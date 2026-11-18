АҚШда икки от автобусга чиқди: ғайриоддий ҳолат видеога тушди (видео)
АҚШнинг Детройт шаҳрида жамоат транспорти йўловчилари кутилмаган ҳолатга гувоҳ бўлди. Икки нафар отлиқ ўз отлари билан шаҳар автобусига чиқди. Ғайриоддий воқеа автобус кузатув камераларига муҳрланиб, ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Бу ҳақда ABC News хабар берди.
Ҳодиса 7 ноябрь куни 7 Mile Road ва Strasburg Street кўчалари яқинида содир бўлган. Икки нафар отлиқ автобус бекатида турганида транспорт воситаси тўхтаган. Улар ҳайдовчи билан қисқа суҳбатлашгач, отларини автобус ичига олиб киришган.
Қизиғи, ҳайдовчи отларни ҳазил тариқасида хизмат ҳайвонлари деб атаган. Отлар ва уларнинг эгалари автобус салонидан ўтиб, кўп ўтмай орқа эшикдан яна тушиб кетган. Шундан сўнг автобус ҳаракатини давом эттирган.
Маълум бўлишича, отларнинг эгаларидан бири — Jordan Williams «Urban City Cowboys» ташкилоти ҳаммуассиси. Ушбу ҳаракат орқали у Детройтда қора танли ковбойлар ва от спорти билан шуғулланувчи инсонларга эътибор қаратишни мақсад қилган. У ҳодиса вақтида ҳудудда хайрия тадбири ўтказиб, болаларга от миниш имкониятини ҳам тақдим этаётган бўлган.
Детройт транспорт департаменти (DDOT) ушбу ҳолат юзасидан изоҳ бериб, автобусларда фақат қонун талабларига жавоб берадиган хизмат ҳайвонларига рухсат берилишини маълум қилган. Идора отларнинг автобусга олиб кирилиши йўловчилар ва ҳайвонлар хавфсизлиги учун хатар туғдириши мумкинлигини таъкидлаган.
Шунингдек, ҳодисадан кейин автобус ҳайдовчиларининг малакасини қайта ошириш ва уларга тегишли қоидаларни яна бир бор тушунтириш режалаштирилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…