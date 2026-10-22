17 ёшли қиз йигитини 14 минг долларга сотди: даҳшатли воқеа
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойнинг Жансзян шаҳрида 17 ёшли қиз ўз севгилисини даромадли иш ваъдаси билан алдаб, Мянмадаги фирибгарлик тармоғига 14 минг доллар эвазига сотиб юборди.
- Тўрт ой давомида асирликда шафқациз қийноқларга учраган йигитни озод қилиш учун унинг оиласи 49 минг АҚШ доллари миқдорида товон пули тўлашга мажбур бўлди.
- Ҳозирги кунда йигитни алдов тузоғига туширган қиз ҳибсга олинган ва унга нисбатан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Хитойда 19 ёшли йигит ўзидан икки ёш кичик севгилиси томонидан алдов тузоғига илинди. Қиз уни даромадли иш ваъдаси билан хорижга олиб бориб, Мьянмадаги фирибгарлик тармоғи қўлига топширди. Йигит тўрт ой давомида асирликда сақланиб, шафқатсиз зўравонликларга дучор бўлди. Уни озод қилиш учун оиласи катта миқдорда товон пули тўлашга мажбур бўлди.
Хитой оммавий ахборот воситалари хабар беришича, воқеа Гуандун провинциясининг Жанцзян шаҳрида содир бўлган. Йигитнинг cинглиси маълум қилишича, у 17 ёшли қиз билан маҳаллий бильярд клубида танишган. Қиз диққатни тортувчи кийимлар кийиб, машҳур брендларнинг қалбаки сумкаларидан фойдаланган ва ўзини бой оила вакили сифатида кўрсатган.
У Жанубий Осиёда оиласига тегишли бизнеслар борлигини айтиб, йигитда катта ишонч уйғотган. Кейинчалик қиз уни қўшни давлатга боришга бир неча бор ундаб, даромадли иш топишни ваъда қилган. Оиласи бу сафарга қарши бўлса-да, йигит севгилисининг гапларига ишониб, розилик берган.
Сафар фожиа билан якунланди
2025 йил февраль ойида жуфтлик оиласидан яширин равишда Таиландга йўл олган. Йигитнинг яқинлари унинг қаердалигини дўстлари орқали билишган.
Қайтиш йўлида, Таиланд ва Мьянма чегарасига яқин ҳудудда қиз бирор кишини олиб келиш кераклигини баҳона қилиб, йигитни ёлғиз қолдирган. Кўп ўтмай, қуролланган эркаклар унинг олдига келиб, ҳужжатлари ва телефонини тортиб олишган ҳамда яширин мажмуага олиб кетишган.
«Акам қуролли одамлар уни олиб кетганини айтди», — деб эслайди йигитнинг синглиси. Унинг сўзларига кўра, йигит телефони тортиб олинишидан олдин шу хабарни юборишга улгурган.
Тўрт ой давомида фирибгарлик қилишга мажбур бўлди
Йигит Мьянмадаги ёпиқ лагерга олиб борилиб, сочи қириб ташланган. У ҳар куни 16–20 соат давомида компьютер қаршисида ўтириб, ўз ватандошларини алдашга қаратилган фирибгарлик схемаларида иштирок этишга мажбур қилинган.
Агар у белгиланган кунлик режани бажара олмаса ёки етарли пул топмаса, қаттиқ жазоланган. Уни металл таёқлар билан орқаси ва бошига уришган.
Озиқ-овқатнинг етишмаслиги ва мунтазам калтакланиш оқибатида йигит 10 килограммдан ортиқ вазн йўқотган. Шунингдек, у эшитиш қобилиятининг бир қисмини бутунлай йўқотган.
Йигит фирибгарлик қилишда кутилган натижаларни кўрсата олмагач, уни асирликда ушлаб турганлар оиласи билан боғланиб, товон пули талаб қилишган.
Оиласи уни қутқариш учун 49 минг доллар тўлади
2025 йил июнь ойида йигитнинг оиласи 350 минг хитой юани — тахминан 49 минг АҚШ долларини тўплаб, унинг озод этилишига эришган.
Бироқ асирликдан қайтган йигитнинг ҳаёти аввалгидек бўлиб қолмаган. У доимий хавотир ва қўрқув ичида яшамоқда, яна ўғирлаб кетилишидан қўрқади. Тўрт ойлик асирлик билан боғлиқ даҳшатли тушлар уни безовта қилишда давом этмоқда. Шунингдек, унда атрофдагиларга нисбатан ишончсизлик ва кучли шубҳаланиш пайдо бўлган.
Йигитни алдов тузоғига туширган 17 ёшли қиз ҳам жавобгарликдан қочиб қутула олмаган. У Таиландда ўн кун бўлиб, Хитойга қайтганидан кейин ҳибсга олинган. Айни пайтда у йигитнинг ўғирланиши ва Мьянмадаги фирибгарлик тармоғига топширилишига алоқадорликда айбланмоқда.
Ушбу воқеа хориждаги юқори маошли иш ҳақидаги ваъдаларга кўр-кўрона ишониш қандай оғир оқибатларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатади. Йигит озодликка чиққан бўлса-да, бошидан кечирган жисмоний ва руҳий азобларнинг асоратлари ҳанузгача сақланиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…