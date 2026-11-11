Жанубий Кореяда йўловчи автобуси светофорда турган 32 та машина билан тўқнашиб, оммавий аварияга сабаб бўлди

1 дақиқа ўқиш37
Жанубий Кореяда йўловчи автобуси светофорда турган 32 та машина билан тўқнашиб, оммавий аварияга сабаб бўлди

Жанубий Кореянинг Соннам шаҳри Бунданг туманида йўловчи автобуси 32 та транспорт воситаси билан тўқнашиб, йирик йўл-транспорт ҳодисасига сабаб бўлди. Оқибатда 57 киши жароҳатланди. Улардан тўққиз нафари оғир, 48 нафари эса енгил тан жароҳатлари олган. Бу ҳақда Yonhap агентлиги хабар берди.

Ҳодиса 11 ноябрь куни эрталаб содир бўлган. 60 ёшдан ошган ҳайдовчи бошқарувидаги автобус светофорнинг яшил чироғини кутиб турган транспорт воситаларига келиб урилган. Тўқнашув натижасида тўртта автобус, бир юк машинаси ва 27 та енгил автомобиль шикастланган.

Маълумотларга кўра, автобус 100–150 метр масофада транспорт воситаларига кетма-кет урилиб, йўлнинг ўрта тўсиғига бориб тўхтаган. Жароҳатланганлар орасида автобус ҳайдовчиси ҳам бор. У транспорт ичида қисилиб қолганидан сўнг қутқарувчилар томонидан чиқарилиб, шифохонага олиб кетилган.

Ҳайдовчи полицияга тормоз тизими ишламай қолганини айтган. Текширув давомида унинг маст бўлмагани аниқланган.

Ҳозирда полиция авария сабабларини ўрганмоқда. Жумладан, тормоз тизимидаги техник носозлик ёки ҳайдовчининг педални нотўғри босгани эҳтимоллари текширилмоқда.

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари