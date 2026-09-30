Новосибирскда 12 ёшли қиз икки болага пичоқ билан жароҳат етказди

·1·Дунё
Новосибирскда 12 ёшли қиз икки болага пичоқ билан жароҳат етказди

Россиянинг Новосибирск шаҳрида 12 ёшли қиз иштирокидаги воқеа оқибатида икки нафар бола шифохонага етказилди. Улардан бири оғир аҳволда реанимацияда даволанмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳодисанинг барча тафсилотларини ўрганмоқда.

Ҳодиса 29 сентябрь куни Новосибирскнинг Ленинский туманидаги кўп қаватли уйлардан бири ҳовлисида жойлашган болалар майдончасида содир бўлган.

Дастлабки маълумотларга кўра, 12 ёшли қиз 2015 йилда туғилган болага тан жароҳатлари етказган. Шундан сўнг 2022 йилда туғилган яна бир бола ҳам жабрланган. Полиция қиз шахсини тезда аниқлаб, уни қонуний вакиллари ҳамроҳлигида бўлимга олиб борган.

Жабрланган болалардан бири реанимацияда

Ҳодиса оқибатида икки бола тиббий ёрдамга муҳтож бўлган.

Маҳаллий хабарларга кўра, 2015 йилда туғилган қиз шифохонага ётқизилган ва оғир аҳволда реанимация бўлимида даволанмоқда. Унинг ҳолати бўйича шифокорлар зарур тиббий ёрдамни кўрсатмоқда.

Иккинчи бола ҳам тиббий муассасага олиб борилгани ҳақида маълумотлар тарқалган. Полиция эса ҳодисанинг барча ҳолатларини аниқлаш ишларини олиб бормоқда.

Ҳодиса бўйича текширув бошланди

Новосибирск вилояти прокуратураси мазкур воқеа юзасидан текширув бошлаган.

Тергов органлари эса ҳодисанинг сабаблари, иштирокчилар ўртасида нима юз бергани ва воқеага олиб келган ҳолатларни аниқламоқда. Тўпланган материаллар асосида кейинги ҳуқуқий қарор қабул қилиниши кутилмоқда.

Айни пайтда воқеага ҳуқуқий баҳо бериш жараёни давом этмоқда. Шунинг учун тарқалаётган дастлабки хабарлардаги барча тафсилотларни якуний ва тасдиқланган маълумот сифатида қабул қилишга шошилмаслик керак.

Қизнинг аввал ҳам тиббий ёрдам олгани айтилмоқда

Айрим маҳаллий нашрлар 12 ёшли қиз бундан аввал ҳам қариндошига нисбатан зўравонлик қилгани ва кейин мажбурий даволанишдан ўтгани ҳақида хабар берган. Бироқ бу маълумотлар расмий тергов материаллари билан тўлиқ тасдиқланмагунча, уларни эҳтиёткорлик билан қабул қилиш лозим.

Кейинги маълумотларга кўра, полиция қиз тиббий ходимларга топширилиб, ихтисослаштирилган тиббий муассасага жойлаштирилишини билдирган.

Энг муҳим масала — жабрланган болаларнинг аҳволи

Ҳозирда жамоатчилик эътибори, аввало, жароҳатланган болаларнинг соғлиғи ва ҳодисанинг ҳақиқий сабабларини аниқлашга қаратилган.

Бу воқеа болалар хавфсизлиги, уларнинг руҳий ҳолатини ўз вақтида баҳолаш ва хавфли вазиятларни барвақт аниқлаш масалалари қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.

Новосибирскдаги ҳодиса бўйича текширув давом этмоқда. Воқеанинг тўлиқ сабаблари ва унга ҳуқуқий баҳо расмий текширув натижалари асосида маълум бўлади.

НовосибирскЛенинский тумани12 ёшли қизжабрланган болалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин кортежини тўхтатиб, Новосибирск аҳолиси билан суҳбатлашди (видео)Путин кортежини тўхтатиб, Новосибирск аҳолиси билан суҳбатлашди (видео)13 август 17:04Қизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиҚизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилинди22 сентябр 10:21Санкциялар зарбаси: Қирғизистон Миллий банки «Золотая Корона»ни реестрдан чиқариб ташладиСанкциялар зарбаси: Қирғизистон Миллий банки «Золотая Корона»ни реестрдан чиқариб ташлади21 сентябр 16:0135 та пичоқ зарбаси: Қозоғистонни ларзага келтирган жиноятчига ҳукм чиқарилди35 та пичоқ зарбаси: Қозоғистонни ларзага келтирган жиноятчига ҳукм чиқарилди14 август 09:08Санкт-Петербургда даҳшатли қотиллик: Ўғил ўз онасини ўлдириб, музлаткичга солиб қўйдиСанкт-Петербургда даҳшатли қотиллик: Ўғил ўз онасини ўлдириб, музлаткичга солиб қўйди10 сентябр 21:27Онаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиОнаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлди31 июл 13:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота