Суд ҳужжати: яшил грантлар сиёсий мезон билан танланган

·69·Дунё
Суд ҳужжати: яшил грантлар сиёсий мезон билан танланган

Трамп маъмурияти судга тақдим этган янги аризада ўтган йили бекор қилиш учун ажратилган федерал «яшил» грантларнинг муайян қисми штатларнинг сиёсий мансублиги асосида танлангани қайд этилди.

Энергетика вазирлиги адвокати Жефф Новакнинг ёзишича, 284 та грантни бекор қилиш рўйхатига киритишда дастур самарадорлиги, қонунийлик ёки харажатларни қисқартириш мезонлари ҳал қилувчи бўлмаган.

Дастлаб 624 та грант кўриб чиқилган

Судга тақдим этилган аризага кўра, АҚШ Энергетика вазирлиги бекор қилиниши мумкин бўлган 624 та грантдан иборат рўйхат тайёрлаган.

Кейинчалик Оқ уйнинг Бошқарув ва бюджет идораси ушбу рўйхатдан 284 та грантни алоҳида бекор қилиш босқичига киритиш учун танлаган. Қолган 340 та грант эса бекор қилинмаган.

Кўрсаткич

Сони

Дастлаб кўриб чиқилган грантлар

624 та

Бекор қилиш рўйхатига киритилган

284 та

Бекор қилинмаган грантлар

340 та

284 грантнинг деярли барчаси демократ штатларга тўғри келган

Жефф Новакнинг маълум қилишича, танлаб олинган 284 та грантнинг биттасидан ташқари барчаси 2024 йилги президентлик сайловида Камала Харрисга овоз берган штатлар билан боғлиқ бўлган.

Шунингдек, ушбу штатларда икки нафардан демократ сенатор фаолият юритгани қайд этилган.

«Энергетика вазирлиги октябрь ойидаги бекор қилиш траншига грантларни киритиш фақат грант олувчи штатнинг сиёсий мансублигига асосланганини тан олади», — деб ёзган Новак.

Бу баёнот грантларни саралаш жараёнида сиёсий омилнинг асосий мезон бўлгани ҳақидаги баҳсларни кучайтирди.

Самарадорлик ёки харажат мезони қўлланилмаган

Аризада айтилишича, 284 та грантнинг бекор қилиш рўйхатига киритилиши:

  • дастурнинг натижадорлиги;

  • қонуний муаммолар;

  • бюджетни тежаш;

  • харажатларни камайтириш;

  • самарадорлик кўрсаткичлари

билан боғлиқ бўлмаган.

Новакнинг таъкидлашича, октябрь ойидаги саралаш жараёнида мазкур омиллардан бирортаси асосий мезон сифатида қўлланилмаган.

Дастлабки рўйхат сиёсий асосда тузилмаган

Шу билан бирга, суд ҳужжатида муҳим фарқ ҳам кўрсатилган.

Новакнинг ёзишича, Энергетика вазирлиги томонидан дастлаб таклиф қилинган 624 та грант рўйхатини тузишда штатларнинг сиёсий мансублиги ҳисобга олинмаган.

Сиёсий мезон кейинчалик Бошқарув ва бюджет идораси 624 та грант орасидан 284 тасини танлаб олган босқичда қўллангани айтилмоқда.

Ариза янги сиёсий баҳсларга сабаб бўлиши мумкин

Судга тақдим этилган маълумотлар федерал маблағларни тақсимлаш ва бекор қилишда сиёсий қарашлардан фойдаланилганми, деган саволни яна кун тартибига олиб чиқди.

Энди суд грантларни бекор қилиш жараёни қонун талабларига қанчалик мос келганини баҳолаши кутилмоқда. Трамп маъмурияти ёки Оқ уйнинг Бошқарув ва бюджет идораси мазкур даъволарга алоҳида изоҳ бергани ҳақида тақдим этилган матнда маълумот йўқ.

Сизнингча, федерал грантларни тақсимлаш ёки бекор қилишда штатларнинг сиёсий қарашлари ҳисобга олиниши мумкинми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиЎзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 23:59Қўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиҚўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиКеча, 23:43Германияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борГерманияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борКеча, 21:11Футбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиФутбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиКеча, 20:39Япония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиЯпония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиКеча, 18:12Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Кеча, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди