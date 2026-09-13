Қопқон ҳам ёрдам бермади: уйни каламушлар босди

·12·Дунё
Қопқон ҳам ёрдам бермади: уйни каламушлар босди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Уелснинг Торфейндеги Кмбран шаҳрида яшовчи Жемма ва Шон Уиляms оиласи уй деворлари орасидан каламушлар кириб олгани сабабли икки йилдан бери муаммога дуч келмоқда.
  • Қопқонлар, заҳарли емлар ва ҳатто зараркунандаларга қарши кураш хизматидан фойдаланишга қарамай, кемирувчилар ошхонадаги озиқ-овқатларни кемириб, кийимларни яроқсиз ҳолга келтириб, уй ичида каламуш ахлатини қолдирмоқда.

Уэльснинг Торфейндеги Кмбран шаҳрида яшовчи оила уй деворлари орасидан каламушларнинг югуриб юрган овозини эшитаётганини айтди. Жемма ва Шон Уильямснинг таъкидлашича, кемирувчиларни йўқотиш учун қопқон, заҳарли ем ва дезинфекция хизматларидан фойдаланилган бўлса-да, муаммо ҳануз бартараф этилмаган.

Оила уйи ташқарисида каламушлар билан қарийб икки йил давомида курашган. Кейинчалик кемирувчилар хонадоннинг ичига ҳам кириб олгани маълум бўлган. Жемма улар уйдаги турли носозликлар, жумладан, шкафлар ва қувурлар атрофидаги тешиклар орқали кирган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

36 ёшли кенгаш ходими Жемманинг айтишича, каламушлар деворлар орасидаги бўшлиқларда яшаб, асосан тунлари ҳаракатланади.

“Биз уларнинг тунлари деворлар орасида югуриб юрганини эшитамиз. Ҳатто девор ичида битта ўлик каламуш ҳам бор”, — деди у.

Оиланинг айтишича, бир куни эрталаб уйғониб, ошхонадаги буюмлар сочилиб кетганини кўришган. Нон ва печеньеларни каламушлар еб кетган, айрим маҳсулотларни эса олиб кетиб, яширган. Бундан ташқари, иш кийимлари ҳам кемирувчилар томонидан кемириб ташланган.

Ошхона жиҳозлари ва ёрдамчи хонадан каламуш ахлати топилган. Кемирувчиларнинг сийдиги эса оила аъзоларининг кийимлари, болалар кийимлари ва полга тушган.

Муаммони ўзлари ҳал қилишга уринган Жемма ва Шон қопқонлар, каламушларга қарши ем ва махсус қафасларга юзлаб фунт сарфлаган.

Кейин уйга зараркунандаларга қарши кураш хизмати чақирилган. Мутахассислар кемирувчилар кириши мумкин бўлган айрим жойларни беркитганидан сўнг, оила муаммо ниҳоят барҳам топган деб ўйлаган.

Oshxonada bir erkak va ayol qo'llarida stakan bilan jilmayib turibdi.

Бироқ орадан тахминан бир ҳафта ўтиб, каламушлар яна пайдо бўлган.

“Ҳаммаси тахминан бир ҳафта тинч бўлди. Кейин янада ёмонлашди. Каламушлар ошхонага қайтиб келди, озиқ-овқатларни титкилади ва ўғлимнинг хонасига ҳам кира бошлади”, — деди Жемма.

Оила кемирувчилар ҳақиқатан ҳам уйда юрганини исботлаш учун хонадон ичига кузатув камераларини ўрнатишга мажбур бўлган. Жемманинг сўзларига кўра, камералар каламушларнинг девордаги тешикдан чиқиб, уй бўйлаб ҳаракатланаётганини тасвирга олган.

“Бизда уларнинг соатлаб туширилган видеолари бор. Бизни эшитишлари учун далил сифатида ўз уйимизга CCTV ўрнатишимизга тўғри келди”, — деди у.

Каламушлар болаларнинг кийимларини ҳам яроқсиз ҳолга келтиргани сабабли оила янги мактаб формалари ва кийимлар сотиб олишга мажбур бўлган. Шунингдек, Жемманинг ўз кийимлари ҳам кемирувчилар томонидан кемириб ташланган.

Кийимларни қайта-қайта ювиш ҳам оила учун алоҳида қийинчиликка айланган.

“Ҳар сафар кирларни ювиб, ҳаммасини тартибга келтирганимда, яна пастга олиб тушишимизга тўғри келади. Чунки улар каламуш сийдигидан ҳидланиб кетади”, — деди Жемма.

Торфейн кенгаши вакили муаммони ҳал қилиш Bron Afon Housing Association ташкилоти ваколатида эканини маълум қилди. Мазкур уй-жой ташкилотига эса изоҳ бериш сўрови юборилган.

КеламушларBron Afon Housing AssotsiatsiyasiТорфейн кенгашиЖемма Уильямс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Грецияда 22 йил музлатилган эмбриондан қизалоқ дунёга келдиГрецияда 22 йил музлатилган эмбриондан қизалоқ дунёга келдиБугун, 15:38Испанияда эркак ошқозонида 1,3 килограмм кокаин билан ушландиИспанияда эркак ошқозонида 1,3 килограмм кокаин билан ушландиБугун, 15:33БРИКС-2026: глобал савдо, янги молия ва мустақил йўлакларБРИКС-2026: глобал савдо, янги молия ва мустақил йўлакларБугун, 14:54БРИКС–2026: Денгизга чиқиш йўлаклари, рақамли тўловлар ва суверен молияБРИКС–2026: Денгизга чиқиш йўлаклари, рақамли тўловлар ва суверен молияБугун, 14:45Она 6 ёшли қизини қутқариш учун олов ичига кирдиОна 6 ёшли қизини қутқариш учун олов ичига кирдиБугун, 12:27«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирди«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирдиБугун, 12:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди