АҚШда айиқ кутубхонага кириб, асал ва егуликларни паққос туширди (видео)
АҚШнинг Калифорния штатида қора айиқ кутубхонага кириб, ходимларнинг егуликларини еб кетди. Кутилмаган меҳмон бинода айланиб юргач, ўз хоҳиши билан ташқарига чиқиб кетган.
«The Guardian» нашрининг ёзишича, воқеа 14 октябрь куни Моно округи бепул кутубхоналар тармоғининг Маммот-Лейкс филиалида содир бўлган. Айиқ маҳаллий вақт билан эрталаб соат 06:10 атрофида, кутубхона очилишидан қарийб тўрт соат олдин ичкарига кирган.
У дастлаб ходимлар учун сақланган егуликларга ёпирилган. Айиқ ерёнғоқ мойи, шафтолили десертлар, печенье ва бир банка асални еб қўйган. Қорнини тўйдиргач, кутубхонанинг янги нашрлар бўлими ва маълумотлар столи атрофини айланиб, сўнг ташқарига чиқиб кетган. Ҳодиса кузатув камералари орқали қайд этилган.
Қизиғи, воқеа болалар орасида машҳур бўлган Винни-Пух ҳақидаги китоб илк бор нашр этилганининг 100 йиллигига тўғри келган. Кутубхона вакиллари ҳазил тариқасида айиқни янги «кутубхоначи» деб атаб, у Винни-Пух ҳақидаги китобни қидирган бўлиши мумкинлигини таъкидлашган.
Шу билан бирга, мутасаддилар аҳолига ёввойи айиқларга яқинлашмаслик ва уларни овқатлантирмасликни тавсия қилди. Шунингдек, чиқиндиларни айиқ оча олмайдиган махсус идишларда сақлаш, автомобилларнинг эшик ва ойналарини ёпиқ тутиш зарурлиги эслатилди.
Изоҳлар 0
…