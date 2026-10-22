Хитойлик эркак 300 йиллик спортзал абонементига алданди

·43·Дунё
Хитойлик эркак 300 йиллик спортзал абонементига алданди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ханчжоу шаҳрида яшовчи Жин исмли эркак спортзал ходимларининг фойда келтирувчи таклифига ишониб, 871 273,27 юан маблағидан айрилди.
  • У арзон нархда сотиб олиб, қимматроққа сотишни режалаштирган 300 та йиллик абонемент ва 1 200 та шахсий машғулот учун шартнома имзолади, бироқ уларни бошқа шахсга ўтказиш тақиқланганини кейинроқ англади.

Хитойнинг Ханчжоу шаҳрида яшовчи эркак спортзал ходимларининг таклифига ишониб, 870 минг юандан ортиқ маблағидан айрилди. У арзон нархда абонементлар сотиб олиб, уларни бошқаларга қимматроқ нархда қайта сотиш орқали фойда олишни режалаштирган. Бироқ натижада унинг қўлида 300 йиллик спортзал абонементлари ва 1 200 та шахсий машғулот қолди.

Хитой оммавий ахборот воситалари хабар беришича, Жин исми билан танилган эркак Ranyan Fitness спортзалига уч йил давомида қатнаб келган. Бир куни савдо вакили унга доимий мижозлар учун махсус таклиф борлигини айтган. Унга кўра, абонементларни арзон нархда сотиб олиб, кейинчалик икки баравар қимматга қайта сотиш мумкин эди.

Спортзал ходимлари абонементлар икки ой ичида сотилмаса, пулни тўлиқ қайтаришга ваъда беришган.

Фойда ваъдасига ишониб, катта маблағ сарфлади

«Менга абонементни 8 888 юанга сотиб олишни таклиф қилишди. Кейин уни 16 666 юанга сотишларини ва фақат 10 фоиз комиссия олишларини айтишди», — деди Жин.

Бир йиллик абонементни сотиб олганидан бир неча кун ўтиб, савдо вакили яна унга мурожаат қилиб, акция бўйича бир нечта абонемент қолганини айтган. Эркак бу имкониятдан фойдаланиб, даромадини ошириш мақсадида яна пул сарфлаган. Кейин эса спортзал раҳбари билан таништирилиб, унга янада жозибали инвестиция режаси таклиф қилинган.

Эркакнинг айтишича, у 10 майдан 9 июлгача қарийб 1 200 та шахсий машғулот ва 300 та йиллик абонемент сотиб олган. Бунинг учун жами 871 273,27 юан, яъни тахминан 121 минг доллар сарфлаган.

«Натижада менга 26 та қалин шартнома беришди. Уларнинг ҳар бирида абонементларни бошқа шахсга ўтказиш мумкин эмаслиги кўрсатилган эди», — деди у.

Хитойда ўртача умр кўриш давомийлиги тахминан 78 йилни ташкил этишини ҳисобга олсак, Жиннинг 300 йиллик абонементлардан тўлиқ фойдаланиши амалда имконсиз.

Июль ойининг ўртасида пулни қайтариш вақти келганида, спортзалнинг савдо ходими, филиал раҳбари ва эгаси ғойиб бўлган. Уларнинг телефон рақамлари ҳам ишламай қолган. Жин сарфлаган маблағидан бир тийин ҳам қайтара олмаган.

Алданганини англаган эркак Ханчжоу полициясига мурожаат қилган ва пулларининг бир қисмини қайтариш умидида судга даъво киритган.

Бироқ ҳуқуқшунослар бу жараён осон кечмаслигини таъкидламоқда. Сабаби, фирибгарликда гумон қилинаётган шахслар ҳозирча топилмаган. Бундан ташқари, Жин имзолаган шартномаларда абонементларни бошқаларга ўтказиш тақиқланган.

Ушбу воқеа катта фойда ваъда қилувчи таклифларга кўр-кўрона ишониш қандай молиявий йўқотишларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатади. Мутахассислар бундай ҳолатларда шартнома шартларини диққат билан ўрганиш ва пул қайтарилиши ҳақидаги ваъдаларни текшириш муҳимлигини таъкидлайди.

ХанчжоуRanyan FitnessфирибгарликХитой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда одамлар табиий офатларни бошдан кечириш учун пул тўламоқда (видео)Хитойда одамлар табиий офатларни бошдан кечириш учун пул тўламоқда (видео)11 сентябр 03:3917 ёшли қиз йигитини 14 минг долларга сотди: даҳшатли воқеа17 ёшли қиз йигитини 14 минг долларга сотди: даҳшатли воқеаБугун 11:12Xiaomi бренди остида сохта кондиционерлар сотувга чиқди: Харидорлар огоҳлантирилмоқдаXiaomi бренди остида сохта кондиционерлар сотувга чиқди: Харидорлар огоҳлантирилмоқда24 июл 00:58Виртуал севги қурбони: 49 ёшли эркак СИ яратган “қиз” учун бор-будини сотиб, алдандиВиртуал севги қурбони: 49 ёшли эркак СИ яратган “қиз” учун бор-будини сотиб, алданди20 октябр 11:42Москвада эркак такси ва полиция машиналари устига сакради (видео)Москвада эркак такси ва полиция машиналари устига сакради (видео)5 октябр 16:14Она жасадини музлаткичдан топишди: россиялик эркак қотилликда гумонланмоқдаОна жасадини музлаткичдан топишди: россиялик эркак қотилликда гумонланмоқда10 сентябр 20:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда