Швецияда йўловчилар автобусни ҳалокатдан сақлаб қолди
Швециянинг жанубида содир бўлган воқеа йўловчиларнинг жасорати ва тезкор ҳаракати туфайли катта фожиага айланмай қолди. Тахминан 50 нафар йўловчи бўлган автобус трассада ҳаракатланаётган пайтда ҳайдовчи тўсатдан ҳушидан кетган. Автобус эса тезликни камайтирмай, йўлда бошқарувдан чиқиш хавфини туғдирган.
Шундай хавфли вазиятда йўловчилардан бири — Мария Хелте дарҳол ҳайдовчи ўриндиғига етиб бориб, рулни ушлаган. Унга яна бир йўловчи — Ниранжан ёрдамга келган. Улар автобусни имкон қадар йўлнинг ўзида ушлаб туришга ҳаракат қилган.
Йўловчиларнинг тезкор ҳаракати натижасида автобус қарама-қарши йўналишга чиқиб кетишининг олди олинган. Охир-оқибат, транспорт воситаси йўл четидаги тўсиққа йўналтирилиб, тезлиги пасайтирилган ва автобус тўхтатилган. Кейин ҳушига келган ҳайдовчи ҳам тормозни босишга муваффақ бўлган.
Энг муҳими, ҳодиса оқибатида йўловчилардан ҳеч бири жабрланмаган. Ҳушидан кетган ҳайдовчи эса шифохонага олиб кетилган.
Воқеа ортидан йўловчиларнинг жасорати Швеция ва бошқа мамлакатларда ҳам катта эътибор қозонди. Айниқса, автобус бошқарувини қўлга олган Мария Хелтенинг тезкор қарори кўплаб инсонларнинг ҳаётини сақлаб қолган бўлиши мумкин.
…