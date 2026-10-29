Илон чаққан хитойлик фермер шифокорларнинг гапидан сўнг нега шокка тушди?
Хитойнинг Чжэцзян провинциясида яшовчи 60 ёшли фермер Чжан билан содир бўлган ғаройиб ва бир вақтнинг ўзида ачинарли ҳодиса нафақат маҳаллий аҳолини, балки халқаро оммавий ахборот воситаларини ҳам ёқа ушлашга мажбур қилди. Далада меҳнат қилаётган деҳқонни илон чақиб олиши ва ундан кейинги дақиқалардаги ваҳима уни бутун умрга ногирон бўлиб қолишига сабаб бўлди.
Халқ орасида юрган асоссиз мифлар ва нотўғри тушунчалар баъзан инсон ҳаётига табиатдаги энг хавфли заҳарлардан ҳам тезроқ ва кўпроқ талафот етказиши мумкинлиги ушбу воқеада яққол намоён бўлди.
Воқеа тафсилотлари: Болта, қўрқув ва 80 километрлик сафар
Фермернинг ҳаётидаги мазкур даҳшатли кун даладаги оддий кундалик ишлар пайтида бошланган:
«Беш қадам илони» ваҳимаси: Чжан ўтин ёраётган маҳал уни Хитой щитомордниги (каменистый щитомордник) илони чақиб олган. Ушбу қишлоқда ушбу илонни одамлар «беш қадам илони» деб аташади ва у чаққан одам бор-йўғи беш қадам босиб, жойида жон беришига ишонишади;
Ўз-ўзини жазолаш — кескин қарор: Бир неча сония ичида ҳаёти билан видолашишига кўзи етган фермер заҳар юракка етиб бормаслиги учун ўйлаб ҳам ўтирмай, қўлидаги болта билан илон чаққан кўрсаткич бармоғини чопиб ташлаган;
Далада қолган бармоқ: Чжан чопилган бармоғини дала майдонида қолдириб, қўлини мато билан сиқиб боғлаганча 80 километр узоқликда жойлашган Ханчжоу шаҳридаги йирик клиникага шошилган.
Шифокорларнинг ҳайрати: Мутлақо ортиқча чора
Ханчжоу клиникасининг шошилинч тиббий ёрдам бўлими шифокорлари беморни текшириб бўлгач, унинг қилган ҳаракатидан лол қолишди ва бу қадам мутлақо беҳуда бўлганини билдиришди:
Афсоналар ёлғон чиқди: Ушбу илон турининг заҳари тана учун оғир бўлса-да, у инсонни бир неча қадамда ўлдирадиган даражадаги ҳалокатли кучга эга эмас;
Вақт етарли эди: Шифокорларнинг тушунтиришича, чақилгандан кейинги 5–6 соат ичида ихтисослашган муассасага келиб махсус зардоб (антидот) қабул қилинса, инсон саломатлиги ва ҳаётига ҳеч қандай хавф қолмайди;
Заҳарланиш аломатлари йўқ эди: Текширув пайтида фермерда ҳатто нафас қисилиши, кучли бош оғриғи ёки ички қон кетиш каби жиддий заҳарланиш симптомлари ҳам аниқланмаган;
Қайта тикиб бўлмаган бармоқ: Шифокорлар фермерга зарур дори воситаларини юбориб, уни соғ-саломат уйига кузатиб қўйишди. Бироқ кесилган бармоқ далада қолиб кетгани ва олиб келинмагани сабабли, уни қайта улаб тикишнинг имкони бўлмади.
Ушбу ҳодиса экстремал вазиятларда ҳар қандай ваҳимани четга суриб, совуққонлик билан ҳаракат қилиш ҳамда турли уйдирма ва афсоналарга эмас, фақатгина расмий тиббиёт қоидаларига ишониш зарурлигини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…