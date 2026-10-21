АҚШ давлат қарзи икки ойда қанчага ошди?
АҚШнинг умумий давлат қарзи 2026 йил октябрь ойи ўрталарида 40,4 триллион долларга яқинлашди. Бу кўрсаткич 19 август куни қайд этилган 40 триллион долларлик тарихий чўққидан кейин қарийб 400 миллиард долларга ошганини англатади. Бу ҳақда АҚШ Молия вазирлиги маълумотларига таянган ҳолда хабар берилмоқда.
Қарз миқдорининг ўсиши федерал ҳукумат харажатлари ва бюджет тақчиллиги билан боғлиқ. АҚШда давлат харажатлари тушумлардан юқори бўлгани сабабли ҳукумат етишмаётган маблағларни қарз олиш орқали қоплашга мажбур бўлмоқда.
Муаммонинг яна бир муҳим жиҳати — давлат қарзи бўйича фоиз тўловларининг кўпайишидир. 2026 молия йилида АҚШ федерал бюджетининг тақчиллиги қарийб 2 триллион долларга етган, давлат қарзига хизмат кўрсатиш харажатлари эса рекорд даражага кўтарилган.
Иқтисодчилар давлат қарзининг ўсиши узоқ муддатда мамлакат молиявий барқарорлигига босим ўтказиши мумкинлигидан хавотир билдирмоқда. Қарз ҳажмининг ялпи ички маҳсулотга нисбати ҳам муҳим кўрсаткич ҳисобланади: айрим прогнозларга кўра, бу нисбат кейинги ўн йилликда 120 фоизга яқинлашиши мумкин.
Питерсон номидаги Жаҳон иқтисодиёти институти ва бошқа молиявий таҳлил марказлари давлат харажатлари ҳамда солиқ сиёсатида жиддий ўзгаришлар бўлмаса, АҚШ қарзининг янада ўсиши эҳтимоли юқори эканини таъкидлаб келади. Бироқ қарзнинг олти йил ичида 50 триллион долларга етиши ҳақидаги рақамни аниқ тасдиқланган прогноз сифатида келтириш учун қўшимча манба талаб этилади.
Изоҳлар 0
…