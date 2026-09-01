Оёқ ўптираётган диний пешво: Ҳиндистондаги видео тармоқларни ларзага келтирди (видео)

·1·Дунё
Оёқ ўптираётган диний пешво: Ҳиндистондаги видео тармоқларни ларзага келтирди (видео)

Ҳиндистонда диний пешволар атрофидаги навбатдаги ноодатий ҳолат ижтимоий тармоқларда кескин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Маҳаллий диний йўналиш етакчиси Сант Рампал Жи Маҳараж ўз «издошлари» билан учрашиш учун махсус ойна билан ўралган ва кондиционер тизими билан жиҳозланган ҳаракатланувчи капсула-транспортдан фойдаланмоқда.

Тарқалган видео тасвирларда диний пешво қулай ўриндиқда, тўлиқ совитиладиган шаффоф хона ичида ўтиргани, одамлар эса унинг оёқларига тегиш ва таъзим қилиш учун турнақатор навбатда тургани акс этган.

Капсула ичидаги «маросим» қандай ўтмоқда?

Видео ва фототасвирлардан кўриш мумкинки, жараён муайян техник қулайлик асосида ташкиллаштирилган:

  • Махсус шаффоф конструкция: Диний пешво чанг ва иссиқдан ҳимояланган, замонавий ёритиш чироқлари ҳамда кондиционер ўрнатилган ойнаванд махсус кабина ичида юмшоқ креслода жойлашган;

  • Оёқлар учун алоҳида жой: Кабинанинг пастки қисмида очиқ қолдирилган ёки чиқарилган оёқ қисмига ташқаридаги ихлосмандлар бирма-бир яқинлашиб, унга таъзим қилмоқда, қўллари билан тегиб, оёқларини ўпмоқда;

  • Оломоннинг навбати: Катта ангар ёки очиқ павильонда йиғилган юзлаб эркаклар ва ёш болалар ойна ортидаги пешвонинг оёғига қўл теккизиш учун узун навбат ҳосил қилган.

Ижтимоий тармоқлардаги муносабат

Ушбу видео тарқалиши билан тармоқ фойдаланувчилари ва жамоатчилик фаоллари томонидан турлича қарши олинди:

  • Танқид ва ҳайрат: Кўпчилик бундай ҳолатни инсон қадр-қиммати, диний соддадиллик ва технологик қулайликнинг антиқа уйғунлашуви сифатида кескин танқид остига олди;

  • Санитария ва хавфсизлик баҳси: Баъзи шарҳловчилар буни иссиқ иқлим шароитида пешвонинг ўзини оломондан ва ҳаво ҳароратидан ҳимоя қилиш усули сифатида баҳолаган бўлса, бошқалар бу ҳолатни очиқдан-очиқ шахсга сиғинишнинг замонавий кўриниши деб атамоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)Бугун, 07:30Миср чўли остидан 70 миллион йиллик акулалар дунёси топилдиМиср чўли остидан 70 миллион йиллик акулалар дунёси топилдиКеча, 23:56Олимлар нарвалнинг 3 метрлик “шохи” сирини очдиОлимлар нарвалнинг 3 метрлик “шохи” сирини очдиКеча, 23:49Китлар нима деяётганини AI яқинда аниқлайдими?Китлар нима деяётганини AI яқинда аниқлайдими?Кеча, 23:22«Урушни тўхтатинг!» Нарендра Моди Бишкекда Путиннинг юзига нималар деди?«Урушни тўхтатинг!» Нарендра Моди Бишкекда Путиннинг юзига нималар деди?Кеча, 22:16Фуқаро 18,5 кг кумуш хазина топиб олди: Дания тарихидаги рекорд кўрсаткичФуқаро 18,5 кг кумуш хазина топиб олди: Дания тарихидаги рекорд кўрсаткичКеча, 21:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди