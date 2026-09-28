Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)
Таиланд пойтахти Бангкок шаҳри кучли мавсумий ёмғирлар ва дарёлар сатҳининг кўтарилиши оқибатида мисли кўрилмаган сув тошқини остида қолди. Шаҳар кўчаларини бир неча метрлик сув қоплаганига қарамай, маҳаллий аҳоли ва тадбиркорлар тирикчиликни тўхтатгани йўқ: озиқ-овқат расталари, сабзавотлар ва гўшт маҳсулотлари пластик тоғоралар ҳамда махсус сузувчи платформаларга жойланиб, тўғридан-тўғри сув ичида сотилмоқда.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда харидорлар бел баробар сув кечиб савдо қилаётгани, сотувчилар эса озиқ-овқат юкланган сузувчи идишларни сув оқими бўйлаб судраб юргани акс этган. Расмий ҳисоб-китобларга кўра, ушбу табиий офат Таиланд миллий иқтисодиётига ҳозирнинг ўзидаёқ камида 327 миллион долларлик оғир молиявий зарар етказди.
«Сувдаги бозорлар, бел баробар оқим ва 327 миллион долларлик талафот»: Фожианинг 5 та асосий нуқтаси
Бангкокдаги фавқулодда тошқин ва унинг оқибатлари бўйича энг муҳим фактлар:
«Сузувчи бозорлар»га айланган кўчалар: Сув тошқини туфайли пойтахтдаги марказий озиқ-овқат расталари тўлиқ сув остида қолди, сотувчилар маҳсулотларни сузувчи идишларга кўчирди;
327 миллион долларлик улкан иқтисодий зарар: Табиий офат савдо инфратузилмаси, логистика ва кичик бизнесга чорак миллиард доллардан ортиқ зарба берди;
Сув ичидаги савдо жараёни: Харидорлар ва сотувчилар оғир шароитга қарамай, қайиқлар ва сузувчи тоғоралар орқали маҳсулот айирбошлашни давом эттирмоқда;
Озиқ-овқат хавфсизлиги таҳдиди: Сабзавот, гўшт ва балиқ маҳсулотларининг ифлосланган сув муҳитида қолиши шаҳарда санитария инқирозини келтириб чиқармоқда;
Инфратузилма ва транспорт коллапси: Пойтахтнинг кўплаб туманларида пиёда ва автомобиллар ҳаракати бутунлай фалажланиб, фавқулодда хизматлар сафарбар этилди.
Бангкокдаги сув тошқини ва етказилган зарар кўрсаткичлари таснифи
Таиланд расмий манбалари ва тарқалган видеолавҳалар бўйича ҳолат таҳлили:
Муҳим мезонлар ва йўналишлар
Фавқулодда ҳолатда қайд этилган кўрсаткичлар
Ҳодиса географияси
Таиланд пойтахти — Бангкок шаҳри ва ёндош савдо мавзелари
Етказилган молиявий зарар
327 000 000 АҚШ доллари (дастлабки расмий ҳисоб)
Савдо формати ва мослашув
Сув юзида сузувчи пластик тоғоралар, қайиқлар ва ёғоч платформалар
Аҳоли ва харидорлар ҳаракати
Бел баробар келадиган сув кечиб ҳаракатланиш
Асосий хавф-хатарлар
Санитария-эпидемиологик хавф, логистика узилиши ва нархлар ошиши
Коммунал хизматлар ҳолати
Сув чиқариш насослари ва фавқулодда ёрдам бригадаларининг иши
Иқтисодий ва экологик экспертиза: Нега Бангкок бу қадар осон сув остида қолмоқда?
Гидрологлар, иқтисодчилар ва инфратузилма таҳлилчиларининг хулосалари:
«Географик жойлашув ва шаҳарнинг чўкиши»: Бангкок денгиз сатҳидан бор-йўғи 1,5 метр баландликда жойлашган бўлиб, кўп йиллик ер ости сувларини тортиб олиш ва оғир бинолар босими оқибатида йилига бир неча сантиметрга чўкмоқда; кучли муссон ёмғирлари ёққанда Чао Пхрая дарёси қирғоқларидан тошиб, кўчаларни дарҳол кўлга айлантиради;
Санитария ва озиқ-овқат хавфи: Видеоларда кўринганидек, гўшт ва балиқ маҳсулотлари антисанитария шароитидаги сувлар устида сақланмоқда; бундай вазият иссиқ иқлимда юқумли ичак касалликлари ва бактериал инфекцияларнинг оммавий тарқалишига сабаб бўлиши мумкин;
327 миллион долларлик сабоқ: Озиқ-овқат занжирлари ва бозорларнинг ишдан чиқиши Таиланд пойтахтининг дренаж ва дамба тизимларини шошилинч модернизация қилишни, акс ҳолда ҳар йилги мавсумий тошқинлар мамлакат ЯИМга миллиардлаб доллар зарар келтириши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Сизнингча, шаҳар кўчаларини сув босган вақтда аҳолининг бундай сузувчи бозорлар орқали тирикчиликни давом эттириши меҳнаткашлик белгисими ёки оғир санитария хавфини туғдирувчи зарурат? Табиий офатларга қарши курашда шаҳарсозлик ва дренаж тизимларини қандай ривожлантириш лозим деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Бангкокдаги сув остида қолган ҳаёт таҳлилини барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…