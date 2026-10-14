Бокуда мактаблардаги рўмол тақиқи ортидан норозилик намойишлари давом этмоқда

·61·Дунё
Бокуда мактаблардаги рўмол тақиқи ортидан норозилик намойишлари давом этмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Озарбайжон пойтахти Боку шаҳрида мактаб ўқувчилари учун рўмол ўрашни чекловчи қоидаларга қарши норозилик намойишлари бошланди.
  • 12 октябрдан бошлаб рўмол ўраган қизларнинг дарсларга киритилмаслиги сабабли юзага келган вазият кўча намойишларига айланиб, 37 киши қўлга олинди.

Озарбайжон пойтахти Боку шаҳрида ва мамлакатнинг қатор ҳудудларида мактаб ўқувчилари учун диний либослар, хусусан, ҳижоб ўрашни чекловчи ягона қоидаларнинг жорий этилиши жиддий ижтимоий эътирозларни келтириб чиқарди. «Дежурный по СНГ» канали ва ОАВ маълумотларига кўра, юзага келган вазият мамлакатнинг дунёвий бошқарув модели билан жамиятда диний муҳит таъсирининг кучайиши ўртасидаги кескин қарама-қаршиликни очиб берди.

Вазият айниқса 12 октябрдан бошлаб қизларнинг дарсларга киритилмаслиги фонида авж олди ва қисқа муддат ичида кўча намойишларига айланиб кетди.

Норозилик маркази ва мактаб бойкоти

Энг кескин ва оммавий қаршиликлар Боку шаҳрининг Балахани қўрғонида жойлашган 69-сонли мактаб атрофида кузатилди:

  • «Ҳижоб — таълимга тўсиқ эмас!»: Эътиқодли ота-оналар ва фуқаролик фаоллари кўчаларга норозилик плакатлари билан чиқиб, мактаб маъмурияти ҳамда давлат чекловларига қарши чиқдилар. Улар бундай чекловни давлатнинг шахсий ва оилавий ҳаётга асоссиз аралашуви сифатида баҳоламоқда;

  • Ўқувчиларнинг дарс бойкоти: Дарслардан четлатилган рўмолли қизларга бирдамлик билдириш мақсадида юзлаб бошқа ўқувчилар ҳам мактабга боришни вақтинча тўхтатиб, бойкот эълон қилишди;

  • 37 киши қўлга олинди: Озарбайжон Ички ишлар вазирлиги тарқатган баёнотга кўра, жамоат тартибини қўпол равишда бузиш ва ноқонуний акциялар уюштиришда айбланиб 37 нафар шахс қўлга олинган ва ҳибсга олинган. Ҳолат юзасидан жиноий иш қўзғатилган.

Можаронинг асл сабаблари: Ташқи таъсирми ёки ички омил?

Экспертлар ва сиёсий кузатувчилар юзага келган қаршиликларнинг моҳиятини турлича баҳоламоқда:

  • Ташқи аралашув далилланмаган: Дастлаб илгари сурилган «ташқи буюртма» ёки «ташқаридан қилинган фитна» версиялари ҳозирча ўз исботини топгани йўқ;

  • Ички диний муҳитнинг фаоллашуви: Таҳлилчилар вазиятни ички ижтимоий жараёнлар билан изоҳламоқда: Озарбайжондаги расмий диний ташкилотлар майдоннинг фақат маълум қисмини назорат қилади, норасмий жамоалар, мустақил воизлар ва трансмиллий диний тармоқларнинг ёшлар орасидаги таъсири эса сезиларли ошиб бормоқда;

  • Ёш авлод назорати ва дунёвийлик сиёсати: Ҳукумат бу чекловни мактабларни диний сафарбарлик майдонига айланишининг олдини олиш ва таълим даргоҳларининг дунёвийлигини сақлаб қолиш воситаси деб билмоқда.

Давлат ва жамият: Муроса йўли топиладими?

Расмий Боку мактабларда диний атрибутикани чеклаш орқали ижтимоий қарашлар ва сиёсий нормалар шаклланадиган таълим муҳитида диний гуруҳлашишнинг олдини олмоқчи. Бироқ диндор фуқаролар таълим олиш ҳуқуқи билан виждон эркинлиги бир-бирига қарама-қарши қўйилмаслиги кераклигини таъкидламоқда.

Ҳозирги вақтда полиция кучлари мактаблар атрофидаги хавфсизликни кучайтирган, жамият вакиллари эса вазиятни янада кескинлаштирмасдан, ўқувчи қизларнинг таълимга қайтишини таъминлайдиган муросали ечим кутмоқда.

Бокуда мактаблардаги рўмол тақиқи ортидан норозилик намойишлари давом этмоқда
ОзарбайжонБокуҳижобмактаб бойкоти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озарбайжонда ҳижоб сабаб мактабга киритилмаган ўқитувчи дарсни кўчада ўтдиОзарбайжонда ҳижоб сабаб мактабга киритилмаган ўқитувчи дарсни кўчада ўтдиБугун 15:22Озарбайжонда мактаб формаси талаблари сабаб оммавий норозиликлар ва ҳибслар бошландиОзарбайжонда мактаб формаси талаблари сабаб оммавий норозиликлар ва ҳибслар бошланди12 октябр 22:39Бокуда ҳижоб сабаб ишдан кетган устозини ўқувчилар кўз ёш билан кузатдиБокуда ҳижоб сабаб ишдан кетган устозини ўқувчилар кўз ёш билан кузатди11 октябр 14:18Бокуда Жеки Чаннинг хавфли трюклари акс этган видеолар тарқалдиБокуда Жеки Чаннинг хавфли трюклари акс этган видеолар тарқалди22 август 08:26Лифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирдиЛифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирди16 июл 16:29Озарбайжонда аёл 63 ёшида илк бор она бўлдиОзарбайжонда аёл 63 ёшида илк бор она бўлди2 июл 19:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди