Ҳиндистондаги сигир сийдигини ичиш одати: диний эътиқодми ёки соғлиқ учун фойдами?
Ҳиндистонда айрим кишиларнинг сигир сийдигини истеъмол қилиши кўпчиликда қизиқиш уйғотади. “Гаумутра” деб аталадиган бу амалиёт ҳиндуизмга оид айрим диний эътиқодлар ва анъанавий тиббиёт қарашлари билан боғлиқ.
Ҳиндуизмда сигир муқаддас ҳайвон сифатида қадрланиб, фаровонлик ва ҳаёт рамзи ҳисобланади. Шу боис айрим диний маросимларда сигир сути, гўнги ва сийдигидан ҳам фойдаланилади. Баъзи кишилар эса сигир сийдиги организмни тозалаши ёки турли касалликларга фойда беришига ишонади.
Бироқ бундай қарашлар илмий жиҳатдан етарлича тасдиқланмаган. Сигир сийдигини ичишнинг саломатлик учун фойдаси ишончли далиллар билан исботланмаган, аксинча, уни истеъмол қилиш микроблар ва инфекциялар билан боғлиқ хавфларни келтириб чиқариши мумкин.
Шуни ҳам таъкидлаш керакки, сигир сийдигини ичиш бутун Ҳиндистон аҳолисига хос одат эмас. Бу амалиёт айрим кишилар ва гуруҳлар орасидагина учрайди. Демак, унинг илдизида диний эътиқод ва анъанавий қарашлар муҳим ўрин тутади, аммо бу уни тиббий жиҳатдан фойдали деб ҳисоблаш учун асос бўла олмайди.
Изоҳлар 0
…