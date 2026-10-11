Туркияда 2 синф ўқувчисининг давлат байроғига кўрсатган ҳурмати камерага тушди (видео)

·11·Дунё
Туркияда 2 синф ўқувчисининг давлат байроғига кўрсатган ҳурмати камерага тушди (видео)

Туркияда бошланғич синф ўқувчисининг давлат байроғига кўрсатган самимий ҳурмати кузатув камерасига муҳрланди. Кичкинтойнинг оддий, аммо маъноли ҳаракати эътиборга молик воқеага айланди.

Туркиянинг Элазиғ шаҳридаги Chatalcheshme бошланғич мактабида 2-синфда таҳсил олувчи Miran Batın Canpolat мактаб йўлагида дўстлари билан ўйнаб юрган эди. Шу пайт у деворга осилган Туркия байроғини кўриб, бир зум тўхтади.

Бола байроқни қўлига олиб, аввал уни ўпди, сўнг пешонасига сурди. Шундан кейин эса ҳеч нарса бўлмагандек дўстлари ёнига қайтиб, ўйинини давом эттирди.

Унинг бу ҳаракати олдиндан режалаштирилмаган, самимий бир лаҳза сифатида кузатув камерасида акс этди. Баъзан катта туйғуларни ифодалаш учун кўп сўзлар керак эмас — кичкина боланинг биргина ҳаракати ҳам ҳурмат ва меҳрни намоён этиши мумкин.

Миран Батıн Cанполатнинг ушбу ҳаракати мактабдаги оддий куннинг унутилмас лаҳзаларидан бирига айланди.

Миран Батин КанполатТуркияЭлазиғТуркия байроғи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда Туркия байроғига тупурган британиялик сайёҳ ҳибсга олиндиТуркияда Туркия байроғига тупурган британиялик сайёҳ ҳибсга олинди15 сентябр 14:58Байроқни тозалаган Периҳан хоним тақдирланди (видео)Байроқни тозалаган Периҳан хоним тақдирланди (видео)26 июн 21:51Мактабга мунтазам келган ўқувчиларга пул бериладиМактабга мунтазам келган ўқувчиларга пул берилади23 август 14:52Агстафа мактабида жанжал: 9-синф ўқувчиси 8-синф ўқувчисини жароҳатладиАгстафа мактабида жанжал: 9-синф ўқувчиси 8-синф ўқувчисини жароҳатлади23 апрел 16:46Россияда лаборатория ходимининг ўлими: ЖССТ хавфли касаллик тарқалишига далил топмадиРоссияда лаборатория ходимининг ўлими: ЖССТ хавфли касаллик тарқалишига далил топмадиБугун 13:47Telegram асосчиси Павел Дуров 42 ёшда: у қандай қилиб дунёни забт этди?Telegram асосчиси Павел Дуров 42 ёшда: у қандай қилиб дунёни забт этди?Бугун 13:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди