Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)
Доғистонлик Апти Джамалдаев Балу исмли айиғи билан ҳазиломуз курашгани, уни қучоқлагани ва билагини айиқнинг оғзига тутгани акс этган видеони Фейсбукдаги саҳифасига жойлади. Видеода Балу Джамалдаевнинг билагини тишлайди, эркак эса оғриқдан бақиради, бироқ кадрларда оғир жароҳат аломатлари кўринмайди. Роликда улар бир-бирига ўргангандек таассурот уйғотади, аммо айиқ барибир кучли ва олдиндан тўлиқ башорат қилиб бўлмайдиган ёввойи ҳайвон экани таъкидланган.
Доғистонлик Апти Джамалдаев ижтимоий тармоқда Балу деб атаган айиғи билан бирга ўтказган ғайриоддий лаҳзаларини намойиш этди. Видеода у улкан ҳайвон билан ҳазиломуз тарзда олишади, уни қучоқлайди ва ҳатто билагини айиқнинг оғзига тутади.
Кадрларнинг энг ҳайратланарли қисми шундаки, айиқ унинг қўлини тишлаётгандек кўринса-да, ҳаракатини назорат қилаётгандек таассурот қолдиради. Бир пайт Джамалдаев оғриқни ҳис қилиб бақириб юборади, атрофдагилар эса вазиятни кузатиб, кулиб ва уни қўллаб-қувватлаб туради.
Айиқ билан «кураш» ҳазилга айланди
Кадрларда Джамалдаев қора кийимда айиқ қаршисида туриб, у билан худди машқ қилаётгандек ҳаракатланади.
Балу катта ёғоч устида турган пайтда эркак унга яқинлашади. Айиқ баъзан оғзини катта очиб, олдинга интилганида Джамалдаев чекинади, кейин яна унинг олдига қайтади.
Айрим кадрларда бу манзара ҳақиқий курашни эслатади. Аммо кейин эркак айиқни қучоқлайди ва ҳайвон ҳам унга нисбатан кескин ҳужумкор ҳаракат қилмаётгандек кўринади.
Бу эса улар бир-бирига аввалдан ўргангани ҳақида таассурот уйғотади.
Энг кескин лаҳза — билак айиқ оғзида
Видеонинг энг диққатга сазовор қисмида Джамалдаев қўлини Балунинг оғзига тутади.
Айиқ унинг билагини тишлаб турганида эркакнинг юз ифодаси ўзгариб, оғриқдан бақиргани кўринади. Шунга қарамай, кадрларда оғир жароҳат аломати кўринмайди ва вазият тезда ҳазиломуз тусга қайтади.
Айиқнинг жағи жуда кучли бўлишини ҳисобга олганда, бу ҳаракат ташқи томондан ниҳоятда хавфли кўринади.
Кейинги лавҳаларда эса Балу эркакни танаси билан суриб, ҳатто уни ерга йиқитиб юбораётгандек ҳолатлар ҳам бор.
Йиқилди, аммо яна айиқ ёнига қайтди
Бир эпизодда айиқнинг ҳаракати таъсирида Джамалдаев мувозанатини йўқотиб, қўлларига таяниб қолади.
Балу эса ортидан ҳаракатланади.
Бироқ видеонинг кейинги қисмида улар яна бир-бирига яқин турганини, Джамалдаев айиқни қучоқлаётганини кўриш мумкин.
Шу сабаб ролик оддий «инсон ва йиртқич тўқнашуви» эмас, балки узоқ вақт давомида бир-бирига ўрганган инсон ва ҳайвон ўртасидаги ғайриоддий муносабатни кўрсатгандек қабул қилинмоқда.
Айиқ қанчалик ўргатилган бўлмасин, у барибир йиртқич
Бу каби видеолар қизиқ ва ҳатто кулгили кўриниши мумкин. Аммо улардаги ҳаракатларни такрорлаш мутлақо тавсия этилмайди.
Айиқ — жуда кучли, тезкор ва олдиндан тўлиқ башорат қилиб бўлмайдиган ёввойи ҳайвон. Ҳатто инсонга ўрганган ёки махсус тарбияланган айиқ ҳам бир лаҳзалик инстинктив ҳаракат билан жиддий жароҳат етказиши мумкин.
Кадрлардаги «авайлаб тишлаш»ни ҳам инсон билан айиқнинг ўйини каби хавфсиз ҳолат деб қабул қилиш тўғри эмас. Айиқнинг биргина кучли ҳаракати инсон учун оғир оқибат келтириб чиқариши мумкин.
Нега бундай видеолар миллионлаб одамларни қизиқтиради?
Инсон ва йиртқич ҳайвон ўртасидаги ишончга ўхшаш муносабат доимо қизиқиш уйғотади.
Бу ерда ҳам контраст кучли: бир томонда катта, кучли айиқ, иккинчи томонда эса унинг ёнига бемалол яқинлашаётган, қучоқлаётган ва ҳатто у билан олишаётган инсон.
Айниқса Балунинг баъзи ҳаракатларини гўё кучини атайлаб чеклаётгандек кўриниши видеони янада таъсирли қилган.
Шу билан бирга, кадрлар бир муҳим ҳақиқатни ҳам эслатади: ёввойи ҳайвон билан ўрнатилган ишонч қанчалик кучли бўлмасин, табиатнинг кучини ҳеч қачон камситиб бўлмайди.
Апти Джамалдаев ва Балу ўртасидаги ушбу ғайриоддий «кураш» эса интернетда одамларни бир вақтнинг ўзида ҳам кулдирадиган, ҳам ҳаяжонга соладиган видеолар қаторига кириши мумкин. Ушбу видео қисқа вақтда, мақола тайёрланаётган вақтда 33 миллиондан ортиқ марта кўрилди, 636 мингдан зиёд «лайк» йиғди ва 8 мингга яқин улашишлар билан тармоқда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…