Путин ва Трампнинг учрашуви якунланди: Ушаков Путиннинг кайфияти ҳақида нима деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ раҳбари Доналд Трамп Хитойнинг Шенчжен шаҳрида бўлиб ўтган 48 дақиқалик музокараларни якунлади.
- Юрий Ушаковнинг маълум қилишича, Владимир Путин учрашувни аъло кайфиятда тугатган ва томонлар асосий эътиборни икки давлат муносабатлари ҳамда Си Сзинпин иштирокидаги уч томонлама саммитга тайёргарликка қаратган.
Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ раҳбари Дональд Трамп ўртасида Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (АТЭС) саммити доирасида бўлиб ўтган икки томонлама музокаралар якунланди. Россия давлати раҳбарининг ёрдамчиси Юрий Ушаков журналистларга маълум қилишича, суҳбат тахминан 48 дақиқа давом этган ва Владимир Путин учрашувни «аъло кайфиятда» тугатган.
Музокаралар мазмуни ва расмий баёнотлар
Таъкидланишича, етакчилар баландпарвоз оммавий баёнотлар беришдан тийилиб, асосий эътиборни Россия–АҚШ муносабатларига ҳамда Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпин иштирокида ўтадиган уч томонлама саммитга тайёргарлик кўришга қаратишган. Суҳбат аввалида Дональд Трамп Владимир Путинни ўз дўсти деб атаб, россиялик ҳамкасби билан яна учрашганидан хурсанд эканини билдирган.
Россия президентининг махсус вакили, Россия тўғридан-тўғри инвестициялар жамғармаси (РФПИ) раҳбари Кирилл Дмитриев ҳам мулоқот аҳамиятига тўхталиб ўтди:
Унинг сўзларига кўра, ҳар икки етакчи Украина можаросини тинч йўл билан ҳал этишдан манфаатдор.
Дмитриев айрим Европа давлатлари ва халқаро сиёсат иштирокчиларининг бундай мулоқотга тўсқинлик қилиш уринишларига қарамай, ушбу музокаралар халқаро ҳамжамият учун улкан аҳамиятга эга эканини қайд этди.
Шэньчжэндаги мулоқот босқичлари
Асосий тафсилотлар ва баёнотлар
Путин – Трамп суҳбати
48 дақиқа давом этди, конструктив руҳда ўтди ва уч томонлама саммитга замин тайёрлади
Трамп – Си Цзиньпин мулоқоти
Банкетдаги 2 соатлик суҳбатдан сўнг давом этди; Вашингтон ва Пекин алоқалари мустаҳкамланмоқда
19 ноябрь кунги уч томонлама саммит
«Цилинь Шаньчжуан» давлат қароргоҳида протокол вақт чекловларисиз ўтказилади
Трампнинг Си Цзиньпин билан учрашуви ва «Цилинь Шаньчжуан» саммити
Владимир Путин билан мулоқотдан сўнг АҚШ президенти ХХР раиси Си Цзиньпин билан учрашди. Трамп хитойлик етакчини ҳам ўз дўсти деб атаб, Вашингтон ва Пекин ўртасидаги муносабатлар мустаҳкамланиб бораётганини таъкидлади (бир кун аввал саммит доирасидаги тантанали зиёфат чоғида икки давлат раҳбарлари қарийб икки соат суҳбатлашган эди).
АҚШ президентининг маълум қилишича, Россия, АҚШ ва Хитой Украинадаги можарони тезроқ бартараф этишга кўмаклашиш ниятида. У Путин билан ўтказилган учрашув кенгайтирилган форматдаги музокараларга замин тайёрлаш учун зарур бўлганини айтди: "Биз ҳозиргина президент Путин билан шунчаки замин тайёрлаш учун учрашув ўтказдик ва ўйлайманки, музокараларимиз муваффақиятли ўтади".
Владимир Путин, Дональд Трамп ва Си Цзиньпин иштирокидаги уч томонлама музокаралар 19 ноябрь куни «Цилинь Шаньчжуан» давлат қароргоҳида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Юрий Ушаковнинг изоҳлашича, учрашув давомийлигини етакчиларнинг ўзлари протокол томонидан қўйиладиган қатъий вақт чекловларисиз мустақил белгилайди. Трамп эса Россия раҳбари билан узоқ йиллик яхши муносабатларга эга эканини эслатиб, "Ҳаммаси аъло даражада бўлади", дея ваъда берди.
Сизнингча, Шэньчжэнда бўлиб ўтаётган Путин, Трамп ва Си Цзиньпин учрашуви халқаро вазиятни юмшатиш ва Украина можаросини тинч йўл билан ҳал этишда бурилиш нуқтаси бўла оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…