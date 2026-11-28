Хитойда Гаокао имтиҳонига тайёргарлик кўраётган ўқувчиларнинг сочлари оқараётгани айтилмоқда (видео)
Хитойда университетга кириш учун тайёргарлик кўраётган мактаб битирувчилари кучли руҳий ва жисмоний босимга дуч келмоқда. Мамлакатдаги кескин таълим рақобати сабаб айрим юқори синф ўқувчилари кунига 12–14 соатлаб дарс билан шуғулланишига тўғри келади.
Улар учун энг муҳим синовлардан бири — университетга қабул қилиниш имкониятини белгиловчи “Гаокао” имтиҳонидир. Ушбу синовга тайёргарлик жараёнида узоқ вақт ўқиш, уйқунинг етишмаслиги ва доимий руҳий зўриқиш кузатилиши айтилмоқда.
Ижтимоий тармоқларда айрим битирувчиларнинг мактабни тамомлаш арафасида сочлари оқариб кетгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бироқ бу ҳолатларнинг айнан имтиҳон босими билан боғлиқлиги ҳозирча мустақил равишда тасдиқланмаган.
Мутахассислар узоқ давом этадиган стресс ва уйқусизлик инсон саломатлигига, жумладан, руҳий ҳолати ва уйқу сифатига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини таъкидлайди. Шу боис имтиҳонга тайёргарлик жараёнида дам олиш ва уйқуга ҳам етарлича вақт ажратиш муҳим.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…