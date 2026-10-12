Илон чаққан болани оиласи 12 соат муқаддас дарёда сақлади

·241·Дунё
Илон чаққан болани оиласи 12 соат муқаддас дарёда сақлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳиндистонда 13 ёшли бола илон чаққанидан кейин тиббий ёрдам ўрнига 12 соат давомида Ганг дарёси сувида ушлаб турилгани сабабли вафот этди.
  • Оила «халқ табиби»нинг маслаҳатига амал қилиб, болани шифохонага олиб бориш ўрнига, анъанавий усул билан даволашга уринган.
  • Ушбу фожиа Ҳиндистонда хурофотга берилиш ва зарур тиббий ёрдамдан воз кечишнинг оқибатлари ҳақида кенг жамоатчилик норозилигини келтириб чиқарди.

Ҳиндистонда 13 ёшли бола илон чаққанидан кейин шифокорга олиб борилмай, 12 соат давомида Ганг дарёси сувида ушлаб турилгани оқибатида вафот этди. Унинг оиласи тиббий ёрдамга мурожаат қилиш ўрнига, анъанавий эътиқодларга асосланган усул орқали болани даволашга уринган.

Боланинг ўлими Ҳиндистон бўйлаб кенг жамоатчилик норозилигига сабаб бўлди. Ушбу фожиа хурофотга берилиш ва зарур тиббий ёрдамдан воз кечиш қандай оғир, ҳатто ўлим билан якунланадиган оқибатларга олиб келиши мумкинлиги ҳақидаги баҳсларни янада кучайтирди.

Қишлоқда яшовчи оила «халқ табиби»нинг кўрсатмасига амал қилиб, заҳарли илон чаққан 13 ёшли ўғлини шифохонага олиб бориш ўрнига, Ҳиндистонда муқаддас ҳисобланадиган Ганг дарёси сувида 12 соат давомида ушлаб турган.

Оила халқ табибининг маслаҳатига амал қилди

Уттар-Прадеш штатидаги Питампур қишлоғида яшовчи Амит исмли бола ўтган пайшанба куни илон чақиши оқибатида жабрланган. У тўсатдан юз берган воқеа ҳақида дарҳол оила аъзоларига хабар берган. Бироқ яқинлари уни зудлик билан шифохонага олиб бориш ўрнига, халқ табибига мурожаат қилишга қарор қилган.

Маълумотларга кўра, халқ табиби оилага Амитни бамбук таёқларига боғлаб, танасини Ганг дарёси сувига ботириб туришни тавсия қилган. Унинг фикрича, дарёнинг муқаддас суви болани илон чақиши оқибатларидан халос қилиши мумкин эди.

Амит 4-синф ўқувчиси бўлган. Унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун зарур тиббий ёрдам кўрсатиш ўрнига, оиланинг бундай усулга ишонгани фожиали оқибатларга олиб келди.

12 соатдан кейин шифокорга олиб боришди

Ҳиндистон оммавий ахборот воситалари хабар беришича, оила аъзолари Амит ҳушидан кетганини пайқагандан кейингина, уни шифокорга олиб боришга қарор қилишган. Бунинг учун эса 12 соат вақт ўтиб бўлган эди. Бола тиббий ёрдам олиши учун жуда кеч қолинган ва шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қола олмаган.

Амитнинг вафот этганини билганидан кейин ҳам оила аъзолари мўъжиза рўй беришига умид қилиб, унинг жасадини Ганг дарёсига ташлашга урингани ҳақида хабарлар тарқалди.

Маҳаллий тиббиёт маркази шифокори Шашанк Чоудҳари журналистларга берган изоҳида, ўзи ва ҳамкасблари аҳоли ўртасида мунтазам равишда тушунтириш ишларини олиб боришини айтди. Уларнинг асосий мақсади — илон чаққан одамларни зудлик билан шифохонага олиб келиш зарурлигини тушунтириш.

Шифокорнинг таъкидлашича, бундай вазиятларда ҳар бир дақиқа муҳим аҳамиятга эга. Шу сабабли одамлар вақтни бой бермасдан, малакали тиббий ёрдамга мурожаат қилишлари керак.

Боланинг ўлими ижтимоий тармоқларда норозилик уйғотди

Амитнинг олдини олиш мумкин бўлган ўлими ижтимоий тармоқларда кескин муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўплаб фойдаланувчилар ота-онанинг бепарволиги учун улар жавобгарликка тортилиши кераклигини таъкидлаган.

Ҳозирча ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ушбу фожиа юзасидан боланинг оила аъзоларига нисбатан айблов қўйишни режалаштираётгани ёки йўқлиги маълум эмас.

Мазкур воқеа илон чақиши каби ҳаёт учун хавфли ҳолатларда халқона усулларга ишониб, тиббий ёрдамни кечиктириш оғир оқибатларга олиб келиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди. Заҳарли илон чаққан одамни имкон қадар тез тиббиёт муассасасига етказиш ва мутахассислар ёрдамини олиш ҳаётни сақлаб қолишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Ганг дарёсиИлон чағишПитампурАмит
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маккада даҳшатли терактнинг олди олинди: Каъба ёнида худкуш-террорчи қўлга олинди (видео)Маккада даҳшатли терактнинг олди олинди: Каъба ёнида худкуш-террорчи қўлга олинди (видео)2 октябр 15:39Ҳусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга бордиҲусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга борди16 сентябр 09:56«Оқ уйдаги зиёфат ва сирли якун: Шивон Зилис Илон Маск билан ажрашганини эълон қилди«Оқ уйдаги зиёфат ва сирли якун: Шивон Зилис Илон Маск билан ажрашганини эълон қилди5 октябр 09:58Вашингтондаги яширин драма: Илон Маск Зеленский билан учрашувни нега рад этди?Вашингтондаги яширин драма: Илон Маск Зеленский билан учрашувни нега рад этди?1 август 16:35Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБуюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқда17 сентябр 15:36Ватиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилдиВатиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилди17 сентябр 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди