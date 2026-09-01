Оёқ ўптираётган диний пешво: Ҳиндистондаги видео тармоқларни ларзага келтирди (видео)
Ҳиндистонда диний пешволар атрофидаги навбатдаги ноодатий ҳолат ижтимоий тармоқларда кескин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Маҳаллий диний йўналиш етакчиси Сант Рампал Жи Маҳараж ўз «издошлари» билан учрашиш учун махсус ойна билан ўралган ва кондиционер тизими билан жиҳозланган ҳаракатланувчи капсула-транспортдан фойдаланмоқда.
Тарқалган видео тасвирларда диний пешво қулай ўриндиқда, тўлиқ совитиладиган шаффоф хона ичида ўтиргани, одамлар эса унинг оёқларига тегиш ва таъзим қилиш учун турнақатор навбатда тургани акс этган.
Капсула ичидаги «маросим» қандай ўтмоқда?
Видео ва фототасвирлардан кўриш мумкинки, жараён муайян техник қулайлик асосида ташкиллаштирилган:
Махсус шаффоф конструкция: Диний пешво чанг ва иссиқдан ҳимояланган, замонавий ёритиш чироқлари ҳамда кондиционер ўрнатилган ойнаванд махсус кабина ичида юмшоқ креслода жойлашган;
Оёқлар учун алоҳида жой: Кабинанинг пастки қисмида очиқ қолдирилган ёки чиқарилган оёқ қисмига ташқаридаги ихлосмандлар бирма-бир яқинлашиб, унга таъзим қилмоқда, қўллари билан тегиб, оёқларини ўпмоқда;
Оломоннинг навбати: Катта ангар ёки очиқ павильонда йиғилган юзлаб эркаклар ва ёш болалар ойна ортидаги пешвонинг оёғига қўл теккизиш учун узун навбат ҳосил қилган.
Ижтимоий тармоқлардаги муносабат
Ушбу видео тарқалиши билан тармоқ фойдаланувчилари ва жамоатчилик фаоллари томонидан турлича қарши олинди:
Танқид ва ҳайрат: Кўпчилик бундай ҳолатни инсон қадр-қиммати, диний соддадиллик ва технологик қулайликнинг антиқа уйғунлашуви сифатида кескин танқид остига олди;
Санитария ва хавфсизлик баҳси: Баъзи шарҳловчилар буни иссиқ иқлим шароитида пешвонинг ўзини оломондан ва ҳаво ҳароратидан ҳимоя қилиш усули сифатида баҳолаган бўлса, бошқалар бу ҳолатни очиқдан-очиқ шахсга сиғинишнинг замонавий кўриниши деб атамоқда.
…