Хитойлик эркак 300 йиллик спортзал абонементига алданди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ханчжоу шаҳрида яшовчи Жин исмли эркак спортзал ходимларининг фойда келтирувчи таклифига ишониб, 871 273,27 юан маблағидан айрилди.
- У арзон нархда сотиб олиб, қимматроққа сотишни режалаштирган 300 та йиллик абонемент ва 1 200 та шахсий машғулот учун шартнома имзолади, бироқ уларни бошқа шахсга ўтказиш тақиқланганини кейинроқ англади.
Хитойнинг Ханчжоу шаҳрида яшовчи эркак спортзал ходимларининг таклифига ишониб, 870 минг юандан ортиқ маблағидан айрилди. У арзон нархда абонементлар сотиб олиб, уларни бошқаларга қимматроқ нархда қайта сотиш орқали фойда олишни режалаштирган. Бироқ натижада унинг қўлида 300 йиллик спортзал абонементлари ва 1 200 та шахсий машғулот қолди.
Хитой оммавий ахборот воситалари хабар беришича, Жин исми билан танилган эркак Ranyan Fitness спортзалига уч йил давомида қатнаб келган. Бир куни савдо вакили унга доимий мижозлар учун махсус таклиф борлигини айтган. Унга кўра, абонементларни арзон нархда сотиб олиб, кейинчалик икки баравар қимматга қайта сотиш мумкин эди.
Спортзал ходимлари абонементлар икки ой ичида сотилмаса, пулни тўлиқ қайтаришга ваъда беришган.
Фойда ваъдасига ишониб, катта маблағ сарфлади
«Менга абонементни 8 888 юанга сотиб олишни таклиф қилишди. Кейин уни 16 666 юанга сотишларини ва фақат 10 фоиз комиссия олишларини айтишди», — деди Жин.
Бир йиллик абонементни сотиб олганидан бир неча кун ўтиб, савдо вакили яна унга мурожаат қилиб, акция бўйича бир нечта абонемент қолганини айтган. Эркак бу имкониятдан фойдаланиб, даромадини ошириш мақсадида яна пул сарфлаган. Кейин эса спортзал раҳбари билан таништирилиб, унга янада жозибали инвестиция режаси таклиф қилинган.
Эркакнинг айтишича, у 10 майдан 9 июлгача қарийб 1 200 та шахсий машғулот ва 300 та йиллик абонемент сотиб олган. Бунинг учун жами 871 273,27 юан, яъни тахминан 121 минг доллар сарфлаган.
«Натижада менга 26 та қалин шартнома беришди. Уларнинг ҳар бирида абонементларни бошқа шахсга ўтказиш мумкин эмаслиги кўрсатилган эди», — деди у.
Хитойда ўртача умр кўриш давомийлиги тахминан 78 йилни ташкил этишини ҳисобга олсак, Жиннинг 300 йиллик абонементлардан тўлиқ фойдаланиши амалда имконсиз.
Июль ойининг ўртасида пулни қайтариш вақти келганида, спортзалнинг савдо ходими, филиал раҳбари ва эгаси ғойиб бўлган. Уларнинг телефон рақамлари ҳам ишламай қолган. Жин сарфлаган маблағидан бир тийин ҳам қайтара олмаган.
Алданганини англаган эркак Ханчжоу полициясига мурожаат қилган ва пулларининг бир қисмини қайтариш умидида судга даъво киритган.
Бироқ ҳуқуқшунослар бу жараён осон кечмаслигини таъкидламоқда. Сабаби, фирибгарликда гумон қилинаётган шахслар ҳозирча топилмаган. Бундан ташқари, Жин имзолаган шартномаларда абонементларни бошқаларга ўтказиш тақиқланган.
Ушбу воқеа катта фойда ваъда қилувчи таклифларга кўр-кўрона ишониш қандай молиявий йўқотишларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатади. Мутахассислар бундай ҳолатларда шартнома шартларини диққат билан ўрганиш ва пул қайтарилиши ҳақидаги ваъдаларни текшириш муҳимлигини таъкидлайди.
Изоҳлар 0
…