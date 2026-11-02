Ярим асрлик топилма: музлик ичида ётган 40 килолик ноёб бочка қандай сақланиб қолган?

·90·Дунё
Ярим асрлик топилма: музлик ичида ётган 40 килолик ноёб бочка қандай сақланиб қолган?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италиянинг Жанубий Тирол вилоятидаги Алп музликлари ёриғидан 1970-йиллар охирида вертолётдан тушиб кетган 40 килограммлик пиво бочкаси топилди.
  • Тоғ югурувчиси Даниел Оберлехнер томонидан топилган ушбу металл кег 48 йил давомида музлик ичида сақланиб қолганига қарамай, ўзининг бирламчи хусусиятларини йўқотмаган.
  • Эксперт Лукас Ҳарпф 1978 йилга тегишли ичимликнинг ранги, таъми ва газланганлик даражаси идеал ҳолатда эканлигини тасдиқлади.

Италиянинг шимолий қисмида жойлашган Жанубий Тироль вилоятининг баланд чўққиларида табиат ва вақт қонунларини четлаб ўтган ҳайратланарли воқеа юз берди. Альп музликлари ёриғидан бундан қарийб ярим аср аввал — 1970-йиллар охирида йўқолиб кетган ва бугунги кунгача бенуқсон сақланиб қолган пиво бочкаси (кег) топилди.

«Bild на русском» хабарига кўра, салкам 50 йил муз тутқунлигида ётган бочка очиб кўрилганда, унинг сифати, янтар ранги ва ҳатто газланганлик даражаси деярли ўзгармагани маълум бўлди.

Вертолётдан қулаган бочка ва тинимсиз изланишлар

Ушбу ноодатий тарих узоқ йиллар аввал фавқулодда ҳодиса билан бошланган эди:

  • Ҳаводан музликка қулаш: 1970-йилларнинг охирида тоғли бошпанага юк етказиб бераётган вертолётнинг ташиш тўридан бир бочка пиво тушиб кетиб, чуқур музлик ёриғига ғойиб бўлган;

  • Йиллар давомидаги ов: Тоғ югурувчиси Даниэль Оберлехнер мазкур афсонани маҳаллий тоғ бошпанаси хўжайинидан эшитиб қолган ва ҳар сафар баландликка кўтарилганида музликлар орасидан йўқолган бочкани қидиришни одат қилган;

  • Табиатнинг совғаси: Жорий йилнинг ёзида содир бўлган кучли момақалдироқ, бўрон ва музликларнинг табиий эриши натижасида 48 йилдан бери кўмилиб ётган металл кег кутилмаганда юзага чиқиб қолди.

«Қутқарув операцияси»: 40 килограммлик юкнинг водийга саёҳати

Нодир топилмани хавфсиз олиб тушиш ҳақиқий машаққатли саргузаштга айланди:

  • Музлик ва тошлар устидан ўтиш: Оберлехнер оғирлиги 40 килограмм бўлган оғир бочкани махсус юк аравасига ортиб, музликлар ва тик тошли жарликлар орқали бир неча чақирим пиёда судраб чиқди;

  • Осма йўл орқали пастга: Сўнгра топилма осма дор йўли (канат) ёрдамида эсон-омон пастдаги водийга туширилди. Изловчининг сўзларига кўра, бу жараён ниҳоятда оғир бўлса-да, у ишни охиригача етказди.

Эксперт хулосаси: 1978 йилги ичимлик нега бузилмай қолди?

Водийга етиб келган Даниэль Оберлехнер бочкани ўз раҳбари — тажрибали ичимликлар савдогари ва эксперти Лукас Ҳарпфга текшириб кўриш учун топширди:

  • «Бенуқсон ҳолатда»: Бочкадаги тамғага кўра, унга 1978 йил рақами ўйиб ёзилган. Эксперт маҳсулотни татиб кўриб, шундай деди: «Унинг ҳолати идеал даражада эди. Ноёб таъми, чиройли янтарсимон ранги ва ҳатто карбонат ангидрид (газ) миқдори меъёрида сақланиб қолган»;

  • Музламаслик феномени: Одатда очиқ ҳолдаги разлив пиво бир неча ҳафтадан бир неча ойгача сақланиши мумкин. Ҳарпфнинг тахминига кўра, бочка музлик ичида бутунлай музлаб тошга айланмаган, балки доимий термо-изоляцияланган муҳитда салқин ҳарорат сақланиб тургани сабабли ўзининг бирламчи хусусиятларини деярли ярим аср давомида асраб қолган.

Жанубий ТирольАльп музликлариДаниэль Оберлехнер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

30 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилган30 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилган26 сентябр 14:52Олимлар Непал ва Тибетдаги даҳшатли фожианинг асл сабабини очиқладиОлимлар Непал ва Тибетдаги даҳшатли фожианинг асл сабабини очиқлади18 сентябр 16:25Непалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолдиНепалда даҳшатли қиёмат: 675 киши ҳалок бўлди, 3 минг одам бедарак йўқолди29 август 21:43Непалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлариНепалдаги сув тошқинлари зарари 2,56 млрд долларга етди: ҳалокат тафсилотлари4 сентябр 11:052007 йилда йўқолган сайёҳнинг жасади 19 йилдан сўнг топилди2007 йилда йўқолган сайёҳнинг жасади 19 йилдан сўнг топилди23 август 13:39 Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси! Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси!18 сентябр 21:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда