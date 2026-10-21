Туркияда автобус ҳайдовчиси ҳушидан кетган йўловчини шифохонага олиб борди (видео)

·51·Дунё
Туркияда автобус ҳайдовчиси ҳушидан кетган йўловчини шифохонага олиб борди (видео)

Туркиянинг Элазиғ шаҳрида жамоат автобуси ҳайдовчиси тўсатдан ҳушидан кетиб, ерга йиқилган йўловчига ёрдам бериш учун йўналишини ўзгартирди. Бу ҳақда Kanal23 хабар берди.

Маълум қилинишича, шаҳар марказида қатновни амалга ошираётган автобус йўловчиларидан бири тўсатдан ўзини ёмон ҳис қилиб, ерга йиқилган. Вазиятни кўрган бошқа йўловчилар ҳайдовчи Эмрах Заманга хабар берган.

Ҳайдовчи транспорт бошқармасидан рухсат олгач, белгиланган йўналишдан четга чиқиб, автобусни Фетҳи Секин шаҳар шифохонаси томон ҳайдаган. Йўлда бошқа транспорт воситаларидан йўл бўшатишни сўраб, сигнал берган.

Автобус шифохонага етиб келгач, тиббиёт ходимлари йўловчини замбилга олиб, шифохонага олиб кирган. У даволаниш учун шифохонага ётқизилган.

Ҳодиса автобуснинг кузатув камерасига тушган. Йўловчининг кейинги аҳволи ҳақида ҳозирча қўшимча маълумот берилмаган.

ЭлазиғКанал23Фетҳи Секинавтобус камераси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда 2 синф ўқувчисининг давлат байроғига кўрсатган ҳурмати камерага тушди (видео)Туркияда 2 синф ўқувчисининг давлат байроғига кўрсатган ҳурмати камерага тушди (видео)11 октябр 13:55Швецияда йўловчилар автобусни ҳалокатдан сақлаб қолдиШвецияда йўловчилар автобусни ҳалокатдан сақлаб қолди25 август 15:24Болтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқдаБолтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқда9 сентябр 11:37Танзанияда автобус ва юк машинаси тўқнашуви оқибатида 28 киши ҳалок бўлдиТанзанияда автобус ва юк машинаси тўқнашуви оқибатида 28 киши ҳалок бўлди9 октябр 21:36Илон чаққан болани оиласи 12 соат муқаддас дарёда сақладиИлон чаққан болани оиласи 12 соат муқаддас дарёда сақлади12 октябр 10:45Татаристонда 46 йўловчи бор автобус ағдарилди: жабрланганлар шифохонадаТатаристонда 46 йўловчи бор автобус ағдарилди: жабрланганлар шифохонада11 июл 16:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда