Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)

·8·Дунё
Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)
Қисқача

Доғистонлик Апти Джамалдаев Балу исмли айиғи билан ҳазиломуз курашгани, уни қучоқлагани ва билагини айиқнинг оғзига тутгани акс этган видеони Фейсбукдаги саҳифасига жойлади. Видеода Балу Джамалдаевнинг билагини тишлайди, эркак эса оғриқдан бақиради, бироқ кадрларда оғир жароҳат аломатлари кўринмайди. Роликда улар бир-бирига ўргангандек таассурот уйғотади, аммо айиқ барибир кучли ва олдиндан тўлиқ башорат қилиб бўлмайдиган ёввойи ҳайвон экани таъкидланган.

Доғистонлик Апти Джамалдаев ижтимоий тармоқда Балу деб атаган айиғи билан бирга ўтказган ғайриоддий лаҳзаларини намойиш этди. Видеода у улкан ҳайвон билан ҳазиломуз тарзда олишади, уни қучоқлайди ва ҳатто билагини айиқнинг оғзига тутади.

Кадрларнинг энг ҳайратланарли қисми шундаки, айиқ унинг қўлини тишлаётгандек кўринса-да, ҳаракатини назорат қилаётгандек таассурот қолдиради. Бир пайт Джамалдаев оғриқни ҳис қилиб бақириб юборади, атрофдагилар эса вазиятни кузатиб, кулиб ва уни қўллаб-қувватлаб туради.

Айиқ билан «кураш» ҳазилга айланди

Кадрларда Джамалдаев қора кийимда айиқ қаршисида туриб, у билан худди машқ қилаётгандек ҳаракатланади.

Балу катта ёғоч устида турган пайтда эркак унга яқинлашади. Айиқ баъзан оғзини катта очиб, олдинга интилганида Джамалдаев чекинади, кейин яна унинг олдига қайтади.

Айрим кадрларда бу манзара ҳақиқий курашни эслатади. Аммо кейин эркак айиқни қучоқлайди ва ҳайвон ҳам унга нисбатан кескин ҳужумкор ҳаракат қилмаётгандек кўринади.

Бу эса улар бир-бирига аввалдан ўргангани ҳақида таассурот уйғотади.

Энг кескин лаҳза — билак айиқ оғзида

Видеонинг энг диққатга сазовор қисмида Джамалдаев қўлини Балунинг оғзига тутади.

Айиқ унинг билагини тишлаб турганида эркакнинг юз ифодаси ўзгариб, оғриқдан бақиргани кўринади. Шунга қарамай, кадрларда оғир жароҳат аломати кўринмайди ва вазият тезда ҳазиломуз тусга қайтади.

Айиқнинг жағи жуда кучли бўлишини ҳисобга олганда, бу ҳаракат ташқи томондан ниҳоятда хавфли кўринади.

Кейинги лавҳаларда эса Балу эркакни танаси билан суриб, ҳатто уни ерга йиқитиб юбораётгандек ҳолатлар ҳам бор.

Йиқилди, аммо яна айиқ ёнига қайтди

Бир эпизодда айиқнинг ҳаракати таъсирида Джамалдаев мувозанатини йўқотиб, қўлларига таяниб қолади.

Балу эса ортидан ҳаракатланади.

Бироқ видеонинг кейинги қисмида улар яна бир-бирига яқин турганини, Джамалдаев айиқни қучоқлаётганини кўриш мумкин.

Шу сабаб ролик оддий «инсон ва йиртқич тўқнашуви» эмас, балки узоқ вақт давомида бир-бирига ўрганган инсон ва ҳайвон ўртасидаги ғайриоддий муносабатни кўрсатгандек қабул қилинмоқда.

Айиқ қанчалик ўргатилган бўлмасин, у барибир йиртқич

Бу каби видеолар қизиқ ва ҳатто кулгили кўриниши мумкин. Аммо улардаги ҳаракатларни такрорлаш мутлақо тавсия этилмайди.

Айиқ — жуда кучли, тезкор ва олдиндан тўлиқ башорат қилиб бўлмайдиган ёввойи ҳайвон. Ҳатто инсонга ўрганган ёки махсус тарбияланган айиқ ҳам бир лаҳзалик инстинктив ҳаракат билан жиддий жароҳат етказиши мумкин.

Кадрлардаги «авайлаб тишлаш»ни ҳам инсон билан айиқнинг ўйини каби хавфсиз ҳолат деб қабул қилиш тўғри эмас. Айиқнинг биргина кучли ҳаракати инсон учун оғир оқибат келтириб чиқариши мумкин.

Нега бундай видеолар миллионлаб одамларни қизиқтиради?

Инсон ва йиртқич ҳайвон ўртасидаги ишончга ўхшаш муносабат доимо қизиқиш уйғотади.

Бу ерда ҳам контраст кучли: бир томонда катта, кучли айиқ, иккинчи томонда эса унинг ёнига бемалол яқинлашаётган, қучоқлаётган ва ҳатто у билан олишаётган инсон.

Айниқса Балунинг баъзи ҳаракатларини гўё кучини атайлаб чеклаётгандек кўриниши видеони янада таъсирли қилган.

Шу билан бирга, кадрлар бир муҳим ҳақиқатни ҳам эслатади: ёввойи ҳайвон билан ўрнатилган ишонч қанчалик кучли бўлмасин, табиатнинг кучини ҳеч қачон камситиб бўлмайди.

Апти Джамалдаев ва Балу ўртасидаги ушбу ғайриоддий «кураш» эса интернетда одамларни бир вақтнинг ўзида ҳам кулдирадиган, ҳам ҳаяжонга соладиган видеолар қаторига кириши мумкин. Ушбу видео қисқа вақтда, мақола тайёрланаётган вақтда 33 миллиондан ортиқ марта кўрилди, 636 мингдан зиёд «лайк» йиғди ва 8 мингга яқин улашишлар билан тармоқда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Собиқ севгилиси аёл танасига ўз исмини 250 марта татуировка қилдирган Собиқ севгилиси аёл танасига ўз исмини 250 марта татуировка қилдирганБугун, 12:22Кеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиКеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиБугун, 11:52Массачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиМассачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиБугун, 11:34Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Бугун, 11:33Вучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиВучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиБугун, 11:09АҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиАҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиБугун, 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди