Новосибирскда 12 ёшли қиз икки болага пичоқ билан жароҳат етказди
Россиянинг Новосибирск шаҳрида 12 ёшли қиз иштирокидаги воқеа оқибатида икки нафар бола шифохонага етказилди. Улардан бири оғир аҳволда реанимацияда даволанмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳодисанинг барча тафсилотларини ўрганмоқда.
Ҳодиса 29 сентябрь куни Новосибирскнинг Ленинский туманидаги кўп қаватли уйлардан бири ҳовлисида жойлашган болалар майдончасида содир бўлган.
Дастлабки маълумотларга кўра, 12 ёшли қиз 2015 йилда туғилган болага тан жароҳатлари етказган. Шундан сўнг 2022 йилда туғилган яна бир бола ҳам жабрланган. Полиция қиз шахсини тезда аниқлаб, уни қонуний вакиллари ҳамроҳлигида бўлимга олиб борган.
Жабрланган болалардан бири реанимацияда
Ҳодиса оқибатида икки бола тиббий ёрдамга муҳтож бўлган.
Маҳаллий хабарларга кўра, 2015 йилда туғилган қиз шифохонага ётқизилган ва оғир аҳволда реанимация бўлимида даволанмоқда. Унинг ҳолати бўйича шифокорлар зарур тиббий ёрдамни кўрсатмоқда.
Иккинчи бола ҳам тиббий муассасага олиб борилгани ҳақида маълумотлар тарқалган. Полиция эса ҳодисанинг барча ҳолатларини аниқлаш ишларини олиб бормоқда.
Ҳодиса бўйича текширув бошланди
Новосибирск вилояти прокуратураси мазкур воқеа юзасидан текширув бошлаган.
Тергов органлари эса ҳодисанинг сабаблари, иштирокчилар ўртасида нима юз бергани ва воқеага олиб келган ҳолатларни аниқламоқда. Тўпланган материаллар асосида кейинги ҳуқуқий қарор қабул қилиниши кутилмоқда.
Айни пайтда воқеага ҳуқуқий баҳо бериш жараёни давом этмоқда. Шунинг учун тарқалаётган дастлабки хабарлардаги барча тафсилотларни якуний ва тасдиқланган маълумот сифатида қабул қилишга шошилмаслик керак.
Қизнинг аввал ҳам тиббий ёрдам олгани айтилмоқда
Айрим маҳаллий нашрлар 12 ёшли қиз бундан аввал ҳам қариндошига нисбатан зўравонлик қилгани ва кейин мажбурий даволанишдан ўтгани ҳақида хабар берган. Бироқ бу маълумотлар расмий тергов материаллари билан тўлиқ тасдиқланмагунча, уларни эҳтиёткорлик билан қабул қилиш лозим.
Кейинги маълумотларга кўра, полиция қиз тиббий ходимларга топширилиб, ихтисослаштирилган тиббий муассасага жойлаштирилишини билдирган.
Энг муҳим масала — жабрланган болаларнинг аҳволи
Ҳозирда жамоатчилик эътибори, аввало, жароҳатланган болаларнинг соғлиғи ва ҳодисанинг ҳақиқий сабабларини аниқлашга қаратилган.
Бу воқеа болалар хавфсизлиги, уларнинг руҳий ҳолатини ўз вақтида баҳолаш ва хавфли вазиятларни барвақт аниқлаш масалалари қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.
Новосибирскдаги ҳодиса бўйича текширув давом этмоқда. Воқеанинг тўлиқ сабаблари ва унга ҳуқуқий баҳо расмий текширув натижалари асосида маълум бўлади.
Изоҳлар 0
…