Ноодатий юк ташиш: Келин қайнотасини қатор бочка ва тоғоралар остида қолдирди (видео)

·38·Дунё
Ноодатий юк ташиш: Келин қайнотасини қатор бочка ва тоғоралар остида қолдирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода келин қайнотасини кичик электр скутерида жуда кўп миқдордаги бочка ва тоғоралар билан ташишнинг ноодатий ва хавфли усулини қўллагани акс этган.
  • Қайнота «тирик устун» сифатида ишлатилиб, унинг оёқлари ва қўлларига бочкалар қистирилган, бошига эса челак ва тоғора кийдирилган.
  • Ушбу видео фойдаланувчилар орасида кулги ва ҳайрат уйғотиб, кўпчилик қайнотасининг ҳолатига кулги билан ачиниш билдирган.

Ижтимоий тармоқларда қишлоқ шароитидаги кундалик рўзғор ташвишлари, ноодатий лайфҳаклар ва юмор уйғунлашган видеоролик кенг тарқалиб, қисқа фурсатда юз минглаб томошабинлар ва минглаб кулгили изоҳларга сабаб бўлди.

Видеолавҳада ёш аёл (келин) кичик электр скутерида (мотороллерда) бир вақтнинг ўзида жуда кўп миқдордаги улкан пластмасса бочкалар, челаклар ва тоғораларни қайнотаси ёрдамида ташишнинг ҳайратланарли, хавфли ва кулгили усулини қўллагани тасвирланган.

Қайнотадан «тирик устун»: Юк ортишнинг антиқа усули

Видеода воқеалар кетма-кетлиги қуйидагича ривожланади:

  • Бошланғич муаммо: Ҳовлида бир нечта улкан кўк пластмасса бочкалар тургани ва уларни кичик электр транспортда бирданига олиб кетишнинг имкони йўқдек кўрингани акс этади;

  • Келиннинг режаси: Аёл дастлаб қайнотасини скутернинг ортқи ўриндиғига тескари қаратган ҳолда ўтказади ва уни ҳақиқий «тирик юк устуни» сифатида ишлата бошлайди;

  • Босқичма-босқич қалаш: Дастлаб кекса эркакнинг оёқлари ва қорни орасига катта бочкалар қистирилади, иккала қўлига икки ён томондан кўк бочкалар тутқазилади;

  • Бошга челак ва тоғора: Бу билан чекланмаган аёл қайнотасининг бошигача пластмасса идиш ва челакларни кийдириб, энг устига улкан металл тоғорани қалпоқдек тўнкариб қўяди;

  • Оғир саёҳат: Натижада қария бутунлай бочкалар гирдобида қолиб, кўзи ва нафас йўллари тўсилган ҳолда фақат идишларни маҳкам ушлаб туради, аёл эса олдинги рулни бошқариб, хотиржам йўлга равона бўлади.

Фойдаланувчиларнинг ҳазил ва хавотир тўла изоҳлари

Ушбу видео тармоқ кузатувчилари орасида бир вақтнинг ўзида ҳам кулги, ҳам ҳайрат уйғотди:

  • «Хитойча мия ва уддабуронлик»: Шарҳловчиларнинг бир қисми келиннинг геометрик аниқлик билан барча идишларни жойлаштира олгани ва «эркаклар қилолмаган ишни бир уринишда ҳал этгани»ни ҳазил аралаш эътироф этишди;

  • Қайнотага ҳамдардлик: Кўпчилик шарҳловчилар кекса эркакнинг сабр-матонатига қойил қолиб, «Қайнота у ерда қандай нафас оляпти?», «Агар скутер йиқилса, у бочкалар остида қолади-ку!» дея унинг ҳолатига кулги билан ачиниш билдиришди;

  • Постановка ва ҳаётийлик: Видео аслида юмористик саҳна кўриниши сифатида тасвирга олинган бўлса-да, унда қишлоқ аҳолисининг кундалик юмушларда учрайдиган табиий уддабуронлиги ва топқирлиги очиб берилган.

Бу каби қизиқарли лаҳзалар интернет фойдаланувчиларига нафақат кўтаринки кайфият улашади, балки инсон фантазияси ва топқирлиги чегара билмаслигини яна бир карра исботлайди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)28 сентябр 20:16Ҳиндистонда даҳшатли фожиа: Юк машинаси зиёратчиларни босиб кетдиҲиндистонда даҳшатли фожиа: Юк машинаси зиёратчиларни босиб кетдиБугун 23:21Хитойлик эркак қамалмаслик учун ўз дафн маросимини уюштирдиХитойлик эркак қамалмаслик учун ўз дафн маросимини уюштирдиБугун 23:15Ҳурмуз бўғозидаги қамал ва банк бозорига зарба: АҚШ гигант банклари акциялари "қулади"Ҳурмуз бўғозидаги қамал ва банк бозорига зарба: АҚШ гигант банклари акциялари "қулади"Бугун 22:32Макрон оммавий тартибсизликлар ортидан фавқулодда видеомурожаат билан чиқмоқдаМакрон оммавий тартибсизликлар ортидан фавқулодда видеомурожаат билан чиқмоқдаБугун 22:23Эронда янги мудофаа вазири тайинланди — Меҳрдод Ахлоқий Китобчи ким?Эронда янги мудофаа вазири тайинланди — Меҳрдод Ахлоқий Китобчи ким?Бугун 22:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда