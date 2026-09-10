Ҳар бир америкаликка $5000 дан нақд пул: Трамп сайлов олдидан мислсиз ваъда берди

·1·Дунё
Ҳар бир америкаликка $5000 дан нақд пул: Трамп сайлов олдидан мислсиз ваъда берди

Қўшма Штатларда кутилаётган муҳим оралиқ сайловлар арафасида Оқ уй раҳбари Дональд Трамп сайловчиларни ҳайратга солган мислсиз молиявий ташаббус билан чиқди. Техас штатининг Даллас шаҳрида бўлиб ўтган Республикачилар партиясининг қурултойида сўзга чиққан президент, агар республикачилар Конгресснинг ҳар икки палатаси — Сенат ва Вакиллар палатасида кўпчилик ўринни сақлаб қолса, ҳар бир балоғатга етган АҚШ фуқаросига 5000 доллардан тўлаб беришни ваъда қилди. Халқаро нуфузли AP News ахборот агентлиги хабарига кўра, Трамп ушбу тўловни расман «Трамп дивиденди» (Trump Dividend) деб атаган. Бироқ бундай улкан пул тарқатиш ташаббуси молиявий таҳлилчилар ва иқтисодчилар ўртасида кескин баҳсларни келтириб чиқарди.

Хўш, ушбу 5000 долларни олишнинг қандай мажбурий шарти бор, давлат ғазнасига бу қанчага тушади ва вице-президент Жей Ди Вэнс нега Трампнинг сўзларини юмшатишга уринди? Мақола охирида эса — Американинг 40 триллион долларлик улкан қарзи фонида ушбу популистик ваъданинг амалга ошиш эҳтимоли бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.

«Трамп дивиденди»: 5 минг долларлик чеклар ва қатъий талаб

Далласдаги қурултойда янграган мазкур ваъда бир қатор ўзига хос шартларни ўз ичига олади:

  • Конгресс устидан тўлиқ ғалаба: Президент ушбу тўловларни ноябрдаги оралиқ сайловларда республикачилар Сенат ҳамда Вакиллар палатаси устидан тўлиқ назоратни сақлаб қолган тақдирдагина амалга оширишини очиқ шарт қилиб қўйди;

  • Фақат АҚШ ичида сарфлаш шарти: Трампнинг талабига кўра, фуқароларга бериладиган 5000 долларлик маблағ фақат мамлакат ички бозорида сарфланиши, яъни миллий иқтисодиётни рағбатлантириши шарт;

  • 1,3 триллион долларлик юк: Иқтисодий ҳисоб-китобларга кўра, барча балоғатга етган катта ёшли америкаликларга бундай миқдорда пул улашиш федерал бюджетга қарийб 1,2–1,35 триллион долларга тушади.

«Агар республикачилар ғалаба қозонса, халқимиз ўз муносиб улушини — шахсан “Трамп дивиденди”ни қўлга киритади. Бу маблағ тўғридан-тўғри ўз иқтисодиётимизга хизмат қилади», — дея эълон қилди Оқ уй раҳбари.

Жей Ди Вэнснинг оқланиши ва амалга ошмаган эски ваъдалар

Трампнинг кутилмаган молиявий баёнотидан сўнг унинг жамоасида тушунмовчиликлар пайдо бўлди:

  • Вице-президентнинг тузатиши: Жей Ди Вэнс президентнинг чиқишидан сўнг дарҳол вазиятга аниқлик киритишга уриниб, тўловлар ҳаммага ҳам берилмаслиги мумкинлигини ҳамда лойиҳа импорт божлари (тарифлар) тушуми ҳисобидан қопланишини билдирди;

  • Маблағнинг етмаслиги: Бироқ молиявий экспертлар ҳатто энг қатъий божхона тўловларидан келадиган даромад ҳам бундай триллионлик харажатнинг ўндан бирини ҳам қоплаб бера олмаслигини маълум қилишди;

  • Рейтинг ва сайловолди босими: AP News таҳлилчилари бу ваъдани Трампнинг пасайиб бораётган сиёсий рейтинги ва сайлов олдидаги кескин рақобат билан боғламоқда (илгари ҳам у тарифлардан 2000 доллар улашишни ваъда қилган, аммо у амалга ошмай қолган эди).

40 триллион долларлик қарз ва реал тўсиқлар

Америкалик сайловчиларни қизиқтирган энг катта масала — бу ваъда амалда ҳаётга кўчадими ёки шунчаки сайловолди шиори бўлиб қоладими, деган саволдир. Ҳозирги кунда Қўшма Штатлар миллий қарзи мислсиз кўрсаткичга — 40 триллион доллардан ортиқ рақамга етган, йиллик бюджет тақчиллиги эса қарийб 1,8 триллион долларни ташкил этмоқда. Бундай оғир иқтисодий шароитда 1,3 триллион долларлик қўшимча маблағни халққа тарқатиш учун, биринчи навбатда, Конгресснинг расмий маъқуллови талаб этилади. Иккала палатада ҳатто республикачилар кўпчиликни ташкил этган тақдирда ҳам, молиявий масъулиятни сақлаш тарафдори бўлган кўплаб қонунчилар инфляцияни янада оловлантирувчи бундай хатарли режага овоз бериши амримаҳол. Шу боис, таҳлилчилар бу ташаббусни сайловчилар овозини олишга қаратилган навбатдаги баландпарвоз ваъда сифатида баҳоламоқда.

Сизнингча, ҳар бир фуқарога 5000 доллардан пул тарқатиш ваъдаси Америка иқтисодиётидаги улкан давлат қарзи ва инфляция шароитида ўзини оқлайдими ёки бу сайловчилар овозини сотиб олиш учун популистик қадамми? Давлат раҳбарларининг халққа тўғридан-тўғри пул тарқатиш ташаббусларига қандай қарайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва АҚШдаги ушбу катта шов-шувга сабаб бўлган янгилик таҳлилини яқинларингиз ҳамда дўстларингизга улашинг!

Трамп дивидендиҚўшма Штатлар сайловлариМолиявий сиёсатҚарз ва инфляцияПопулистик ваъдаРеспубликачилар партиясиВице-президент Жей Ди Вэнс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Қозоғистон компаниясига қарши санкция киритди: Эрон билан ҳамкорлик қилгани учунАҚШ Қозоғистон компаниясига қарши санкция киритди: Эрон билан ҳамкорлик қилгани учунБугун, 16:30119 ёшли эркак дунёдаги энг кекса инсон бўлиши мумкин119 ёшли эркак дунёдаги энг кекса инсон бўлиши мумкинБугун, 16:22Владимир Путин миграция бўйича янги қатъий талабларни эълон қилдиВладимир Путин миграция бўйича янги қатъий талабларни эълон қилдиБугун, 16:1222 ёшли эркак жиноий гуруҳ билан 181 млн фунтлик биткоинни ўғирлади22 ёшли эркак жиноий гуруҳ билан 181 млн фунтлик биткоинни ўғирладиБугун, 16:00Ноутбук ўғирланиши машҳур актёрни полициягача етакладиНоутбук ўғирланиши машҳур актёрни полициягача етакладиБугун, 15:34Анталияда кучли ўрмон ёнғини: 720 киши эвакуация қилиндиАнталияда кучли ўрмон ёнғини: 720 киши эвакуация қилиндиБугун, 14:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада