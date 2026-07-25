Суд ҳужжати: яшил грантлар сиёсий мезон билан танланган
Трамп маъмурияти судга тақдим этган янги аризада ўтган йили бекор қилиш учун ажратилган федерал «яшил» грантларнинг муайян қисми штатларнинг сиёсий мансублиги асосида танлангани қайд этилди.
Энергетика вазирлиги адвокати Жефф Новакнинг ёзишича, 284 та грантни бекор қилиш рўйхатига киритишда дастур самарадорлиги, қонунийлик ёки харажатларни қисқартириш мезонлари ҳал қилувчи бўлмаган.
Дастлаб 624 та грант кўриб чиқилган
Судга тақдим этилган аризага кўра, АҚШ Энергетика вазирлиги бекор қилиниши мумкин бўлган 624 та грантдан иборат рўйхат тайёрлаган.
Кейинчалик Оқ уйнинг Бошқарув ва бюджет идораси ушбу рўйхатдан 284 та грантни алоҳида бекор қилиш босқичига киритиш учун танлаган. Қолган 340 та грант эса бекор қилинмаган.
Кўрсаткич
Сони
Дастлаб кўриб чиқилган грантлар
624 та
Бекор қилиш рўйхатига киритилган
284 та
Бекор қилинмаган грантлар
340 та
284 грантнинг деярли барчаси демократ штатларга тўғри келган
Жефф Новакнинг маълум қилишича, танлаб олинган 284 та грантнинг биттасидан ташқари барчаси 2024 йилги президентлик сайловида Камала Харрисга овоз берган штатлар билан боғлиқ бўлган.
Шунингдек, ушбу штатларда икки нафардан демократ сенатор фаолият юритгани қайд этилган.
«Энергетика вазирлиги октябрь ойидаги бекор қилиш траншига грантларни киритиш фақат грант олувчи штатнинг сиёсий мансублигига асосланганини тан олади», — деб ёзган Новак.
Бу баёнот грантларни саралаш жараёнида сиёсий омилнинг асосий мезон бўлгани ҳақидаги баҳсларни кучайтирди.
Самарадорлик ёки харажат мезони қўлланилмаган
Аризада айтилишича, 284 та грантнинг бекор қилиш рўйхатига киритилиши:
дастурнинг натижадорлиги;
қонуний муаммолар;
бюджетни тежаш;
харажатларни камайтириш;
самарадорлик кўрсаткичлари
билан боғлиқ бўлмаган.
Новакнинг таъкидлашича, октябрь ойидаги саралаш жараёнида мазкур омиллардан бирортаси асосий мезон сифатида қўлланилмаган.
Дастлабки рўйхат сиёсий асосда тузилмаган
Шу билан бирга, суд ҳужжатида муҳим фарқ ҳам кўрсатилган.
Новакнинг ёзишича, Энергетика вазирлиги томонидан дастлаб таклиф қилинган 624 та грант рўйхатини тузишда штатларнинг сиёсий мансублиги ҳисобга олинмаган.
Сиёсий мезон кейинчалик Бошқарув ва бюджет идораси 624 та грант орасидан 284 тасини танлаб олган босқичда қўллангани айтилмоқда.
Ариза янги сиёсий баҳсларга сабаб бўлиши мумкин
Судга тақдим этилган маълумотлар федерал маблағларни тақсимлаш ва бекор қилишда сиёсий қарашлардан фойдаланилганми, деган саволни яна кун тартибига олиб чиқди.
Энди суд грантларни бекор қилиш жараёни қонун талабларига қанчалик мос келганини баҳолаши кутилмоқда. Трамп маъмурияти ёки Оқ уйнинг Бошқарув ва бюджет идораси мазкур даъволарга алоҳида изоҳ бергани ҳақида тақдим этилган матнда маълумот йўқ.
Сизнингча, федерал грантларни тақсимлаш ёки бекор қилишда штатларнинг сиёсий қарашлари ҳисобга олиниши мумкинми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…