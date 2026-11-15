Хитойлик бола ўйин пайтида бурнига рақамли қулфни тиқиб олди
Хитойда бир бола бурнига рақамли қулф қисилиб қолиши оқибатида кутилмаган воқеанинг қаҳрамонига айланди. Унинг бурнига қулф илиниб қолган ҳолатдаги суратлари ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотди.
Болаларнинг ўйин пайтида турли майда буюмларни бурнига тиқиб олиши тез-тез учраб туради. Масалан, конструктор бўлаклари, кичик шарчалар, ручка қопқоқлари ёки қоғоз парчалари шулар жумласидан. Аммо боланинг бурнига рақамли қулф қисилиб қолиши камдан-кам учрайдиган ҳолат бўлса керак. Ҳатто Хитойнинг Хунань вилоятидаги Хуайхуа шаҳри ўт ўчирувчилари ҳам бундай ғайриоддий вазиятга дуч келишни кутмаган эди.
Маълум бўлишича, кичик бола қандай қилиб рақамли қулфни бурнига илиб олгани аниқ эмас. Бироқ унинг қулф билан ўйнагани ва эҳтимол, афсонавий Буқа Девор қироли образига тақлид қилишга урингани тахмин қилинмоқда. Нима бўлганда ҳам, бир пайт келиб қулф унинг бурнига қисилиб қолган ва бола ўзига хос «буқа ҳалқаси» билан қолган.
Дастлаб бола қулфни бир неча марта мустақил равишда чиқаришга ҳаракат қилган. Бироқ уринишлари натижа бермагач, ота-онасидан ёрдам сўраган. Катталар ҳам қулфни болага қаттиқ оғриқ етказмасдан ва жароҳатламасдан олиб ташлашнинг уддасидан чиқа олмаган. Шу боис улар маҳаллий ўт ўчириш хизматига мурожаат қилишга қарор қилишган.
Бироқ бу ҳолат қутқарувчилар учун ҳам осон кечмади. Аввало, ўт ўчирувчилар болани тинчлантиришга ҳаракат қилишди. Сўнг қулфни диққат билан кўздан кечириб, уни куч билан тортиб олиш ёки ортиқча босим ишлатиш жиддий жароҳатларга сабаб бўлиши мумкинлигини англашди. Бундай ҳаракат ҳатто боланинг бурун тўсиғига шикаст етказиши эҳтимоли бор эди.
Шу сабабли мутахассислар қулфни тортиб чиқариш ўрнига, уни махсус қайчи ёрдамида кесиб очишга қарор қилишди. Бу усул болага қўшимча оғриқ етказмасдан муаммони ҳал қилиш учун энг мақбул йўл сифатида танланди.
Эътиборлиси, бутун жараён давомида бола ўзини хотиржам тутди. У қутқарувчиларнинг ҳаракатларига халақит бермади ва операция якунигача сабр билан кутди. Қулф олиб ташланганидан сўнг эса бундай ҳолат бошқа такрорланмаслигига, энди ҳеч қачон бурнига турли буюмларни тиқмасликка ваъда берди.
Ушбу воқеа ижтимоий тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортди. Кулгили кўринган ҳолат ортида эса болаларнинг майда буюмлар билан эҳтиёт бўлиб муомала қилиши зарурлигини эслатувчи муҳим сабоқ ҳам бор.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…