АҚШда айиқ кутубхонага кириб, асал ва егуликларни паққос туширди (видео)

·0·Дунё
АҚШда айиқ кутубхонага кириб, асал ва егуликларни паққос туширди (видео)

АҚШнинг Калифорния штатида қора айиқ кутубхонага кириб, ходимларнинг егуликларини еб кетди. Кутилмаган меҳмон бинода айланиб юргач, ўз хоҳиши билан ташқарига чиқиб кетган.

«The Guardian» нашрининг ёзишича, воқеа 14 октябрь куни Моно округи бепул кутубхоналар тармоғининг Маммот-Лейкс филиалида содир бўлган. Айиқ маҳаллий вақт билан эрталаб соат 06:10 атрофида, кутубхона очилишидан қарийб тўрт соат олдин ичкарига кирган.

У дастлаб ходимлар учун сақланган егуликларга ёпирилган. Айиқ ерёнғоқ мойи, шафтолили десертлар, печенье ва бир банка асални еб қўйган. Қорнини тўйдиргач, кутубхонанинг янги нашрлар бўлими ва маълумотлар столи атрофини айланиб, сўнг ташқарига чиқиб кетган. Ҳодиса кузатув камералари орқали қайд этилган.

Қизиғи, воқеа болалар орасида машҳур бўлган Винни-Пух ҳақидаги китоб илк бор нашр этилганининг 100 йиллигига тўғри келган. Кутубхона вакиллари ҳазил тариқасида айиқни янги «кутубхоначи» деб атаб, у Винни-Пух ҳақидаги китобни қидирган бўлиши мумкинлигини таъкидлашган.

Шу билан бирга, мутасаддилар аҳолига ёввойи айиқларга яқинлашмаслик ва уларни овқатлантирмасликни тавсия қилди. Шунингдек, чиқиндиларни айиқ оча олмайдиган махсус идишларда сақлаш, автомобилларнинг эшик ва ойналарини ёпиқ тутиш зарурлиги эслатилди.

Маммот-ЛейксКалифорнияВинни-Пух
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда айиқ кутубхонага бостириб кириб, ходимларнинг егуликларини еб кетдиАҚШда айиқ кутубхонага бостириб кириб, ходимларнинг егуликларини еб кетдиБугун 14:59Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)13 август 14:17Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?11 сентябр 00:05Электр устунига чиқиб олган айиқ интернетни лол қолдирдиЭлектр устунига чиқиб олган айиқ интернетни лол қолдирди23 июл 17:13Саида Мирзиёева Ашхободда Туркманистон ва Озарбайжон вакиллари билан учрашдиСаида Мирзиёева Ашхободда Туркманистон ва Озарбайжон вакиллари билан учрашдиБугун 19:03Британиялик сайёҳ 28 йилдан бери дунёни пиёда кезмоқдаБританиялик сайёҳ 28 йилдан бери дунёни пиёда кезмоқдаБугун 18:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди