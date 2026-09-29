Хитойда боғча боласи шифохонага суд ходимлари кузатувида етказилди

·44·Дунё
Хитойда боғча боласи шифохонага суд ходимлари кузатувида етказилди

2026 йил 18 сентябрь куни Хитойнинг Чжэцзян провинцияси Пингху шаҳридаги боғчалардан бирида тарбияланувчилардан бири тўсатдан бетоб бўлиб қолди. Бу ҳақда Zhejiang Online хабар берди.

Маълум қилинишича, вазиятни кўрган тарбиячи болани дарҳол қўлига олиб, боғчадан чиқиб, шифохонага олиб боришга ҳаракат қилган. Шу пайтда боласини олиб кетиш учун келган ота-оналардан бири — Чжуан исмли эркак ҳолатни кўриб, ўз автомобилида ёрдам беришга қарор қилган.

У болани тарбиячи билан бирга машинасига олиб, шифохона томон йўл олган. Бироқ йўлда тирбандлик сабаб вақт йўқотиш хавфи юзага келган. Шунда улар хизмат вазифасини бажараётган Пингху суди ходимларининг автомобилини кўриб, ёрдам сўраган.

Суд ходимлари вазиятнинг шошилинч эканини англаб, дарҳол махсус чироқ ва сиренани ёққан. Улар олдинда ҳаракатланиб, боланинг ортидан келаётган автомобилга йўл очиб берган ва уни шифохонагача кузатиб борган.

Автомобил шифохонага етиб келгач, бола шошилинч ёрдам бўлимига олиб кирилган. Суд ходимлари унинг тиббий ёрдам олаётганига ишонч ҳосил қилгач, хизмат вазифаларини давом эттириш учун воқеа жойидан кетган.

Кейинчалик боланинг аҳволи барқарорлашгани ва жиддий хавф йўқлиги маълум қилинган.

ПингхуЧжэцзянЗhejiang OnlineПингху суди ходимлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юбордиХитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юборди20 сентябр 11:40«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилинди«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилинди10 август 08:44Хитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариХитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолари28 июл 16:1130 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилган30 минг йилдан ортиқ вақт музликда сақланган мамонт боласи тўлиқ сақланган ҳолда топилган26 сентябр 14:52Туркияда кучли зил зила пайтида болаларни қучоқлаб қутқариб қолган боғча ходимлари эътибор марказидаТуркияда кучли зил зила пайтида болаларни қучоқлаб қутқариб қолган боғча ходимлари эътибор марказидаКеча 15:51Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)Кенгуру болалари она халтасида қандай улғаяди? Қизиқарли фактлар (видео)14 сентябр 20:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота