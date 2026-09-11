Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)

·5·Дунё
Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)

Владимир Путиннинг Ҳиндистонга ташрифи катта сиёсий воқеа сифатида бошланган эди. Аммо Россия президентининг самолётдан тушганидан кейинги оддий бир ҳаракати Ҳиндистон оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқларида алоҳида қизиқиш уйғотди. У бортпроводницага қўл бериб, қисқа, аммо самимий мулоқот қилди. Ҳиндистондаги айрим нашрлар бу лаҳзани илиқ ва камтарона ишора сифатида баҳолади.

Россия президенти Владимир Путин 11 сентябрь куни Нью-Деҳлига етиб борди. У Ҳиндистонда ўтказилаётган БРИКС саммитида иштирок этиш ва мамлакат бош вазири Нарендра Моди билан музокаралар ўтказиш учун келган.

Бироқ Путиннинг ташрифида расмий музокаралар бошланишидан олдин содир бўлган оддий бир эпизод эътиборни тортди.

Самолётдан тушди ва ортига қайрилди

Путин самолётдан тушгач, уни кузатиб турган бортпроводница томонга қайрилган.

Россия президенти унга қўл узатиб, қўл бериб кўришган.

Бир неча сония давом этган бу оддий ҳаракат кейинчалик Ҳиндистондаги ижтимоий тармоқларда тарқала бошлаган.

Сиёсий баёнот ҳам, узун нутқ ҳам бўлмади.

Фақат бир оддий ишора.

Аммо айнан шу ҳолат айрим ҳиндистонлик оммавий ахборот воситаларида Путиннинг ташрифи билан боғлиқ муҳокамалардан бирига айланди.

«Ҳиндистон қалбини забт этди»

Ҳиндистоннинг Times Now нашри Путиннинг ушбу ҳаракатига эътибор қаратди.

Нашр бу оддий ишорани Россия президентининг ҳиндистонликлар орасида илиқ таассурот қолдирган ҳаракати сифатида талқин қилди.

Ижтимоий тармоқларда ҳам Путиннинг бортпроводница билан қўл бериб кўришгани самимий ва камтарона ишора сифатида баҳолангани айтилмоқда.

Ҳиндистоннинг ABP News нашри ҳам мазкур лаҳза ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинганини ёритди.

Шу тариқа катта сиёсий ташрифнинг дастлабки лаҳзаларидан бири расмий музокаралардан эмас, айнан инсонлараро оддий муносабатдан иборат бўлди.

Путин Ҳиндистонга нима учун келди?

Путиннинг Ҳиндистонга ташрифи оддий дипломатик сафар эмас.

Россия президенти 11–13 сентябрь кунлари Нью-Деҳлида ўтаётган БРИКС саммитида иштирок этмоқда. Унинг Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди билан икки томонлама музокараси ҳам кун тартибида бўлган.

Музокараларда савдо, энергетика, мудофаа ва бошқа стратегик соҳалардаги ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинмоқда. Reuters маълумотларига кўра, Россия ва Ҳиндистон муносабатларида нефть савдоси ҳам муҳим ўрин тутади.

БРИКС саммити эса янада кенгроқ сиёсий аҳамиятга эга.

2026 йилги учрашув халқаро муносабатлар мураккаблашган, Россия–Ғарб муносабатлари кескинлигича қолаётган ва Ҳиндистон бир вақтнинг ўзида Россия, Хитой ҳамда Ғарб давлатлари билан муносабатларини мувозанатлашга ҳаракат қилаётган бир шароитда ўтказилмоқда.

Катта сиёсат фонида кичик ишора

Путиннинг Ҳиндистондаги ташрифи атрофида катта сиёсий ва иқтисодий масалалар муҳокама қилинаётган бир пайтда, аэропортдаги ушбу қисқа эпизоднинг вирусга айланиши яна бир нарсани кўрсатди.

Бугунги ахборот муҳитида катта сиёсий воқеанинг энг кўп тарқаладиган қисми ҳар доим ҳам расмий баёнот бўлавермайди.

Баъзан бир неча сониялик оддий ҳаракат ҳам миллионлаб одамларнинг эътиборини тортиши мумкин.

Путиннинг бортпроводница билан қўл бериб кўришгани ҳам шундай лаҳзалардан бири бўлди.

Саммит ҳали бошланмасидан Путин эътиборда

Россия президентининг Ҳиндистонга ташрифи сиёсий жиҳатдан аллақачон катта аҳамият касб этган.

У Нарендра Моди билан музокара ўтказди, БРИКС доирасидаги учрашувларда иштирок этмоқда ва Москва–Нью-Деҳли муносабатларининг кейинги босқичи бўйича муҳокамаларда қатнашмоқда.

Аммо Путиннинг Ҳиндистондаги дастлабки вирусли лаҳзаси бошқа нарса билан боғлиқ бўлди.

У самолётдан тушди, ортига қайрилди ва бортпроводницага қўл берди.

Оддий ҳаракат.

Қисқа лаҳза.

Аммо айнан шу ишора Ҳиндистон оммавий ахборот воситаларида алоҳида муҳокама қилиниб, Россия президентининг ташрифини ёритишда эътиборли эпизодлардан бирига айланди.

Владимир ПутинНарендра МодиБРИКС саммитиПутиннинг бортпроводница билан қўл бериши
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кремль Путин ва Моди ўртасидаги Украина музокаралари сирини очдиКремль Путин ва Моди ўртасидаги Украина музокаралари сирини очдиБугун, 15:06«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев ишиБугун, 14:57Тожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлариТожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлариБугун, 12:29Санкциялар ва изоляция қуршовидаги бурилиш: Путин Деҳлига етиб келди (видео)Санкциялар ва изоляция қуршовидаги бурилиш: Путин Деҳлига етиб келди (видео)Бугун, 10:2911 сентябрь: тарихда қолган сана — бу кунда дунёда қандай воқеалар юз берган?11 сентябрь: тарихда қолган сана — бу кунда дунёда қандай воқеалар юз берган?Бугун, 10:19Ким Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очдиКим Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очдиБугун, 09:14
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи