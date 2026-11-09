“Жаннатга киришдан умидворман”: Трампнинг охират ҳақидаги иқрори баҳсларга сабаб бўлди

·1·Дунё
“Жаннатга киришдан умидворман”: Трампнинг охират ҳақидаги иқрори баҳсларга сабаб бўлди

Оқ уй раҳбари ва АҚШ сиёсий саҳнасининг энг баҳсли фигураларидан бири бўлган Дональд Трампнинг эътиқод, ҳаёт мазмуни ва охират мавзусидаги қарашлари яна халқаро оммавий ахборот воситалари ҳамда жамоатчилик эътибори марказига чиқди.

Сиёсатчининг турли суҳбат ва оммавий чиқишларида таъкидлаган: «Мен дўзахга тушишни хоҳламайман. Жаннатга киришдан умидворман», — деган иқрори Трампнинг жамоатчиликдаги қиёфаси фонида қизғин муҳокамалар тўлқинини келтириб чиқарди. Ғарб сиёсатида дин ва шахсий эътиқод масалалари ҳар доим сайловчиларга таъсир ўтказувчи кучли омил бўлиб келган ва бу сафар ҳам фикрлар кескин тарзда икки қутбга бўлинди.

Тарафдорлар назарида: Қадриятлар ҳимоячиси ва олий судга ишонч

Трампнинг ушбу баёноти унинг асосий электорати саналган диндор консерваторлар, хусусан, евангелик насроний жамоалари томонидан илиқ қарши олинмоқда:

  • Умумий қадриятлар уйғунлиги: Консерватив сайловчилар бундай сўзларни етакчининг анъанавий маънавий асосларга содиқлиги, олий адолат ва сўроқ-савол кунига бўлган ишончининг белгиси сифатида қабул қилмоқда;

  • Амалий ҳаракатларнинг эътирофи: Унинг тарафдорлари президентнинг шунчаки гаплар билан чекланмай, президентлик даврида диний эркинликларни ҳимоя қилиш, консерватив қарашларга эга судяларни тайинлаш бўйича ташлаган амалий қадамларини алоҳида эътироф этишади.

Мухолифлар позицияси: Сиёсий прагматизмми ёки ниқоб?

Аксинча, сиёсий рақиблар ва мухолиф таҳлилчилар Трампнинг диний баёнотларига жиддий шубҳа ва скептицизм билан қарамоқда:

  • Ахлоқий меъёрлар зиддияти: Танқидчилар миллиардер сиёсатчининг шахсий ҳаёти, агрессив мулоқот услуби ва сиёсий кураш усуллари классик насроний ахлоқий меъёрларига тўлиқ мос келмаслигини рўкач қилмоқда;

  • Сайловчиларни ушлаб туриш қуроли: Оппонентлар бундай руҳий ва фалсафий иқрорларни самимий эътиқоддан кўра, консерватив электорат ишончини сақлаб қолиш ва муҳим сиёсий паллада овозларни йўқотмасликка қаратилган пухта ўйланган PR-стратегиясининг бир қисми деб баҳоламоқда.

Трампнинг диний риторикаси атрофидаги қутблар таҳлили

Томонлар / Қутблар

Асосий қарашлар

Келтирилаётган далиллар

Тарафдорлар (Консерваторлар)

Чин кўнгилдан айтилган эътиқод ифодаси

Диний эркинликларни ҳимоя қилгани, консерватив судяларни тайинлагани

Танқидчилар (Мухолифат)

Сиёсий маркетинг ва электоратни жалб қилиш

Шахсий ҳаёти ва кескин сиёсий баёнотларининг анъанавий диний талабларга зидлиги

Умумий таъсири

АҚШ сайлов муҳитида чуқур резонас

Жамиятдаги мафкуравий бўлиниш ва диний омилнинг долзарблигини кўрсатмоқда

Дональд Трампнинг диний масалалар, ҳаёт ва ўлим ортидаги борлиқ ҳақидаги фикрлари унинг сиёсий карьерасидаги энг кўп баҳслашилаётган жиҳатлардан бири бўлиб қолмоқда. Сиёсатчининг ҳар бир сўзи АҚШ жамиятидаги сиёсий ва шахсий дунёқарашлар призмаси орқали турлича талқин қилиниб, унинг миллионлаб мухлислари ва танқидчилари ўртасидаги мафкуравий баҳсларни янада алангалатмоқда.

Дональд ТрампАҚШ сиёсатиЕвангелик насронийларКонсерватив электорат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Нетаньяхуга ишонасизми?”: Трампнинг кутилмаган ва очиқ иқрори шов-шувга сабаб бўлди“Нетаньяхуга ишонасизми?”: Трампнинг кутилмаган ва очиқ иқрори шов-шувга сабаб бўлди16 октябр 13:02Исроил Бош штаби собиқ раҳбари шов-шувли ҳақиқатни тан олдиИсроил Бош штаби собиқ раҳбари шов-шувли ҳақиқатни тан олди3 ноябр 21:44АҚШ президенти тарафдорлари олдида шов-шувли баёнот берди...АҚШ президенти тарафдорлари олдида шов-шувли баёнот берди...13 октябр 09:00«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди23 сентябр 06:43«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўради«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўради11 сентябр 23:35Оқ уйдаги шов-шув: Трамп Байден ўрнига авторучкани кўрсатди, Си Цзиньпин кулиб юбордиОқ уйдаги шов-шув: Трамп Байден ўрнига авторучкани кўрсатди, Си Цзиньпин кулиб юборди26 сентябр 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди