Хитойда одамлар табиий офатларни бошдан кечириш учун пул тўламоқда (видео)

·7·Дунё
Хитойда одамлар табиий офатларни бошдан кечириш учун пул тўламоқда (видео)

Хитойнинг Ханчжоу шаҳрида одамлар тайфун ва сув тошқинларини реал шароитга яқин тарзда бошдан кечириб, фавқулодда вазиятларга тайёргарлик кўрмоқда. Lvxing Disaster Simulation Training Center марказида иштирокчилар соатига 165 километргача тезликдаги шамол ва кучли ёмғирни ўз ичига олган тайфун симуляциясидан ўтиши мумкин. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

Марказнинг бошқа қисмида тоғлардан келадиган тошқинларни тақлид қилиш учун 900 тонна сув ҳаракатга келтирилади. Шунингдек, иштирокчилар сув босган шаҳар ҳудуди ёки ерости иншоотидан хавфсиз чиқиб кетишни машқ қилади. Бундай машғулотларда улар махсус гидрокостюм, каска ва хавфсизлик ходимлари назоратида бўлади.

Бир кунлик машғулот нархи 1599 юань — тахминан 235 долларни ташкил этади. Марказ 2025 йил май ойида очилган бўлиб, шу вақтдан бери 160 мингдан ортиқ киши ундаги машғулотларда иштирок этган.

Келгусида Хитойнинг бошқа ҳудудларида ҳам шундай марказлар очилиши ва ёнғин ҳамда зилзила каби бошқа фавқулодда вазиятларни симуляция қилиш режалаштирилган.

ХитойХанчжоуфавқулодда вазиятлартайфунсимуляцияхавфсизликтабиий офатлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саккизинчи қаватдан тушиб кетган бола тирик қолдиСаккизинчи қаватдан тушиб кетган бола тирик қолдиБугун, 01:00Моғор ва кемирувчилардан қутулмоқчи бўлган икки нафар россиялик аёл ҳалок бўлдиМоғор ва кемирувчилардан қутулмоқчи бўлган икки нафар россиялик аёл ҳалок бўлдиБугун, 00:40Мисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаМисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаБугун, 00:06Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?Бугун, 00:05Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?Бугун, 00:04«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмадиБугун, 00:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи