Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)
Владимир Путиннинг Ҳиндистонга ташрифи катта сиёсий воқеа сифатида бошланган эди. Аммо Россия президентининг самолётдан тушганидан кейинги оддий бир ҳаракати Ҳиндистон оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқларида алоҳида қизиқиш уйғотди. У бортпроводницага қўл бериб, қисқа, аммо самимий мулоқот қилди. Ҳиндистондаги айрим нашрлар бу лаҳзани илиқ ва камтарона ишора сифатида баҳолади.
Россия президенти Владимир Путин 11 сентябрь куни Нью-Деҳлига етиб борди. У Ҳиндистонда ўтказилаётган БРИКС саммитида иштирок этиш ва мамлакат бош вазири Нарендра Моди билан музокаралар ўтказиш учун келган.
Бироқ Путиннинг ташрифида расмий музокаралар бошланишидан олдин содир бўлган оддий бир эпизод эътиборни тортди.
Самолётдан тушди ва ортига қайрилди
Путин самолётдан тушгач, уни кузатиб турган бортпроводница томонга қайрилган.
Россия президенти унга қўл узатиб, қўл бериб кўришган.
Бир неча сония давом этган бу оддий ҳаракат кейинчалик Ҳиндистондаги ижтимоий тармоқларда тарқала бошлаган.
Сиёсий баёнот ҳам, узун нутқ ҳам бўлмади.
Фақат бир оддий ишора.
Аммо айнан шу ҳолат айрим ҳиндистонлик оммавий ахборот воситаларида Путиннинг ташрифи билан боғлиқ муҳокамалардан бирига айланди.
«Ҳиндистон қалбини забт этди»
Ҳиндистоннинг Times Now нашри Путиннинг ушбу ҳаракатига эътибор қаратди.
Нашр бу оддий ишорани Россия президентининг ҳиндистонликлар орасида илиқ таассурот қолдирган ҳаракати сифатида талқин қилди.
Ижтимоий тармоқларда ҳам Путиннинг бортпроводница билан қўл бериб кўришгани самимий ва камтарона ишора сифатида баҳолангани айтилмоқда.
Ҳиндистоннинг ABP News нашри ҳам мазкур лаҳза ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинганини ёритди.
Шу тариқа катта сиёсий ташрифнинг дастлабки лаҳзаларидан бири расмий музокаралардан эмас, айнан инсонлараро оддий муносабатдан иборат бўлди.
Путин Ҳиндистонга нима учун келди?
Путиннинг Ҳиндистонга ташрифи оддий дипломатик сафар эмас.
Россия президенти 11–13 сентябрь кунлари Нью-Деҳлида ўтаётган БРИКС саммитида иштирок этмоқда. Унинг Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди билан икки томонлама музокараси ҳам кун тартибида бўлган.
Музокараларда савдо, энергетика, мудофаа ва бошқа стратегик соҳалардаги ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинмоқда. Reuters маълумотларига кўра, Россия ва Ҳиндистон муносабатларида нефть савдоси ҳам муҳим ўрин тутади.
БРИКС саммити эса янада кенгроқ сиёсий аҳамиятга эга.
2026 йилги учрашув халқаро муносабатлар мураккаблашган, Россия–Ғарб муносабатлари кескинлигича қолаётган ва Ҳиндистон бир вақтнинг ўзида Россия, Хитой ҳамда Ғарб давлатлари билан муносабатларини мувозанатлашга ҳаракат қилаётган бир шароитда ўтказилмоқда.
Катта сиёсат фонида кичик ишора
Путиннинг Ҳиндистондаги ташрифи атрофида катта сиёсий ва иқтисодий масалалар муҳокама қилинаётган бир пайтда, аэропортдаги ушбу қисқа эпизоднинг вирусга айланиши яна бир нарсани кўрсатди.
Бугунги ахборот муҳитида катта сиёсий воқеанинг энг кўп тарқаладиган қисми ҳар доим ҳам расмий баёнот бўлавермайди.
Баъзан бир неча сониялик оддий ҳаракат ҳам миллионлаб одамларнинг эътиборини тортиши мумкин.
Путиннинг бортпроводница билан қўл бериб кўришгани ҳам шундай лаҳзалардан бири бўлди.
Саммит ҳали бошланмасидан Путин эътиборда
Россия президентининг Ҳиндистонга ташрифи сиёсий жиҳатдан аллақачон катта аҳамият касб этган.
У Нарендра Моди билан музокара ўтказди, БРИКС доирасидаги учрашувларда иштирок этмоқда ва Москва–Нью-Деҳли муносабатларининг кейинги босқичи бўйича муҳокамаларда қатнашмоқда.
Аммо Путиннинг Ҳиндистондаги дастлабки вирусли лаҳзаси бошқа нарса билан боғлиқ бўлди.
У самолётдан тушди, ортига қайрилди ва бортпроводницага қўл берди.
Оддий ҳаракат.
Қисқа лаҳза.
Аммо айнан шу ишора Ҳиндистон оммавий ахборот воситаларида алоҳида муҳокама қилиниб, Россия президентининг ташрифини ёритишда эътиборли эпизодлардан бирига айланди.
…