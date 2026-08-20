АҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатди

·1·Дунё
АҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатди
Қисқача

АҚШнинг давлат қарзи 40 триллион доллардан ошиб, тарихдаги энг юқори кўрсаткичга етди. Қарздорликнинг мунтазам ўсишига ҳукумат харажатларининг солиқ тушумларидан юқори экани, КОВИД-19 пандемияси даврида олинган қарзлар, солиқларни қисқартириш ва давлат харажатларини ошириш сиёсати сабаб бўлмоқда. Қарзнинг кўпайиши ипотека ва автомобил кредитлари нархининг ошишига ҳамда компанияларнинг инвестиция имкониятлари чекланишига олиб келиши мумкин.

АҚШнинг давлат қарзи 40 триллион доллардан ошиб, тарихдаги энг юқори кўрсаткичга етди. Бу ҳақда Associated Press хабар берди. Қизиғи, мамлакат қарзи бундан атиги беш ой аввал — март ойида 39 триллион долларга етган эди.

АҚШ федерал харажатларининг катта қисми мудофаа, ижтимоий таъминот ва Medicare дастурлари, шунингдек, давлат қарзи бўйича фоиз тўловларига йўналтирилмоқда. Мутахассислар қарзнинг мунтазам ошиб боришига ҳукумат харажатлари солиқ тушумларидан юқори бўлаётганини асосий сабаб сифатида кўрсатмоқда.

Қарзнинг кескин кўпайишида COVID-19 пандемияси даврида иқтисодиётни қўллаб-қувватлаш учун олинган катта миқдордаги қарзлар ҳам муҳим рол ўйнаган. Кейинчалик солиқларни қисқартириш ва давлат харажатларини оширишга қаратилган сиёсат ҳам федерал бюджетдаги босимни кучайтирган.

Экспертлар давлат қарзининг ўсиши оддий америкаликларнинг ҳаётига ҳам таъсир қилаётганини таъкидламоқда. Уларнинг фикрича, қарз олиш харажатларининг ошиши ипотека ва автомобил кредитлари нархига таъсир қилиши, шунингдек, компанияларнинг инвестиция имкониятларини чеклаши мумкин.

Bipartisan Policy Center ҳисоб-китобларига кўра, АҚШ давлат қарзи 2027 йилнинг қиш охири ва ёз ўрталаригача 41,1 триллион долларлик лимитга етиши мумкин. Шундан сўнг Конгресс қарз лимитини ошириш ёки унинг амал қилишини вақтинча тўхтатиш масаласини ҳал қилиши керак бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

JD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиJD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиБугун, 13:10Гренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиГренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиБугун, 10:50Ўргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиЎргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиБугун, 10:40Ғазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатдиҒазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатдиБугун, 10:36Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиДональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиБугун, 09:00«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушди«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушдиБугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди