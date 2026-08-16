Она фарзанди билан мулоқот учун қўлига клавиатура татуировка чиздирди
Канадалик она Жессика Флетчер гапира олмайдиган аутизмли 11 ёшли ўғли Хантер билан мулоқот қилиш учун билагига клавиатура тасвирини татуировка қилдирди. Бу ғоя Хантер билан ресторанда бўлганида ААК қурилмаси батареяси тугаб, боланинг салфеткага чизилган клавиатура орқали буюртма берганидан кейин пайдо бўлган.
Фарзанди ҳар қандай вазиятда ҳам ўз фикрини билдириши ва яқинлари билан мулоқот қила олиши учун канадалик она Жессика Флетчер ўзига ғайриоддий ечим топди. У гапира олмайдиган аутизмли ўғли Хантер истаган пайтда у билан мулоқот қила олиши учун билагига клавиатура тасвирини татуировка қилдирди.
Бу ғоя оддий, аммо оила учун муҳим бўлган бир воқеадан кейин пайдо бўлган. Жессика 11 ёшли Хантер билан овқатланиш учун ресторанга борганида, болага сўз ва белгиларни танлаш орқали мулоқот қилиш имконини берувчи AAC қурилмасининг, яъни планшетининг батареяси тўсатдан тугаб қолган.
Она бу ҳолатдан хавотирланган бўлса-да, Хантер хотиржамликни сақлаган. У салфеткани олиб, унга клавиатура чизган ва бармоғи билан керакли ҳарфларни кўрсатиб, нима буюртма қилмоқчи эканини тушунтирган.
Айнан шу вазият Жессика учун муҳим фикрга сабаб бўлди. У технология ҳар доим ҳам ишончли бўлавермаслигини, шунинг учун фарзандини фақат электрон қурилмага боғлаб қўймаслик кераклигини англади.
«Технология бизга баъзан хиёнат қилиши мумкин, шунинг учун унинг имкониятларини фақат қурилма билан чеклаб қўймаслигим керак», — деди Флетчер CTV News нашрига.
Она қўлидаги «захира клавиатура»
Шундан сўнг Жессика татуировка устаси билан ҳамкорлик қилиб, билагига ҳақиқий клавиатурага ўхшаш тасвир туширтирди. Унда ҳарфлардан ташқари, хурсандчилик ва хафаликни ифодаловчи белгилар ҳамда «Мен сизни яхши кўраман» маъносидаги юракча тугмаси ҳам бор.
Она янги татуировкасини ўғлига кўрсатганида, Хантер биринчи бўлиб «Мама» сўзини терди. Бу Жессика учун унутилмас лаҳза бўлди.
Энди улар бирга бўлганида, Хантер онаси билан мулоқот қилиш учун шунчаки унинг қўлидаги клавиатурадан фойдаланиши мумкин. Бу эса аввалги мулоқотда юзага келган кўплаб қийинчиликларни камайтирган.
Татуировканинг яна бир ўзига хос жиҳати бор — махфий мулоқот қилиш имконияти. Электрон қурилма Хантер айтмоқчи бўлган сўзларни овоз чиқариб ўқиб берса, онасининг қўлидаги клавиатура орқали улар бошқалар эшитмайдиган тарзда гаплаша олади.
Ғоя бутун дунёга тарқалди
Жессика 8 июль куни Хантернинг қўлидаги клавиатура орқали мулоқот қилаётгани акс этган видеони Facebook’да эълон қилди. Видео ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, икки миллиондан ортиқ лайк тўплади.
Бу ғоя бошқа оилаларга ҳам илҳом берди. Жессика аутизмли ва гапира олмайдиган инсонлар учун мулоқотдаги тўсиқларни камайтириш муҳимлигини таъкидлади.
Қизиғи, Хантернинг мактабдаги дўстлари ҳам шундай клавиатурали футболкаларга эга бўлишни хоҳлаб қолишган. Улар бу орқали танаффус пайтида Хантер билан мулоқот қилиш, ҳатто бошқалар эшитмайдиган тарзда унга сирларини айтишни исташган.
Шундан сўнг Жессика кийим ишлаб чиқарувчи компания билан ҳамкорлик қилиб, енг қисмида клавиатура тасвири туширилган футболкалар яратишни бошлади.
Унинг айтишича, дунёнинг турли ҳудудларидан ота-оналар, ҳамширалар, шифокорлар ва биринчи ёрдам ходимлари ҳам унга мурожаат қилган. Улар бу усулдан аутизмли болалар билан мактаб, шифохона ёки оила муҳитида мулоқот қилишни осонлаштириш учун фойдаланишга қизиқиш билдирган.
Айрим татуировка усталари эса аутизмли фарзанди бор ота-оналарга худди шундай клавиатурани бепул татуировка қилиб беришни таклиф қилган.
Жессика Флетчернинг оддий бир оилавий вазиятдан топган ечими шу тариқа нафақат Хантернинг мулоқотини енгиллаштирди, балки бошқа кўплаб оилалар учун ҳам инсонлар ўртасидаги мулоқот тўсиқларини енгиш мумкинлигини кўрсатган таъсирли ғояга айланди.
…