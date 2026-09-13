«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алданди
Қисқача
- Тошкент вилоятида «фоизсиз кредит» вадаси билан 400 нафар фуқарони алдаб, 17 миллиард сўм маблағни ўзлаштирган жиноий гуруҳ фош этилди.
- Фирибгарлар интернет орқали жозибадор эълонлар жойлаштириб, фуқароларни кредит олиш имконияти билан қизиқтирган.
- Ушбу жиноий гуруҳ аъзолари қўлга олинган ва ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Тошкент вилоятида интернет орқали «фоизсиз кредит олинг» деяъда қилинган эълонлар ортида улкан фирибгарлик схемаси фош этилди. ИИББ маълумотига кўра, жиноий гуруҳ жами 400 нафар фуқародан 17 миллиард сўм пулларни ўзлаштирган. Гуруҳ аъзолари қўлга олинган.
Интернетда кредит олиш учун қулай ва осон шартлар таклиф қиладиган эълонлар кўпчиликнинг эътиборини тортади.
Айниқса, «фоизсиз кредит» каби ваъдалар молиявий қийинчиликка тушган фуқаролар учун жуда жозибадор кўриниши мумкин.
Бироқ Тошкент вилоятидаги воқеа бундай эълонлар ортида қандай хавф яшириниши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.
«Фоизсиз кредит» ваъдаси 400 нафар фуқарони ишонтирган
Тошкент вилояти ИИББ маълумотига кўра, жиноий гуруҳ аъзолари интернет тармоқларида «Фоизсиз кредит олинг» мазмунидаги эълонларни жойлаштирган.
Улар орқали фуқароларни кредит олиш имконияти билан қизиқтирган.
Натижада жами 400 нафар фуқаро мазкур схема қурбонига айланган.
Энг жиддий кўрсаткич эса ўзлаштирилган маблағ миқдори бўлди.
Жиноий гуруҳ 17 миллиард сўм пулни ўзлаштирган.
Бу ўртача ҳисобда ҳар бир жабрланувчига қарийб 42,5 миллион сўмдан тўғри келишини англатади.
Интернетдаги битта эълон ортида нима бор эди?
Ҳозирги кунда интернет орқали хизмат ёки молиявий маҳсулот таклиф қиладиган эълонлар сони ортиб бормоқда.
Фирибгарлар эса одамларни ишонтириш учун одатда оддий ва жозибадор таклифлардан фойдаланишга ҳаракат қилади.
Мазкур ҳолатда ҳам эътибор марказида кредит турган.
«Фоизсиз» деган ваъда эса эълонни янада ишончли ва манфаатли кўрсатишга хизмат қилган.
Фуқароларнинг ишончи ортидан эса катта миқдордаги маблағлар ўзлаштирилган.
17 миллиард сўм — воқеанинг энг жиддий рақами
Бу ишдаги рақамлар фирибгарлик кўламини яққол кўрсатиб турибди.
Кўрсаткич
Маълумот
Алданган фуқаролар
400 нафар
Ўзлаштирилган маблағ
17 млрд сўм
Ўртача зарар
тахминан 42,5 млн сўм
400 нафар фуқаронинг алдангани жиноий схема якка ҳолат эмас, балки кўплаб одамларни қамраб олганини кўрсатади.
17 миллиард сўмлик зарар эса ишнинг молиявий кўлами ниҳоятда катта бўлганидан далолат беради.
Жиноий гуруҳ қўлга олинди
Тошкент вилояти ИИББ томонидан мазкур жиноий гуруҳ аъзолари қўлга олинган.
Айни пайтда ушбу иш бўйича тергов ҳаракатлари ва ҳуқуқий жараёнлар давом этаётгани ҳақидаги маълумотлар муҳим аҳамиятга эга.
Шу сабабли гуруҳ аъзоларининг аниқ қилмишлари ва уларга нисбатан қўлланадиган жазо масаласи суднинг якуний қарори билан белгиланади.
«Осон кредит» таклифига ишонишдан олдин нимани текшириш керак?
Бу воқеа интернетдаги ҳар қандай молиявий таклифга эҳтиёткорлик билан ёндашиш зарурлигини кўрсатади.
Айниқса, «фоизсиз», «кафолатли», «ҳужжатсиз», «осон кредит» каби жуда жозибадор таклифлар учраганда шошилмаслик муҳим.
Кредит ёки бошқа молиявий хизмат таклиф қилаётган ташкилотнинг расмий мақоми, лицензияси ва алоқа маълумотларини мустақил равишда текшириш керак.
Номаълум шахслар талаб қилаётган пулларни эса расмий шартнома ва хизматнинг қонунийлигига ишонч ҳосил қилмасдан туриб ўтказмаслик лозим.
Бу ҳали ҳам давом этаётган хавф
Интернетдаги фирибгарликнинг энг хавфли томони — жиноятчи жабрланувчи билан юзма-юз учрашмаслиги ҳам мумкин.
Битта эълон юзлаб одамларга етиб бориши, ишончга кириш эса қисқа вақт ичида катта миқдорда маблағ йиғилишига олиб келиши мумкин.
Тошкент вилоятида фош этилган ҳолатдаги 400 нафар фуқаро ва 17 миллиард сўм айнан шу хавф кўламини кўрсатиб турибди.
Шунинг учун интернетда кўзга ташланган ҳар қандай «осон пул», «фоизсиз кредит» ёки ҳаддан ташқари манфаатли молиявий таклифга ишонишдан олдин унинг ортида ким турганини текшириш керак.
Чунки интернетдаги бир нечта сўз — «фоизсиз кредит» — 400 нафар фуқаронинг 17 миллиард сўм маблағидан айрилишига сабаб бўлган катта фирибгарлик схемасининг ниқоби бўлиб чиққан.
…