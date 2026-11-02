Россия Туркий давлатлар ташкилотига қўшилмоқчими? Кремль расман муносабат билдирди

·88·Дунё
Россия Туркий давлатлар ташкилотига қўшилмоқчими? Кремль расман муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россия Федерацияси президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков Россиянинг Туркий давлатлар ташкилоти фаолиятида иштирок этиши табиий ва мантиқий қадам бўлишини маълум қилди.
  • Кремл вакили Россия таркибидаги кўплаб халқларнинг тарихан туркий илдизларга эгалигини таъкидлаб, мамлакатнинг яхлит давлат сифатида ташкилот билан ҳамкорлик қилишдан манфаатдорлигини билдирди.

Россия Федерацияси президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков Россиянинг Туркий давлатлар ташкилоти (ТДТ) фаолиятида иштирок этиши мутлақо табиий ва мантиқий қадам бўлишини маълум қилди.

Кремль вакили 2 ноябрь куни берган баёнотида мамлакат таркибидаги кўплаб халқлар ва ҳудудларнинг тарихан туркий илдизларга эга эканини урғулаб, Москва ташкилот доирасида ҳамкорлик қилишдан манфаатдор эканига ишора қилди.

«Бу мантиқан тўғри ва табиий ҳол»: Песковнинг асосий таъкидлари

Россия раҳбариятининг мазкур масаладаги расмий ёндашуви қуйидаги асосий жиҳатларга таянади:

  • Тарихий ва миллий омил: «Россияда бир қатор минтақалар мавжуд бўлиб, уларнинг аҳолиси тарихан ва келиб чиқишига кўра туркий ҳисобланади. Шу боис, бундай иштирок мутлақо тушунарли, мақсадга мувофиқ ва табиий бўлар эди», — дея таъкидлади Дмитрий Песков;

  • Алоҳида минтақалар эмас, яхлит давлат: Президент матбуот котиби бу ўринда Россиянинг айрим туркий республикалари (масалан, Татаристон, Бошқирдистон ёки Ёқутистон) эмас, балки айнан Россия Федерациясининг яхлит давлат сифатидаги иштироки ҳақида сўз бораётганини алоҳида қайд этди.

Тоқаевнинг ташаббуси: Кузатувчи мақоми бериладими?

Кремлнинг бу позицияси тасодифан янграгани йўқ — у бевосита Марказий Осиёдаги муҳим сиёсий ташаббуснинг давоми ҳисобланади:

  • Қозоғистон президенти таклифи: Бундан аввал Қозоғистон раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Туркий давлатлар ташкилотида Россияга расмий кузатувчи мақомини бериш ғоясини илгари сурган эди;

  • Чуқур тарихий алоқалар: Тоқаев ўз таклифини Москванинг асрлар давомида туркий дунё билан узвий геосиёсий, маданий ва иқтисодий алоқаларни сақлаб келаётгани билан изоҳлаган эди.

Агар мазкур ташаббус ташкилотга аъзо давлатлар (Ўзбекистон, Туркия, Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон) томонидан қўллаб-қувватланса, ТДТ майдонидаги геосиёсий мувозанат ва халқаро ҳамкорлик кўлами янги босқичга чиқиши мумкин.

Туркий давлатлар ташкилотиДмитрий ПесковҚасим-Жомарт ТоқаевРоссия Федерацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркия Президенти Қозоғистон учун ажратилган ҳужжатга имзо чекиб қўйдиТуркия Президенти Қозоғистон учун ажратилган ҳужжатга имзо чекиб қўйди1 ноябр 14:26Қозоғистон президенти Россияни Туркий давлатлар ташкилотига қўшишни илгари сурдиҚозоғистон президенти Россияни Туркий давлатлар ташкилотига қўшишни илгари сурди31 октябр 12:26“Загранпаспорт”сиз Туркияга: Ўзбекистонликлар яқин орада ID-карта билан саёҳат қилиши мумкин“Загранпаспорт”сиз Туркияга: Ўзбекистонликлар яқин орада ID-карта билан саёҳат қилиши мумкин30 октябр 15:37Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)Туркий давлатлар етакчилари Анқара шаҳрида цивилизация боғини очди (видео)30 октябр 15:26Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Анқарага келди — тарихий саммитдан нималар кутилмоқда?29 октябр 21:05“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этади“Турк асри: бирлик ва келажак”: Шавкат Мирзиёев Туркиядаги саммитда иштирок этади28 октябр 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда