АҚШда айиқ кутубхонага бостириб кириб, ходимларнинг егуликларини еб кетди
АҚШнинг Калифорния штатида ноодатий воқеа юз берди: қора айиқ кутубхонага кириб, ходимларга тегишли егуликларни еб кетди. Қизиғи, бу ҳодиса кутубхона очилишидан бир неча соат олдин содир бўлган.
“The Guardian” нашрининг ёзишича, айиқ Моно округи бепул кутубхоналар тармоғининг Маммот-Лейкс филиалига очилишига тўрт соат қолганида кириб келган.
Ўрмонда яшовчи кутилмаган “меҳмон” кутубхона ходимларига тегишли егуликларни топиб олган. У ерёнғоқ мойи, печенье ва ҳатто бир банка асални ҳам еб қўйган. Қорни тўйгач, айиқ бино ичини айланиб, янги нашрлар бўлими ва маълумотлар столини кўздан кечирган. Шундан сўнг у кутубхонадан чиқиб кетган.
Воқеа ноодатий бўлса-да, маҳаллий расмийлар ёввойи ҳайвонлар билан боғлиқ хавфсизлик қоидаларига риоя қилиш муҳимлигини эслатди. Улар аҳолига қора айиқларга яқинлашмаслик, уларни овқатлантирмаслик ва егуликларни очиқ қолдирмасликни тавсия қилган.
Шунингдек, айиқлар очолмайдиган махсус чиқинди қутиларидан фойдаланиш, автомобилларнинг эшиклари ва ойналарини ёпиқ сақлаш кераклиги таъкидланган.
Бу воқеа айиқнинг кутубхонага кириб келиши билан кўпчиликни ҳайратга солган бўлса-да, мутахассислар ёввойи ҳайвонларни инсонлар озиқ-овқати жалб қилиши мумкинлигини унутмаслик кераклигини уқтирмоқда.
Изоҳлар 0
…