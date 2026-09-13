Қопқон ҳам ёрдам бермади: уйни каламушлар босди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Уелснинг Торфейндеги Кмбран шаҳрида яшовчи Жемма ва Шон Уиляms оиласи уй деворлари орасидан каламушлар кириб олгани сабабли икки йилдан бери муаммога дуч келмоқда.
- Қопқонлар, заҳарли емлар ва ҳатто зараркунандаларга қарши кураш хизматидан фойдаланишга қарамай, кемирувчилар ошхонадаги озиқ-овқатларни кемириб, кийимларни яроқсиз ҳолга келтириб, уй ичида каламуш ахлатини қолдирмоқда.
Уэльснинг Торфейндеги Кмбран шаҳрида яшовчи оила уй деворлари орасидан каламушларнинг югуриб юрган овозини эшитаётганини айтди. Жемма ва Шон Уильямснинг таъкидлашича, кемирувчиларни йўқотиш учун қопқон, заҳарли ем ва дезинфекция хизматларидан фойдаланилган бўлса-да, муаммо ҳануз бартараф этилмаган.
Оила уйи ташқарисида каламушлар билан қарийб икки йил давомида курашган. Кейинчалик кемирувчилар хонадоннинг ичига ҳам кириб олгани маълум бўлган. Жемма улар уйдаги турли носозликлар, жумладан, шкафлар ва қувурлар атрофидаги тешиклар орқали кирган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
36 ёшли кенгаш ходими Жемманинг айтишича, каламушлар деворлар орасидаги бўшлиқларда яшаб, асосан тунлари ҳаракатланади.
“Биз уларнинг тунлари деворлар орасида югуриб юрганини эшитамиз. Ҳатто девор ичида битта ўлик каламуш ҳам бор”, — деди у.
Оиланинг айтишича, бир куни эрталаб уйғониб, ошхонадаги буюмлар сочилиб кетганини кўришган. Нон ва печеньеларни каламушлар еб кетган, айрим маҳсулотларни эса олиб кетиб, яширган. Бундан ташқари, иш кийимлари ҳам кемирувчилар томонидан кемириб ташланган.
Ошхона жиҳозлари ва ёрдамчи хонадан каламуш ахлати топилган. Кемирувчиларнинг сийдиги эса оила аъзоларининг кийимлари, болалар кийимлари ва полга тушган.
Муаммони ўзлари ҳал қилишга уринган Жемма ва Шон қопқонлар, каламушларга қарши ем ва махсус қафасларга юзлаб фунт сарфлаган.
Кейин уйга зараркунандаларга қарши кураш хизмати чақирилган. Мутахассислар кемирувчилар кириши мумкин бўлган айрим жойларни беркитганидан сўнг, оила муаммо ниҳоят барҳам топган деб ўйлаган.
Бироқ орадан тахминан бир ҳафта ўтиб, каламушлар яна пайдо бўлган.
“Ҳаммаси тахминан бир ҳафта тинч бўлди. Кейин янада ёмонлашди. Каламушлар ошхонага қайтиб келди, озиқ-овқатларни титкилади ва ўғлимнинг хонасига ҳам кира бошлади”, — деди Жемма.
Оила кемирувчилар ҳақиқатан ҳам уйда юрганини исботлаш учун хонадон ичига кузатув камераларини ўрнатишга мажбур бўлган. Жемманинг сўзларига кўра, камералар каламушларнинг девордаги тешикдан чиқиб, уй бўйлаб ҳаракатланаётганини тасвирга олган.
“Бизда уларнинг соатлаб туширилган видеолари бор. Бизни эшитишлари учун далил сифатида ўз уйимизга CCTV ўрнатишимизга тўғри келди”, — деди у.
Каламушлар болаларнинг кийимларини ҳам яроқсиз ҳолга келтиргани сабабли оила янги мактаб формалари ва кийимлар сотиб олишга мажбур бўлган. Шунингдек, Жемманинг ўз кийимлари ҳам кемирувчилар томонидан кемириб ташланган.
Кийимларни қайта-қайта ювиш ҳам оила учун алоҳида қийинчиликка айланган.
“Ҳар сафар кирларни ювиб, ҳаммасини тартибга келтирганимда, яна пастга олиб тушишимизга тўғри келади. Чунки улар каламуш сийдигидан ҳидланиб кетади”, — деди Жемма.
Торфейн кенгаши вакили муаммони ҳал қилиш Bron Afon Housing Association ташкилоти ваколатида эканини маълум қилди. Мазкур уй-жой ташкилотига эса изоҳ бериш сўрови юборилган.
Изоҳлар 0
…