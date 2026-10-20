Хитойда 11 ёшли бола 14 соат дарс қилгач шифохонага тушди

·27·Дунё
Хитойда 11 ёшли бола 14 соат дарс қилгач шифохонага тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойнинг Чанша шаҳрида 11 ёшли бола 14 соат давомида танаффуссиз дарс қилгач, гипервентиляция билан боғлиқ нафас олиш бузилиши туфайли шифохонага тушди.
  • Бола эрталаб 8:00 дан кечки 22:00 гача уй вазифаларини бажарган, натижада унинг аҳволи ёмонлашиб, тез нафас олиш, бош айланиши ва қўл-оёқларда увишиш каби аломатлар кузатилган.

Хитойнинг Чанша шаҳрида яшовчи 11 ёшли бола ота-онаси назорати остида 14 соат давомида танаффуссиз уй вазифаларини бажариб, дарс қилганидан сўнг шифохонага олиб борилди. Узоқ вақт давом этган ўқиш ва руҳий босим унинг саломатлигига жиддий таъсир кўрсатган.

Хитойда таълимда юқори натижаларга эришишга бўлган интилиш ҳеч кимга сир эмас. Бироқ айрим ҳолларда ўқишдаги муваффақият учун ҳаддан ташқари қаттиқ ҳаракат қилиш болалар саломатлиги учун хавф туғдириши мумкин.

Яқинда содир бўлган ушбу воқеа ҳам бунга мисол бўла олади. 11 ёшли бола эрталаб соат 8:00 дан кечки 22:00 гача дам олмасдан уй вазифаларини бажарган. Соат 23:00 га келиб эса унинг аҳволи ёмонлашган: бола безовталаниб, тез-тез нафас ола бошлаган, боши айланган, бош оғриғи ва қўл-оёқларида увишиш пайдо бўлган.

Бутун кун давомида унинг дарс қилишини назорат қилган ота-онаси хавотирга тушиб, болани маҳаллий шифохонага олиб борган. Шифокорлар текширувлардан сўнг унда ҳаддан ташқари тез нафас олиш — гипервентиляция билан боғлиқ нафас олиш бузилиши кузатилганини аниқлашган.

14 соатлик ўқиш боланинг аҳволини ёмонлаштирди

Ҳодиса ўтган ойнинг охирида содир бўлган. Фақат Лянлян исми билан танилган болага шифокорлар нафас олиш ниқобини тақиб, нафасини бир маромга келтиришни ўргатишган.

Мутахассислар таъкидлашича, болада кузатилган ҳолат ҳаддан ташқари тез ва чуқур нафас олиш натижасида юзага келган. Бунга эса ота-онасининг уни 14 соат давомида узлуксиз дарс қилишга мажбурлаши оқибатида пайдо бўлган руҳий зўриқиш сабаб бўлгани айтилмоқда.

Бундай нафас олиш бузилиши кўкрак қафасида сиқилиш, нафас етишмаслиги ҳисси, бош айланиши, қўл-оёқлар, лаблар ва ҳатто бутун танада увишиш каби аломатлар билан намоён бўлиши мумкин. Оғир ҳолатларда мушаклар қаттиқлашиши, бармоқларнинг тортишиши ва қўл панжаларининг ғайриоддий ҳолатга келиши ҳам кузатилади. Ўз вақтида тиббий ёрдам кўрсатилмаса, бу ҳолат бемор ҳаёти учун хавф туғдириши мумкин.

Шунга ўхшаш ҳолатлар кўпаймоқда

Лянлян билан содир бўлган воқеа камдан-кам учрайдигандек туюлиши мумкин. Бироқ Чанша марказий шифохонаси маълумотларига кўра, фақат болалар шошилинч тиббий ёрдам бўлимининг ўзи август ойида шунга ўхшаш аломатлар билан мурожаат қилган 30 нафардан ортиқ вояга етмаган беморни қабул қилган.

Бу кўрсаткич аввалги ойларга нисбатан ўн баробар кўп экани қайд этилган. Мутахассислар бундай ҳолатларнинг асосий сабаблари сифатида ўқишдаги босим, имтиҳонлар туфайли юзага келадиган хавотир ва мобиль телефонлардан узоқ вақт фойдаланишни кўрсатишган.

Лянляннинг воқеаси Хитойда таълимда юқори натижаларга эришишга бўлган кучли интилиш ва ўқувчилар зиммасига тушаётган босим масаласини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.

Мамлакатда «гаокао» деб аталадиган мураккаб университетга кириш имтиҳонлари ёшларнинг келажагига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабли айрим ўқувчилар юқори натижаларга эришиш учун жуда катта руҳий босим остида қолишади.

Бу воқеа болаларнинг таълим олиши муҳим бўлса-да, уларнинг саломатлиги ва дам олиши ҳам эътибордан четда қолмаслиги кераклигини кўрсатади. Узлуксиз ўқиш ўрнига мунтазам танаффус қилиш, етарли дам олиш ва боланинг руҳий ҳолатини ҳисобга олиш унинг соғлом ривожланиши учун муҳимдир.

ЧаншаЛянлянгипервентиляциягаокао
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойлик ёшлар мамлакатдаги энг муҳим имтиҳон якунини нишонламоқдаХитойлик ёшлар мамлакатдаги энг муҳим имтиҳон якунини нишонламоқда11 июн 13:44Хитойда боғча боласи шифохонага суд ходимлари кузатувида етказилдиХитойда боғча боласи шифохонага суд ходимлари кузатувида етказилди29 сентябр 04:42Илон чаққан болани оиласи 12 соат муқаддас дарёда сақладиИлон чаққан болани оиласи 12 соат муқаддас дарёда сақлади12 октябр 10:45Новосибирскда 12 ёшли қиз икки болага пичоқ билан жароҳат етказдиНовосибирскда 12 ёшли қиз икки болага пичоқ билан жароҳат етказди30 сентябр 11:00Фужи тоғида 7 ёшли бола отаси томонидан 8 соат ёлғиз қолдирилдиФужи тоғида 7 ёшли бола отаси томонидан 8 соат ёлғиз қолдирилди23 август 14:36Суперқаҳрамон бўлишни истади: 8 ёшли бола ўргимчак чақиши туфайли шифохонага тушдиСуперқаҳрамон бўлишни истади: 8 ёшли бола ўргимчак чақиши туфайли шифохонага тушди6 август 18:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда