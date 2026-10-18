Ноодатий юк ташиш: Келин қайнотасини қатор бочка ва тоғоралар остида қолдирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода келин қайнотасини кичик электр скутерида жуда кўп миқдордаги бочка ва тоғоралар билан ташишнинг ноодатий ва хавфли усулини қўллагани акс этган.
- Қайнота «тирик устун» сифатида ишлатилиб, унинг оёқлари ва қўлларига бочкалар қистирилган, бошига эса челак ва тоғора кийдирилган.
- Ушбу видео фойдаланувчилар орасида кулги ва ҳайрат уйғотиб, кўпчилик қайнотасининг ҳолатига кулги билан ачиниш билдирган.
Ижтимоий тармоқларда қишлоқ шароитидаги кундалик рўзғор ташвишлари, ноодатий лайфҳаклар ва юмор уйғунлашган видеоролик кенг тарқалиб, қисқа фурсатда юз минглаб томошабинлар ва минглаб кулгили изоҳларга сабаб бўлди.
Видеолавҳада ёш аёл (келин) кичик электр скутерида (мотороллерда) бир вақтнинг ўзида жуда кўп миқдордаги улкан пластмасса бочкалар, челаклар ва тоғораларни қайнотаси ёрдамида ташишнинг ҳайратланарли, хавфли ва кулгили усулини қўллагани тасвирланган.
Қайнотадан «тирик устун»: Юк ортишнинг антиқа усули
Видеода воқеалар кетма-кетлиги қуйидагича ривожланади:
Бошланғич муаммо: Ҳовлида бир нечта улкан кўк пластмасса бочкалар тургани ва уларни кичик электр транспортда бирданига олиб кетишнинг имкони йўқдек кўрингани акс этади;
Келиннинг режаси: Аёл дастлаб қайнотасини скутернинг ортқи ўриндиғига тескари қаратган ҳолда ўтказади ва уни ҳақиқий «тирик юк устуни» сифатида ишлата бошлайди;
Босқичма-босқич қалаш: Дастлаб кекса эркакнинг оёқлари ва қорни орасига катта бочкалар қистирилади, иккала қўлига икки ён томондан кўк бочкалар тутқазилади;
Бошга челак ва тоғора: Бу билан чекланмаган аёл қайнотасининг бошигача пластмасса идиш ва челакларни кийдириб, энг устига улкан металл тоғорани қалпоқдек тўнкариб қўяди;
Оғир саёҳат: Натижада қария бутунлай бочкалар гирдобида қолиб, кўзи ва нафас йўллари тўсилган ҳолда фақат идишларни маҳкам ушлаб туради, аёл эса олдинги рулни бошқариб, хотиржам йўлга равона бўлади.
Фойдаланувчиларнинг ҳазил ва хавотир тўла изоҳлари
Ушбу видео тармоқ кузатувчилари орасида бир вақтнинг ўзида ҳам кулги, ҳам ҳайрат уйғотди:
«Хитойча мия ва уддабуронлик»: Шарҳловчиларнинг бир қисми келиннинг геометрик аниқлик билан барча идишларни жойлаштира олгани ва «эркаклар қилолмаган ишни бир уринишда ҳал этгани»ни ҳазил аралаш эътироф этишди;
Қайнотага ҳамдардлик: Кўпчилик шарҳловчилар кекса эркакнинг сабр-матонатига қойил қолиб, «Қайнота у ерда қандай нафас оляпти?», «Агар скутер йиқилса, у бочкалар остида қолади-ку!» дея унинг ҳолатига кулги билан ачиниш билдиришди;
Постановка ва ҳаётийлик: Видео аслида юмористик саҳна кўриниши сифатида тасвирга олинган бўлса-да, унда қишлоқ аҳолисининг кундалик юмушларда учрайдиган табиий уддабуронлиги ва топқирлиги очиб берилган.
Бу каби қизиқарли лаҳзалар интернет фойдаланувчиларига нафақат кўтаринки кайфият улашади, балки инсон фантазияси ва топқирлиги чегара билмаслигини яна бир карра исботлайди.
Изоҳлар 0
…