойлаштириб, фуқароларни кредит олиш имконияти билан қизиқтирган.
  • Ушбу жиноий гуруҳ аъзолари қўлга олинган ва ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
AI ёрдамида тайёрланган

Тошкент вилоятида интернет орқали «фоизсиз кредит олинг» деяъда қилинган эълонлар ортида улкан фирибгарлик схемаси фош этилди. ИИББ маълумотига кўра, жиноий гуруҳ жами 400 нафар фуқародан 17 миллиард сўм пулларни ўзлаштирган. Гуруҳ аъзолари қўлга олинган.

Интернетда кредит олиш учун қулай ва осон шартлар таклиф қиладиган эълонлар кўпчиликнинг эътиборини тортади.

Айниқса, «фоизсиз кредит» каби ваъдалар молиявий қийинчиликка тушган фуқаролар учун жуда жозибадор кўриниши мумкин.

Бироқ Тошкент вилоятидаги воқеа бундай эълонлар ортида қандай хавф яшириниши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.

«Фоизсиз кредит» ваъдаси 400 нафар фуқарони ишонтирган

Тошкент вилояти ИИББ маълумотига кўра, жиноий гуруҳ аъзолари интернет тармоқларида «Фоизсиз кредит олинг» мазмунидаги эълонларни жойлаштирган.

Улар орқали фуқароларни кредит олиш имконияти билан қизиқтирган.

Натижада жами 400 нафар фуқаро мазкур схема қурбонига айланган.

Энг жиддий кўрсаткич эса ўзлаштирилган маблағ миқдори бўлди.

Жиноий гуруҳ 17 миллиард сўм пулни ўзлаштирган.

Бу ўртача ҳисобда ҳар бир жабрланувчига қарийб 42,5 миллион сўмдан тўғри келишини англатади.

Интернетдаги битта эълон ортида нима бор эди?

Ҳозирги кунда интернет орқали хизмат ёки молиявий маҳсулот таклиф қиладиган эълонлар сони ортиб бормоқда.

Фирибгарлар эса одамларни ишонтириш учун одатда оддий ва жозибадор таклифлардан фойдаланишга ҳаракат қилади.

Мазкур ҳолатда ҳам эътибор марказида кредит турган.

«Фоизсиз» деган ваъда эса эълонни янада ишончли ва манфаатли кўрсатишга хизмат қилган.

Фуқароларнинг ишончи ортидан эса катта миқдордаги маблағлар ўзлаштирилган.

17 миллиард сўм — воқеанинг энг жиддий рақами

Бу ишдаги рақамлар фирибгарлик кўламини яққол кўрсатиб турибди.

Кўрсаткич

Маълумот

Алданган фуқаролар

400 нафар

Ўзлаштирилган маблағ

17 млрд сўм

Ўртача зарар

тахминан 42,5 млн сўм

400 нафар фуқаронинг алдангани жиноий схема якка ҳолат эмас, балки кўплаб одамларни қамраб олганини кўрсатади.

17 миллиард сўмлик зарар эса ишнинг молиявий кўлами ниҳоятда катта бўлганидан далолат беради.

Жиноий гуруҳ қўлга олинди

Тошкент вилояти ИИББ томонидан мазкур жиноий гуруҳ аъзолари қўлга олинган.

Айни пайтда ушбу иш бўйича тергов ҳаракатлари ва ҳуқуқий жараёнлар давом этаётгани ҳақидаги маълумотлар муҳим аҳамиятга эга.

Шу сабабли гуруҳ аъзоларининг аниқ қилмишлари ва уларга нисбатан қўлланадиган жазо масаласи суднинг якуний қарори билан белгиланади.

«Осон кредит» таклифига ишонишдан олдин нимани текшириш керак?

Бу воқеа интернетдаги ҳар қандай молиявий таклифга эҳтиёткорлик билан ёндашиш зарурлигини кўрсатади.

Айниқса, «фоизсиз», «кафолатли», «ҳужжатсиз», «осон кредит» каби жуда жозибадор таклифлар учраганда шошилмаслик муҳим.

Кредит ёки бошқа молиявий хизмат таклиф қилаётган ташкилотнинг расмий мақоми, лицензияси ва алоқа маълумотларини мустақил равишда текшириш керак.

Номаълум шахслар талаб қилаётган пулларни эса расмий шартнома ва хизматнинг қонунийлигига ишонч ҳосил қилмасдан туриб ўтказмаслик лозим.

Бу ҳали ҳам давом этаётган хавф

Интернетдаги фирибгарликнинг энг хавфли томони — жиноятчи жабрланувчи билан юзма-юз учрашмаслиги ҳам мумкин.

Битта эълон юзлаб одамларга етиб бориши, ишончга кириш эса қисқа вақт ичида катта миқдорда маблағ йиғилишига олиб келиши мумкин.

Тошкент вилоятида фош этилган ҳолатдаги 400 нафар фуқаро ва 17 миллиард сўм айнан шу хавф кўламини кўрсатиб турибди.

Шунинг учун интернетда кўзга ташланган ҳар қандай «осон пул», «фоизсиз кредит» ёки ҳаддан ташқари манфаатли молиявий таклифга ишонишдан олдин унинг ортида ким турганини текшириш керак.

Чунки интернетдаги бир нечта сўз — «фоизсиз кредит» — 400 нафар фуқаронинг 17 миллиард сўм маблағидан айрилишига сабаб бўлган катта фирибгарлик схемасининг ниқоби бўлиб чиққан.

Тошкент вилоятиИИББфоизсиз кредитинтернет фирибгарлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғонада бувисини ўлдириб, уйга ўт қўйган невара 17 йилга қамалди (видео)Фарғонада бувисини ўлдириб, уйга ўт қўйган невара 17 йилга қамалди (видео)Бугун, 10:02Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!Бугун, 09:45Дарахтлар тутқунликдан озод бўлди: Юнусобод ҳокимлиги аҳоли эътирозига тундаёқ жавоб бердиДарахтлар тутқунликдан озод бўлди: Юнусобод ҳокимлиги аҳоли эътирозига тундаёқ жавоб бердиБугун, 09:10Тошкент кўчасида кутилмаган манзара: кекса аёл бошида маймун билан юрдиТошкент кўчасида кутилмаган манзара: кекса аёл бошида маймун билан юрдиБугун, 00:57Юнусободда дарахт "тириклайин" бетонланди: Дарахт танаси билан тўсилган пиёдалар йўлагиЮнусободда дарахт "тириклайин" бетонланди: Дарахт танаси билан тўсилган пиёдалар йўлагиКеча, 21:40Чилонзорда яширин “дорихона” фош бўлди: 388 млн сўмлик кучли таъсир қилувчи препаратларЧилонзорда яширин “дорихона” фош бўлди: 388 млн сўмлик кучли таъсир қилувчи препаратларКеча, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари