Ҳиндистонда 600 йиллик масжид бузилишига қарши исён: Полиция газ ва таёқ ишлатди (видео)

·5·Дунё
Ҳиндистонда 600 йиллик масжид бузилишига қарши исён: Полиция газ ва таёқ ишлатди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳиндистоннинг Ужжайн шаҳрида 2028 йилдаги «Симҳаста Кумбҳ» индуистик фестивали учун йўлни кенгайтириш баҳонаси билан қарийб 600 йиллик «Шаҳи» масжидининг бир қисмини бузишга уриниш мусулмонларнинг норозилигига сабаб бўлди.
  • Қурилиш ишлари бошланиши билан полиция намойишчиларни тарқатиш учун газ ва таёқлардан фойдаланди, натижада 15 киши ҳибсга олинди ва 7 та жиноий иш қўзғатилди.

Ҳиндистоннинг Ужжайн шаҳрида қарийб олти асрлик тарихга эга қадимий «Шаҳи» масжидининг бир қисмини бузиш қарори мусулмонларнинг кескин оммавий норозилигига ва полиция билан қонли тўқнашувларга сабаб бўлди. «Al Jazeera» нашрининг хабар беришича, маҳаллий маъмурият тарихий обиданинг маълум бир бўлагини бузиш режасини 2028 йилда шаҳарда ўтказилиши режалаштирилган «Симҳастҳа Кумбҳ» индуистик диний фестивали иштирокчилари учун йўлни кенгайтириш зарурати билан оқлашга уринган.

28 сентябрь куни оғир техникалар жалб этилиб, масжид деворларини бузиш ишлари бошланиши биланоқ ҳудудда юзлаб маҳаллий аҳоли норозилик билдириб кўчаларга чиқди. Намойишчиларни тарқатиш мақсадида полиция кучлари калтак ва кўздан ёш оқизувчи газларни қўллади. Мазкур тўқнашувлар ортидан 15 киши қўлга олинди ва 7 та жиноий иш қўзғатилди.

«600 йиллик мерос, йўл кенгайтириш баҳонаси ва кўздан ёш оқизувчи газ»: 5 та асосий нуқта

Ужжайн шаҳридаги тарихий масжид атрофидаги тўқнашувлар бўйича энг муҳим фактлар:

  • 600 йиллик «Шаҳи» масжиди хавф остида: Ужжайн шаҳридаги қадимий исломий обиданинг бир қисмини бузиш қарори қабул қилинди;

  • Фестиваль учун йўл кенгайтириш важи: Расмий маъмурият бузилишни 2028 йилги «Симҳастҳа Кумбҳ» диний байрамига тайёргарлик сифатида асослади;

  • 28 сентябрдаги шиддатли тўқнашув: Қурилиш техникалари иш бошлаган вақтда полиция ва намойишчи мусулмонлар ўртасида кескин тўқнашув содир бўлди;

  • Таёқ ва кўздан ёш оқизувчи газдан фойдаланилди: Ҳуқуқ-тартибот ходимлари намойишчиларни куч билан тарқатиш чораларини кўрди;

  • Оммавий ҳибслар ва жиноят ишлари: Воқеа жойида 15 нафар фуқаро ҳибсга олиниб, камида 7 та расмий жиноят иши қўзғатилди.

Ужжайн шаҳридаги «Шаҳи» масжиди атрофидаги низо кўрсаткичлари таснифи

Тарихий обида мақоми, расмийлар талаби ва намойишлар динамикаси таҳлили:

Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари

Вазият тафсилотлари ва қайд этилган ҳолатлар

Тарихий обида номи ва ёши

«Шаҳи» масжиди — қарийб 600 йиллик меъморий мерос

Маъмурий қарорнинг сабаби

2028 йилги «Симҳастҳа Кумбҳ» фестивали учун инфратузилма яратиш

Мусулмон жамоатчилиги талаби

Асрлик диний ва маданий обиданинг дахлсизлигини сақлаб қолиш

Тўқнашув содир бўлган сана

2026 йил 28 сентябрь куни эрталаб

Полициянинг махсус воситалари

Бамбук таёқлар (лати), қалқонлар ва кўздан ёш оқизувчи газ

Ҳибсга олинганлар ва очилган ишлар

15 нафар ҳибсга олинган шахс, 7 та расмий жиноят иши

Асосий ахборот манбаси

«Al Jazeera» халқаро медиа тармоғи

Геосиёсий ва диний экспертиза: Ҳиндистонда тарихий масжидлар бузилиши нега кўпаймоқда?

Халқаро инсон ҳуқуқлари фаоллари, шарқшунослар ва диншуносларнинг хулосалари:

  • «Шаҳарсозлик ниқобидаги диний босим»: Сўнгги йилларда Ҳиндистоннинг турли ҳудудларида йўл кенгайтириш, инфратузилмани янгилаш ёки археологик қайта баҳолаш баҳонасида ўнлаб тарихий масжид ва мадрасаларнинг бузилиш ҳолатлари кўпайди; Ужжайн воқеаси кўп сонли мусулмон аҳолининг маданий ва диний ҳуқуқлари камситилаётгани бўйича жиддий сигналдир;

  • Келажакдаги хатарли бўлиниш: «Симҳастҳа Кумбҳ» фестивали 2028 йилда ўтиши кўзда тутилган бўлса-да, бузиш ишларининг шунча йил олдин шошилинч бошланиши ва куч ишлатилиши маҳаллий жамоалар ўртасидаги ишончсизликни янада чуқурлаштиради;

  • Қонуний кафолатларнинг чекланиши: Тарихий ёдгорликларни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунлар маҳаллий ҳокимият томонидан «жамоат манфаати» моддаси билан четлаб ўтилмоқда; ҳибслар ва жиноят ишлари эса маҳаллий аҳолининг ўз эътиқодий мулкини ҳимоя қилиш овозини босишга қаратилган воситага айланиб қолмоқда.

Сизнингча, шаҳар инфратузилмасини яхшилаш ёки диний фестивалларни ўтказиш учун 600 йиллик тарихий ва муқаддас қадамжоларни бузиш қанчалик тўғри? Бу каби ҳолатлар жаҳон ҳамжамияти ва халқаро инсон ҳуқуқлари ташкилотлари томонидан қандай баҳоланиши керак? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Ҳиндистондаги ушбу шов-шувли вазият таҳлилини барча билан баҳам кўринг!

УжжайнШаҳи масжидиСимҳастҳа Кумбҳ фестивалиAl Jazeera
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 йил девор ортида яширилган кутубхона қайта топилди (видео)15 йил девор ортида яширилган кутубхона қайта топилди (видео)20 сентябр 15:52Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)14 сентябр 14:44Ғазода даҳшат: Исроил “хавфсиз ҳудуд”даги чодирлар ва бозорни бомбардимон қилди!Ғазода даҳшат: Исроил “хавфсиз ҳудуд”даги чодирлар ва бозорни бомбардимон қилди!28 сентябр 20:00Литвада жума намози вақтида масжид яқинида чўчқа боши намойиш қилинди (видео)Литвада жума намози вақтида масжид яқинида чўчқа боши намойиш қилинди (видео)26 сентябр 11:17Миср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатдиМиср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатди16 сентябр 08:05Хитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқдаХитойга 100 млрд куб метр газ: Россия Узоқ Шарқ янги қувурини ишга туширмоқда4 сентябр 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота