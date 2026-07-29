Хитойда эркак 8 йиллик курашдан сўнг орзудаги университетга қабул қилинди
Хитойда собиқ қоровул саккизинчи уринишдагина нуфузли Sinhua университети магистратурасига қабул қилиниб, кўпчиликни ҳайратда қолдирди. Энди у ўз олдига янада улкан мақсад қўйган — келажакда Гарвард университетида PhD дастурида таҳсил олиш. Бу ҳақда South China Morning Post нашри хабар тарқатди.
31 ёшли Янг Хиао болалигиданоқ Sinhua университетида ўқишни орзу қилган. У 2013 йилда мамлакатдаги миллий кириш имтиҳони — гаокаони топшириб, Марказий тасвирий санъат академияси талабаси бўлган. 2018 йилда таълимни муваффақиятли якунлагач, Шенянг шаҳрида шахсий санъат мактабини очган. Бироқ болалик орзуси ва севгилисига берган ваъдаси уни яна Sinhua университетига етаклади. Аммо магистратурага биринчи ҳужжат топширишида у имтиҳондан ўта олмади.
Шунга қарамасдан, Янг севгилисига магистратурага қабул қилинганини айтган, чунки кейинги йил албатта мақсадига эришишига ишонган. Бироқ иккинчи уриниш ҳам омадсиз якунланди. Учинчи тайёргарлик йилида интернет орқали танишган аёл билан муносабат ўрнатди. Кейинчалик аёл касаллиги ва қимор қарзларини баҳона қилиб, ундан мунтазам маблағ олган. Натижада Янг 1 миллион юандан (150 минг АҚШ долларидан) ортиқ маблағини йўқотди.
Муносабатлар тугагач, у катта қарзга ботди, магистратурага ҳам кира олмади. Ота-онаси унинг қарзларини ёпишга кўмаклашди, санъат мактаби эса фаолиятини тўхтатди.
Кейинги йилларда Янг имтиҳонларда бир неча бор жуда оз балл билан йиқилди. Рўзғорини таъминлаш учун дастлаб фаррош, кейин эса Sinhua университети халқаро талабалар ётоқхонасида қоровул бўлиб ишлади. Бир куни нотаниш аёл фарзандига уни кўрсатиб: «Яхши ўқимасанг, сен ҳам шу инсонга ўхшаб қоласан», деган гапи Янг учун кучли туртки бўлди.
Шундан кейин у кундузи яширинча университет маърузаларида қатнашди, кечқурун эса хорижлик талабалар билан инглиз тилини машқ қилди. Кейинчалик университет хавфсизлик хизмати гуруҳи раҳбари лавозимига кўтарилди. Бу унга юқорироқ маош олиш, енгилроқ ишлаш ва ўқишга кўпроқ вақт ажратиш имконини берди.
Янгнинг таъкидлашича, қоровуллик фаолияти унинг меҳнатга ва инсонларга бўлган муносабатини бутунлай ўзгартирган. Камтарона ҳаёт кечирганига қарамай, у бир сафар барча жамғармасини илмий семинарда қатнашиш учун авиачиптага сарфлади. Кейинчалик айнан шу ташриф унга бир нечта илмий мукофотларни қўлга киритиш имконини яратди.
Ниҳоят, 2026 йил июнь ойида саккиз йиллик узлуксиз меҳнат ва сабрдан кейин Янг Sinhua университетининг Санъат ва дизайн академияси магистратураси талабаси бўлди. Магистратура дастури одатда уч йил давом этса-да, у молиявий сабабларга кўра таълимни икки йилда тугатишни режалаштирмоқда. Унинг энг катта орзуси эса — Гарвард университетида номоддий маданий мерос йўналишида тўлиқ молиялаштириладиган PhD дастурида таҳсил олиш.
…