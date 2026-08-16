Она фарзанди билан мулоқот учун қўлига клавиатура татуировка чиздирди

·1·Дунё
Она фарзанди билан мулоқот учун қўлига клавиатура татуировка чиздирди
Қисқача

Канадалик она Жессика Флетчер гапира олмайдиган аутизмли 11 ёшли ўғли Хантер билан мулоқот қилиш учун билагига клавиатура тасвирини татуировка қилдирди. Бу ғоя Хантер билан ресторанда бўлганида ААК қурилмаси батареяси тугаб, боланинг салфеткага чизилган клавиатура орқали буюртма берганидан кейин пайдо бўлган.

Фарзанди ҳар қандай вазиятда ҳам ўз фикрини билдириши ва яқинлари билан мулоқот қила олиши учун канадалик она Жессика Флетчер ўзига ғайриоддий ечим топди. У гапира олмайдиган аутизмли ўғли Хантер истаган пайтда у билан мулоқот қила олиши учун билагига клавиатура тасвирини татуировка қилдирди.

Бу ғоя оддий, аммо оила учун муҳим бўлган бир воқеадан кейин пайдо бўлган. Жессика 11 ёшли Хантер билан овқатланиш учун ресторанга борганида, болага сўз ва белгиларни танлаш орқали мулоқот қилиш имконини берувчи AAC қурилмасининг, яъни планшетининг батареяси тўсатдан тугаб қолган.

Она бу ҳолатдан хавотирланган бўлса-да, Хантер хотиржамликни сақлаган. У салфеткани олиб, унга клавиатура чизган ва бармоғи билан керакли ҳарфларни кўрсатиб, нима буюртма қилмоқчи эканини тушунтирган.

Айнан шу вазият Жессика учун муҳим фикрга сабаб бўлди. У технология ҳар доим ҳам ишончли бўлавермаслигини, шунинг учун фарзандини фақат электрон қурилмага боғлаб қўймаслик кераклигини англади.

«Технология бизга баъзан хиёнат қилиши мумкин, шунинг учун унинг имкониятларини фақат қурилма билан чеклаб қўймаслигим керак», — деди Флетчер CTV News нашрига.

Она қўлидаги «захира клавиатура»

Шундан сўнг Жессика татуировка устаси билан ҳамкорлик қилиб, билагига ҳақиқий клавиатурага ўхшаш тасвир туширтирди. Унда ҳарфлардан ташқари, хурсандчилик ва хафаликни ифодаловчи белгилар ҳамда «Мен сизни яхши кўраман» маъносидаги юракча тугмаси ҳам бор.

Она янги татуировкасини ўғлига кўрсатганида, Хантер биринчи бўлиб «Мама» сўзини терди. Бу Жессика учун унутилмас лаҳза бўлди.

Энди улар бирга бўлганида, Хантер онаси билан мулоқот қилиш учун шунчаки унинг қўлидаги клавиатурадан фойдаланиши мумкин. Бу эса аввалги мулоқотда юзага келган кўплаб қийинчиликларни камайтирган.

Татуировканинг яна бир ўзига хос жиҳати бор — махфий мулоқот қилиш имконияти. Электрон қурилма Хантер айтмоқчи бўлган сўзларни овоз чиқариб ўқиб берса, онасининг қўлидаги клавиатура орқали улар бошқалар эшитмайдиган тарзда гаплаша олади.

Ғоя бутун дунёга тарқалди

Жессика 8 июль куни Хантернинг қўлидаги клавиатура орқали мулоқот қилаётгани акс этган видеони Facebook’да эълон қилди. Видео ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, икки миллиондан ортиқ лайк тўплади.

Бу ғоя бошқа оилаларга ҳам илҳом берди. Жессика аутизмли ва гапира олмайдиган инсонлар учун мулоқотдаги тўсиқларни камайтириш муҳимлигини таъкидлади.

Қизиғи, Хантернинг мактабдаги дўстлари ҳам шундай клавиатурали футболкаларга эга бўлишни хоҳлаб қолишган. Улар бу орқали танаффус пайтида Хантер билан мулоқот қилиш, ҳатто бошқалар эшитмайдиган тарзда унга сирларини айтишни исташган.

Шундан сўнг Жессика кийим ишлаб чиқарувчи компания билан ҳамкорлик қилиб, енг қисмида клавиатура тасвири туширилган футболкалар яратишни бошлади.

Унинг айтишича, дунёнинг турли ҳудудларидан ота-оналар, ҳамширалар, шифокорлар ва биринчи ёрдам ходимлари ҳам унга мурожаат қилган. Улар бу усулдан аутизмли болалар билан мактаб, шифохона ёки оила муҳитида мулоқот қилишни осонлаштириш учун фойдаланишга қизиқиш билдирган.

Айрим татуировка усталари эса аутизмли фарзанди бор ота-оналарга худди шундай клавиатурани бепул татуировка қилиб беришни таклиф қилган.

Жессика Флетчернинг оддий бир оилавий вазиятдан топган ечими шу тариқа нафақат Хантернинг мулоқотини енгиллаштирди, балки бошқа кўплаб оилалар учун ҳам инсонлар ўртасидаги мулоқот тўсиқларини енгиш мумкинлигини кўрсатган таъсирли ғояга айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тунги оммавий ҳужум: Россиянинг 16 регионига 800 дан ортиқ дрон учирилдиТунги оммавий ҳужум: Россиянинг 16 регионига 800 дан ортиқ дрон учирилдиБугун, 22:29Украина Россия ҳудудига илк бор Британия дронлари билан зарба бердиУкраина Россия ҳудудига илк бор Британия дронлари билан зарба бердиБугун, 22:19Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Бугун, 17:53Бутун бир шаҳарни сотиб олиб, 6 йилдан бери ёлғиз яшаб келаётган АҚШлик тадбиркор ҳаёти!Бутун бир шаҳарни сотиб олиб, 6 йилдан бери ёлғиз яшаб келаётган АҚШлик тадбиркор ҳаёти!Бугун, 17:48Чиқиндидан чиққан нарсаларни сотиб ойига 3000 минг доллар топаётган аёл эътибор марказида!Чиқиндидан чиққан нарсаларни сотиб ойига 3000 минг доллар топаётган аёл эътибор марказида!Бугун, 17:43 Ҳар бир вазият учун алоҳида бурун: британ аёлининг ғайриоддий ҳикояси Ҳар бир вазият учун алоҳида бурун: британ аёлининг ғайриоддий ҳикоясиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди