Хитойда эркак 8 йиллик курашдан сўнг орзудаги университетга қабул қилинди

·0·Дунё
Хитойда эркак 8 йиллик курашдан сўнг орзудаги университетга қабул қилинди

Хитойда собиқ қоровул саккизинчи уринишдагина нуфузли Sinhua университети магистратурасига қабул қилиниб, кўпчиликни ҳайратда қолдирди. Энди у ўз олдига янада улкан мақсад қўйган — келажакда Гарвард университетида PhD дастурида таҳсил олиш. Бу ҳақда South China Morning Post нашри хабар тарқатди.

31 ёшли Янг Хиао болалигиданоқ Sinhua университетида ўқишни орзу қилган. У 2013 йилда мамлакатдаги миллий кириш имтиҳони — гаокаони топшириб, Марказий тасвирий санъат академияси талабаси бўлган. 2018 йилда таълимни муваффақиятли якунлагач, Шенянг шаҳрида шахсий санъат мактабини очган. Бироқ болалик орзуси ва севгилисига берган ваъдаси уни яна Sinhua университетига етаклади. Аммо магистратурага биринчи ҳужжат топширишида у имтиҳондан ўта олмади.

Шунга қарамасдан, Янг севгилисига магистратурага қабул қилинганини айтган, чунки кейинги йил албатта мақсадига эришишига ишонган. Бироқ иккинчи уриниш ҳам омадсиз якунланди. Учинчи тайёргарлик йилида интернет орқали танишган аёл билан муносабат ўрнатди. Кейинчалик аёл касаллиги ва қимор қарзларини баҳона қилиб, ундан мунтазам маблағ олган. Натижада Янг 1 миллион юандан (150 минг АҚШ долларидан) ортиқ маблағини йўқотди.

Муносабатлар тугагач, у катта қарзга ботди, магистратурага ҳам кира олмади. Ота-онаси унинг қарзларини ёпишга кўмаклашди, санъат мактаби эса фаолиятини тўхтатди.

Кейинги йилларда Янг имтиҳонларда бир неча бор жуда оз балл билан йиқилди. Рўзғорини таъминлаш учун дастлаб фаррош, кейин эса Sinhua университети халқаро талабалар ётоқхонасида қоровул бўлиб ишлади. Бир куни нотаниш аёл фарзандига уни кўрсатиб: «Яхши ўқимасанг, сен ҳам шу инсонга ўхшаб қоласан», деган гапи Янг учун кучли туртки бўлди.

Шундан кейин у кундузи яширинча университет маърузаларида қатнашди, кечқурун эса хорижлик талабалар билан инглиз тилини машқ қилди. Кейинчалик университет хавфсизлик хизмати гуруҳи раҳбари лавозимига кўтарилди. Бу унга юқорироқ маош олиш, енгилроқ ишлаш ва ўқишга кўпроқ вақт ажратиш имконини берди.

Янгнинг таъкидлашича, қоровуллик фаолияти унинг меҳнатга ва инсонларга бўлган муносабатини бутунлай ўзгартирган. Камтарона ҳаёт кечирганига қарамай, у бир сафар барча жамғармасини илмий семинарда қатнашиш учун авиачиптага сарфлади. Кейинчалик айнан шу ташриф унга бир нечта илмий мукофотларни қўлга киритиш имконини яратди.

Ниҳоят, 2026 йил июнь ойида саккиз йиллик узлуксиз меҳнат ва сабрдан кейин Янг Sinhua университетининг Санъат ва дизайн академияси магистратураси талабаси бўлди. Магистратура дастури одатда уч йил давом этса-да, у молиявий сабабларга кўра таълимни икки йилда тугатишни режалаштирмоқда. Унинг энг катта орзуси эса — Гарвард университетида номоддий маданий мерос йўналишида тўлиқ молиялаштириладиган PhD дастурида таҳсил олиш.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

40 йил циркда ишлаган фил ниҳоят “нафақага” чиқарилди 40 йил циркда ишлаган фил ниҳоят “нафақага” чиқарилдиБугун, 16:14Миллиардер Браян Жонсон ёш қолиш учун ўз клонини яратганини эълон қилдиМиллиардер Браян Жонсон ёш қолиш учун ўз клонини яратганини эълон қилдиБугун, 16:07Япония аҳолиси 42 йилда илк бор 120 миллиондан камайдиЯпония аҳолиси 42 йилда илк бор 120 миллиондан камайдиБугун, 16:01Россиядан 6 ойда қанча мигрант депортация қилинди?Россиядан 6 ойда қанча мигрант депортация қилинди?Бугун, 15:40Лавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлариЛавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлариБугун, 15:24Европа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганЕвропа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганБугун, 15:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда