Илон чаққан хитойлик фермер шифокорларнинг гапидан сўнг нега шокка тушди?

·0·Дунё
Илон чаққан хитойлик фермер шифокорларнинг гапидан сўнг нега шокка тушди?

Хитойнинг Чжэцзян провинциясида яшовчи 60 ёшли фермер Чжан билан содир бўлган ғаройиб ва бир вақтнинг ўзида ачинарли ҳодиса нафақат маҳаллий аҳолини, балки халқаро оммавий ахборот воситаларини ҳам ёқа ушлашга мажбур қилди. Далада меҳнат қилаётган деҳқонни илон чақиб олиши ва ундан кейинги дақиқалардаги ваҳима уни бутун умрга ногирон бўлиб қолишига сабаб бўлди.

Халқ орасида юрган асоссиз мифлар ва нотўғри тушунчалар баъзан инсон ҳаётига табиатдаги энг хавфли заҳарлардан ҳам тезроқ ва кўпроқ талафот етказиши мумкинлиги ушбу воқеада яққол намоён бўлди.

Воқеа тафсилотлари: Болта, қўрқув ва 80 километрлик сафар

Фермернинг ҳаётидаги мазкур даҳшатли кун даладаги оддий кундалик ишлар пайтида бошланган:

  • «Беш қадам илони» ваҳимаси: Чжан ўтин ёраётган маҳал уни Хитой щитомордниги (каменистый щитомордник) илони чақиб олган. Ушбу қишлоқда ушбу илонни одамлар «беш қадам илони» деб аташади ва у чаққан одам бор-йўғи беш қадам босиб, жойида жон беришига ишонишади;

  • Ўз-ўзини жазолаш — кескин қарор: Бир неча сония ичида ҳаёти билан видолашишига кўзи етган фермер заҳар юракка етиб бормаслиги учун ўйлаб ҳам ўтирмай, қўлидаги болта билан илон чаққан кўрсаткич бармоғини чопиб ташлаган;

  • Далада қолган бармоқ: Чжан чопилган бармоғини дала майдонида қолдириб, қўлини мато билан сиқиб боғлаганча 80 километр узоқликда жойлашган Ханчжоу шаҳридаги йирик клиникага шошилган.

Шифокорларнинг ҳайрати: Мутлақо ортиқча чора

Ханчжоу клиникасининг шошилинч тиббий ёрдам бўлими шифокорлари беморни текшириб бўлгач, унинг қилган ҳаракатидан лол қолишди ва бу қадам мутлақо беҳуда бўлганини билдиришди:

  • Афсоналар ёлғон чиқди: Ушбу илон турининг заҳари тана учун оғир бўлса-да, у инсонни бир неча қадамда ўлдирадиган даражадаги ҳалокатли кучга эга эмас;

  • Вақт етарли эди: Шифокорларнинг тушунтиришича, чақилгандан кейинги 5–6 соат ичида ихтисослашган муассасага келиб махсус зардоб (антидот) қабул қилинса, инсон саломатлиги ва ҳаётига ҳеч қандай хавф қолмайди;

  • Заҳарланиш аломатлари йўқ эди: Текширув пайтида фермерда ҳатто нафас қисилиши, кучли бош оғриғи ёки ички қон кетиш каби жиддий заҳарланиш симптомлари ҳам аниқланмаган;

  • Қайта тикиб бўлмаган бармоқ: Шифокорлар фермерга зарур дори воситаларини юбориб, уни соғ-саломат уйига кузатиб қўйишди. Бироқ кесилган бармоқ далада қолиб кетгани ва олиб келинмагани сабабли, уни қайта улаб тикишнинг имкони бўлмади.

Ушбу ҳодиса экстремал вазиятларда ҳар қандай ваҳимани четга суриб, совуққонлик билан ҳаракат қилиш ҳамда турли уйдирма ва афсоналарга эмас, фақатгина расмий тиббиёт қоидаларига ишониш зарурлигини яна бир бор исботлади.

ЧжэцзянХанчжоущитомордниктиббий ёрдам
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда боғча боласи шифохонага суд ходимлари кузатувида етказилдиХитойда боғча боласи шифохонага суд ходимлари кузатувида етказилди29 сентябр 04:42Хитойлик эркак 300 йиллик спортзал абонементига алдандиХитойлик эркак 300 йиллик спортзал абонементига алданди22 октябр 22:48Хитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юбордиХитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юборди20 сентябр 11:40«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилинди«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилинди10 август 08:44Хитойда одамлар табиий офатларни бошдан кечириш учун пул тўламоқда (видео)Хитойда одамлар табиий офатларни бошдан кечириш учун пул тўламоқда (видео)11 сентябр 03:39Хитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариХитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолари28 июл 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда