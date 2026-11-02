Ярим асрлик топилма: музлик ичида ётган 40 килолик ноёб бочка қандай сақланиб қолган?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италиянинг Жанубий Тирол вилоятидаги Алп музликлари ёриғидан 1970-йиллар охирида вертолётдан тушиб кетган 40 килограммлик пиво бочкаси топилди.
- Тоғ югурувчиси Даниел Оберлехнер томонидан топилган ушбу металл кег 48 йил давомида музлик ичида сақланиб қолганига қарамай, ўзининг бирламчи хусусиятларини йўқотмаган.
- Эксперт Лукас Ҳарпф 1978 йилга тегишли ичимликнинг ранги, таъми ва газланганлик даражаси идеал ҳолатда эканлигини тасдиқлади.
Италиянинг шимолий қисмида жойлашган Жанубий Тироль вилоятининг баланд чўққиларида табиат ва вақт қонунларини четлаб ўтган ҳайратланарли воқеа юз берди. Альп музликлари ёриғидан бундан қарийб ярим аср аввал — 1970-йиллар охирида йўқолиб кетган ва бугунги кунгача бенуқсон сақланиб қолган пиво бочкаси (кег) топилди.
«Bild на русском» хабарига кўра, салкам 50 йил муз тутқунлигида ётган бочка очиб кўрилганда, унинг сифати, янтар ранги ва ҳатто газланганлик даражаси деярли ўзгармагани маълум бўлди.
Вертолётдан қулаган бочка ва тинимсиз изланишлар
Ушбу ноодатий тарих узоқ йиллар аввал фавқулодда ҳодиса билан бошланган эди:
Ҳаводан музликка қулаш: 1970-йилларнинг охирида тоғли бошпанага юк етказиб бераётган вертолётнинг ташиш тўридан бир бочка пиво тушиб кетиб, чуқур музлик ёриғига ғойиб бўлган;
Йиллар давомидаги ов: Тоғ югурувчиси Даниэль Оберлехнер мазкур афсонани маҳаллий тоғ бошпанаси хўжайинидан эшитиб қолган ва ҳар сафар баландликка кўтарилганида музликлар орасидан йўқолган бочкани қидиришни одат қилган;
Табиатнинг совғаси: Жорий йилнинг ёзида содир бўлган кучли момақалдироқ, бўрон ва музликларнинг табиий эриши натижасида 48 йилдан бери кўмилиб ётган металл кег кутилмаганда юзага чиқиб қолди.
«Қутқарув операцияси»: 40 килограммлик юкнинг водийга саёҳати
Нодир топилмани хавфсиз олиб тушиш ҳақиқий машаққатли саргузаштга айланди:
Музлик ва тошлар устидан ўтиш: Оберлехнер оғирлиги 40 килограмм бўлган оғир бочкани махсус юк аравасига ортиб, музликлар ва тик тошли жарликлар орқали бир неча чақирим пиёда судраб чиқди;
Осма йўл орқали пастга: Сўнгра топилма осма дор йўли (канат) ёрдамида эсон-омон пастдаги водийга туширилди. Изловчининг сўзларига кўра, бу жараён ниҳоятда оғир бўлса-да, у ишни охиригача етказди.
Эксперт хулосаси: 1978 йилги ичимлик нега бузилмай қолди?
Водийга етиб келган Даниэль Оберлехнер бочкани ўз раҳбари — тажрибали ичимликлар савдогари ва эксперти Лукас Ҳарпфга текшириб кўриш учун топширди:
«Бенуқсон ҳолатда»: Бочкадаги тамғага кўра, унга 1978 йил рақами ўйиб ёзилган. Эксперт маҳсулотни татиб кўриб, шундай деди: «Унинг ҳолати идеал даражада эди. Ноёб таъми, чиройли янтарсимон ранги ва ҳатто карбонат ангидрид (газ) миқдори меъёрида сақланиб қолган»;
Музламаслик феномени: Одатда очиқ ҳолдаги разлив пиво бир неча ҳафтадан бир неча ойгача сақланиши мумкин. Ҳарпфнинг тахминига кўра, бочка музлик ичида бутунлай музлаб тошга айланмаган, балки доимий термо-изоляцияланган муҳитда салқин ҳарорат сақланиб тургани сабабли ўзининг бирламчи хусусиятларини деярли ярим аср давомида асраб қолган.
Изоҳлар 0
…