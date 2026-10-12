Илон чаққан болани оиласи 12 соат муқаддас дарёда сақлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳиндистонда 13 ёшли бола илон чаққанидан кейин тиббий ёрдам ўрнига 12 соат давомида Ганг дарёси сувида ушлаб турилгани сабабли вафот этди.
- Оила «халқ табиби»нинг маслаҳатига амал қилиб, болани шифохонага олиб бориш ўрнига, анъанавий усул билан даволашга уринган.
- Ушбу фожиа Ҳиндистонда хурофотга берилиш ва зарур тиббий ёрдамдан воз кечишнинг оқибатлари ҳақида кенг жамоатчилик норозилигини келтириб чиқарди.
Ҳиндистонда 13 ёшли бола илон чаққанидан кейин шифокорга олиб борилмай, 12 соат давомида Ганг дарёси сувида ушлаб турилгани оқибатида вафот этди. Унинг оиласи тиббий ёрдамга мурожаат қилиш ўрнига, анъанавий эътиқодларга асосланган усул орқали болани даволашга уринган.
Боланинг ўлими Ҳиндистон бўйлаб кенг жамоатчилик норозилигига сабаб бўлди. Ушбу фожиа хурофотга берилиш ва зарур тиббий ёрдамдан воз кечиш қандай оғир, ҳатто ўлим билан якунланадиган оқибатларга олиб келиши мумкинлиги ҳақидаги баҳсларни янада кучайтирди.
Қишлоқда яшовчи оила «халқ табиби»нинг кўрсатмасига амал қилиб, заҳарли илон чаққан 13 ёшли ўғлини шифохонага олиб бориш ўрнига, Ҳиндистонда муқаддас ҳисобланадиган Ганг дарёси сувида 12 соат давомида ушлаб турган.
Оила халқ табибининг маслаҳатига амал қилди
Уттар-Прадеш штатидаги Питампур қишлоғида яшовчи Амит исмли бола ўтган пайшанба куни илон чақиши оқибатида жабрланган. У тўсатдан юз берган воқеа ҳақида дарҳол оила аъзоларига хабар берган. Бироқ яқинлари уни зудлик билан шифохонага олиб бориш ўрнига, халқ табибига мурожаат қилишга қарор қилган.
Маълумотларга кўра, халқ табиби оилага Амитни бамбук таёқларига боғлаб, танасини Ганг дарёси сувига ботириб туришни тавсия қилган. Унинг фикрича, дарёнинг муқаддас суви болани илон чақиши оқибатларидан халос қилиши мумкин эди.
Амит 4-синф ўқувчиси бўлган. Унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун зарур тиббий ёрдам кўрсатиш ўрнига, оиланинг бундай усулга ишонгани фожиали оқибатларга олиб келди.
12 соатдан кейин шифокорга олиб боришди
Ҳиндистон оммавий ахборот воситалари хабар беришича, оила аъзолари Амит ҳушидан кетганини пайқагандан кейингина, уни шифокорга олиб боришга қарор қилишган. Бунинг учун эса 12 соат вақт ўтиб бўлган эди. Бола тиббий ёрдам олиши учун жуда кеч қолинган ва шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қола олмаган.
Амитнинг вафот этганини билганидан кейин ҳам оила аъзолари мўъжиза рўй беришига умид қилиб, унинг жасадини Ганг дарёсига ташлашга урингани ҳақида хабарлар тарқалди.
Маҳаллий тиббиёт маркази шифокори Шашанк Чоудҳари журналистларга берган изоҳида, ўзи ва ҳамкасблари аҳоли ўртасида мунтазам равишда тушунтириш ишларини олиб боришини айтди. Уларнинг асосий мақсади — илон чаққан одамларни зудлик билан шифохонага олиб келиш зарурлигини тушунтириш.
Шифокорнинг таъкидлашича, бундай вазиятларда ҳар бир дақиқа муҳим аҳамиятга эга. Шу сабабли одамлар вақтни бой бермасдан, малакали тиббий ёрдамга мурожаат қилишлари керак.
Боланинг ўлими ижтимоий тармоқларда норозилик уйғотди
Амитнинг олдини олиш мумкин бўлган ўлими ижтимоий тармоқларда кескин муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўплаб фойдаланувчилар ота-онанинг бепарволиги учун улар жавобгарликка тортилиши кераклигини таъкидлаган.
Ҳозирча ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ушбу фожиа юзасидан боланинг оила аъзоларига нисбатан айблов қўйишни режалаштираётгани ёки йўқлиги маълум эмас.
Мазкур воқеа илон чақиши каби ҳаёт учун хавфли ҳолатларда халқона усулларга ишониб, тиббий ёрдамни кечиктириш оғир оқибатларга олиб келиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди. Заҳарли илон чаққан одамни имкон қадар тез тиббиёт муассасасига етказиш ва мутахассислар ёрдамини олиш ҳаётни сақлаб қолишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Изоҳлар 0
…