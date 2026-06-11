Хитойлик ёшлар мамлакатдаги энг муҳим имтиҳон якунини нишонламоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Гаокао имтиҳони ниҳоясига етиши билан бутун Хитой бўйлаб катта ҳиссиётлар тўлқини бошланди.
Имтиҳон залларидан чиққан миллионлаб ёшлар қувонч, олқишлар, гуллар ва қучоқлар билан кутиб олинди. Йиллар давом этган тайёргарлик, стресс ва уйқусиз кечалар ортда қолди — энди эса фақат енгиллик ва байрам кайфияти.
Гаокао — Хитойда университетга кириш тақдирини белгиловчи энг муҳим имтиҳон ҳисобланади. Натижалар нафақат қайси университетга киришни, балки келажакдаги йўналиш ва имкониятларни ҳам белгилаб беради.
Гаокаодан ўта олмаслик деярли умр бўйи паст лавозимли иш билан таъминланишни ва оилавий умидсизликни кафолатлайди. Бу йилги имтиҳонлар 7–10 июн кунлари бўлиб ўтди ва 13 миллиондан ортиқ ёшлар ўз келажаги учун курашди.
…