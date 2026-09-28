Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)

·6·Дунё
Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)

Таиланд пойтахти Бангкок шаҳри кучли мавсумий ёмғирлар ва дарёлар сатҳининг кўтарилиши оқибатида мисли кўрилмаган сув тошқини остида қолди. Шаҳар кўчаларини бир неча метрлик сув қоплаганига қарамай, маҳаллий аҳоли ва тадбиркорлар тирикчиликни тўхтатгани йўқ: озиқ-овқат расталари, сабзавотлар ва гўшт маҳсулотлари пластик тоғоралар ҳамда махсус сузувчи платформаларга жойланиб, тўғридан-тўғри сув ичида сотилмоқда.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда харидорлар бел баробар сув кечиб савдо қилаётгани, сотувчилар эса озиқ-овқат юкланган сузувчи идишларни сув оқими бўйлаб судраб юргани акс этган. Расмий ҳисоб-китобларга кўра, ушбу табиий офат Таиланд миллий иқтисодиётига ҳозирнинг ўзидаёқ камида 327 миллион долларлик оғир молиявий зарар етказди.

«Сувдаги бозорлар, бел баробар оқим ва 327 миллион долларлик талафот»: Фожианинг 5 та асосий нуқтаси

Бангкокдаги фавқулодда тошқин ва унинг оқибатлари бўйича энг муҳим фактлар:

  • «Сузувчи бозорлар»га айланган кўчалар: Сув тошқини туфайли пойтахтдаги марказий озиқ-овқат расталари тўлиқ сув остида қолди, сотувчилар маҳсулотларни сузувчи идишларга кўчирди;

  • 327 миллион долларлик улкан иқтисодий зарар: Табиий офат савдо инфратузилмаси, логистика ва кичик бизнесга чорак миллиард доллардан ортиқ зарба берди;

  • Сув ичидаги савдо жараёни: Харидорлар ва сотувчилар оғир шароитга қарамай, қайиқлар ва сузувчи тоғоралар орқали маҳсулот айирбошлашни давом эттирмоқда;

  • Озиқ-овқат хавфсизлиги таҳдиди: Сабзавот, гўшт ва балиқ маҳсулотларининг ифлосланган сув муҳитида қолиши шаҳарда санитария инқирозини келтириб чиқармоқда;

  • Инфратузилма ва транспорт коллапси: Пойтахтнинг кўплаб туманларида пиёда ва автомобиллар ҳаракати бутунлай фалажланиб, фавқулодда хизматлар сафарбар этилди.

Бангкокдаги сув тошқини ва етказилган зарар кўрсаткичлари таснифи

Таиланд расмий манбалари ва тарқалган видеолавҳалар бўйича ҳолат таҳлили:

Муҳим мезонлар ва йўналишлар

Фавқулодда ҳолатда қайд этилган кўрсаткичлар

Ҳодиса географияси

Таиланд пойтахти — Бангкок шаҳри ва ёндош савдо мавзелари

Етказилган молиявий зарар

327 000 000 АҚШ доллари (дастлабки расмий ҳисоб)

Савдо формати ва мослашув

Сув юзида сузувчи пластик тоғоралар, қайиқлар ва ёғоч платформалар

Аҳоли ва харидорлар ҳаракати

Бел баробар келадиган сув кечиб ҳаракатланиш

Асосий хавф-хатарлар

Санитария-эпидемиологик хавф, логистика узилиши ва нархлар ошиши

Коммунал хизматлар ҳолати

Сув чиқариш насослари ва фавқулодда ёрдам бригадаларининг иши

Иқтисодий ва экологик экспертиза: Нега Бангкок бу қадар осон сув остида қолмоқда?

Гидрологлар, иқтисодчилар ва инфратузилма таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Географик жойлашув ва шаҳарнинг чўкиши»: Бангкок денгиз сатҳидан бор-йўғи 1,5 метр баландликда жойлашган бўлиб, кўп йиллик ер ости сувларини тортиб олиш ва оғир бинолар босими оқибатида йилига бир неча сантиметрга чўкмоқда; кучли муссон ёмғирлари ёққанда Чао Пхрая дарёси қирғоқларидан тошиб, кўчаларни дарҳол кўлга айлантиради;

  • Санитария ва озиқ-овқат хавфи: Видеоларда кўринганидек, гўшт ва балиқ маҳсулотлари антисанитария шароитидаги сувлар устида сақланмоқда; бундай вазият иссиқ иқлимда юқумли ичак касалликлари ва бактериал инфекцияларнинг оммавий тарқалишига сабаб бўлиши мумкин;

  • 327 миллион долларлик сабоқ: Озиқ-овқат занжирлари ва бозорларнинг ишдан чиқиши Таиланд пойтахтининг дренаж ва дамба тизимларини шошилинч модернизация қилишни, акс ҳолда ҳар йилги мавсумий тошқинлар мамлакат ЯИМга миллиардлаб доллар зарар келтириши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Сизнингча, шаҳар кўчаларини сув босган вақтда аҳолининг бундай сузувчи бозорлар орқали тирикчиликни давом эттириши меҳнаткашлик белгисими ёки оғир санитария хавфини туғдирувчи зарурат? Табиий офатларга қарши курашда шаҳарсозлик ва дренаж тизимларини қандай ривожлантириш лозим деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Бангкокдаги сув остида қолган ҳаёт таҳлилини барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!

БангкокТаиландсув тошқинисув остидаги бозорлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бангкокда кучли сув тошқини: барча 50 туман табиий офат ҳудуди деб эълон қилиндиБангкокда кучли сув тошқини: барча 50 туман табиий офат ҳудуди деб эълон қилиндиКеча 02:16Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)27 август 20:31«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда19 сентябр 17:12Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!10 сентябр 08:32Минтақа чанқоқлик ёқасида: Марказий Осиё музликлари эриб кетмоқда...Минтақа чанқоқлик ёқасида: Марказий Осиё музликлари эриб кетмоқда...21 сентябр 18:21Forbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқладиForbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқлади16 сентябр 08:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота