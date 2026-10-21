АҚШда айиқ кутубхонага бостириб кириб, ходимларнинг егуликларини еб кетди

·3·Дунё
АҚШда айиқ кутубхонага бостириб кириб, ходимларнинг егуликларини еб кетди

АҚШнинг Калифорния штатида ноодатий воқеа юз берди: қора айиқ кутубхонага кириб, ходимларга тегишли егуликларни еб кетди. Қизиғи, бу ҳодиса кутубхона очилишидан бир неча соат олдин содир бўлган.

The Guardian” нашрининг ёзишича, айиқ Моно округи бепул кутубхоналар тармоғининг Маммот-Лейкс филиалига очилишига тўрт соат қолганида кириб келган.

Ўрмонда яшовчи кутилмаган “меҳмон” кутубхона ходимларига тегишли егуликларни топиб олган. У ерёнғоқ мойи, печенье ва ҳатто бир банка асални ҳам еб қўйган. Қорни тўйгач, айиқ бино ичини айланиб, янги нашрлар бўлими ва маълумотлар столини кўздан кечирган. Шундан сўнг у кутубхонадан чиқиб кетган.

Воқеа ноодатий бўлса-да, маҳаллий расмийлар ёввойи ҳайвонлар билан боғлиқ хавфсизлик қоидаларига риоя қилиш муҳимлигини эслатди. Улар аҳолига қора айиқларга яқинлашмаслик, уларни овқатлантирмаслик ва егуликларни очиқ қолдирмасликни тавсия қилган.

Шунингдек, айиқлар очолмайдиган махсус чиқинди қутиларидан фойдаланиш, автомобилларнинг эшиклари ва ойналарини ёпиқ сақлаш кераклиги таъкидланган.

Бу воқеа айиқнинг кутубхонага кириб келиши билан кўпчиликни ҳайратга солган бўлса-да, мутахассислар ёввойи ҳайвонларни инсонлар озиқ-овқати жалб қилиши мумкинлигини унутмаслик кераклигини уқтирмоқда.

Моно округиМаммот-Лейкс кутубхонасиқора айиқThe Guardian
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Махфий мулоқот!»: Сунъий интеллектлар инсон тушунмайдиган ўз тилини ихтиро қилди«Махфий мулоқот!»: Сунъий интеллектлар инсон тушунмайдиган ўз тилини ихтиро қилди17 сентябр 13:46Чемодандаги даҳшат: 17 ёшли қизнинг жасади аниқландиЧемодандаги даҳшат: 17 ёшли қизнинг жасади аниқланди27 июн 19:29Исроил ҳарбийлари билан боғлиқ ҳодисада 7 ойлик чақалоқ ҳалок бўлдиИсроил ҳарбийлари билан боғлиқ ҳодисада 7 ойлик чақалоқ ҳалок бўлди7 июн 10:03SpaceX’нинг катта режаси Маскни дунёдаги биринчи триллионер қилиши мумкинSpaceX’нинг катта режаси Маскни дунёдаги биринчи триллионер қилиши мумкин4 июн 14:41Багама оролларида ҳақиқий қароқчилар кемалари топилдиБагама оролларида ҳақиқий қароқчилар кемалари топилди4 июн 14:35Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирдиСаратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди3 июн 04:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди