АҚШ давлат қарзи икки ойда қанчага ошди?

·70·Дунё
АҚШ давлат қарзи икки ойда қанчага ошди?

АҚШнинг умумий давлат қарзи 2026 йил октябрь ойи ўрталарида 40,4 триллион долларга яқинлашди. Бу кўрсаткич 19 август куни қайд этилган 40 триллион долларлик тарихий чўққидан кейин қарийб 400 миллиард долларга ошганини англатади. Бу ҳақда АҚШ Молия вазирлиги маълумотларига таянган ҳолда хабар берилмоқда.

Қарз миқдорининг ўсиши федерал ҳукумат харажатлари ва бюджет тақчиллиги билан боғлиқ. АҚШда давлат харажатлари тушумлардан юқори бўлгани сабабли ҳукумат етишмаётган маблағларни қарз олиш орқали қоплашга мажбур бўлмоқда.

Муаммонинг яна бир муҳим жиҳати — давлат қарзи бўйича фоиз тўловларининг кўпайишидир. 2026 молия йилида АҚШ федерал бюджетининг тақчиллиги қарийб 2 триллион долларга етган, давлат қарзига хизмат кўрсатиш харажатлари эса рекорд даражага кўтарилган.

Иқтисодчилар давлат қарзининг ўсиши узоқ муддатда мамлакат молиявий барқарорлигига босим ўтказиши мумкинлигидан хавотир билдирмоқда. Қарз ҳажмининг ялпи ички маҳсулотга нисбати ҳам муҳим кўрсаткич ҳисобланади: айрим прогнозларга кўра, бу нисбат кейинги ўн йилликда 120 фоизга яқинлашиши мумкин.

Питерсон номидаги Жаҳон иқтисодиёти институти ва бошқа молиявий таҳлил марказлари давлат харажатлари ҳамда солиқ сиёсатида жиддий ўзгаришлар бўлмаса, АҚШ қарзининг янада ўсиши эҳтимоли юқори эканини таъкидлаб келади. Бироқ қарзнинг олти йил ичида 50 триллион долларга етиши ҳақидаги рақамни аниқ тасдиқланган прогноз сифатида келтириш учун қўшимча манба талаб этилади.

АҚШ давлат қарзиМолия вазирлигиПитерсон Жаҳон иқтисодиёти институтиФедерал бюджет
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кунига қарийб 7 миллиард доллар кўпаяётган дунё молияси қаёққа қараб кетмоқда?Кунига қарийб 7 миллиард доллар кўпаяётган дунё молияси қаёққа қараб кетмоқда?7 октябр 16:41АҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиАҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатди20 август 14:45Ҳар бир америкаликка $5000 дан нақд пул: Трамп сайлов олдидан мислсиз ваъда бердиҲар бир америкаликка $5000 дан нақд пул: Трамп сайлов олдидан мислсиз ваъда берди10 сентябр 16:35Эронга қарши операция АҚШга қанчага тушмоқда?Эронга қарши операция АҚШга қанчага тушмоқда?13 май 11:24Афғонистонда 58 нафар фарзанди бор ота оиласини боқишда қийналмоқдаАфғонистонда 58 нафар фарзанди бор ота оиласини боқишда қийналмоқдаБугун 11:08Фарзандига исм танлай олмаган хитойлик жуфтлик ажрашишга қарор қилдиФарзандига исм танлай олмаган хитойлик жуфтлик ажрашишга қарор қилдиБугун 10:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда