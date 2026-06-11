Путин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқарди
Дунё сиёсий майдонида кечаётган ўзгаришлар ва халқаро муносабатлар фонида Россия Федерациясида хорижга чиқиб кетган фуқароларга тааллуқли жуда жиддий ва оламшумул қонунчилик янгилиги юз берди. Россия Президенти Владимир Путин мамлакат ҳудудини тарк этган шахсларнинг мол-мулкини муайян маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича иш юритилаётган даврда хатлаш (музлатиб қўйиш) имкониятини берувчи янги қонун ҳужжатини расман имзолади. Кенг жамоатчилик ўртасида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлаётган ушбу янги ҳуқуқий тартиб жорий 2026 йилнинг 1 сентябрь санасидан эътиборан расман кучга кириши белгиланди.
Мазкур қонунга мувофиқ, расмий Москва томонидан Россия давлати ва жамияти манфаатларига зид деб баҳоланиши мумкин бўлган айрим маъмурий ҳуқуқбузарликлар содир этилганда, ҳозирда чет эл давлатларида истиқомат қилаётган фуқароларнинг Россия ҳудудида қолиб кетган кўчмас мулки, маблағлари ва бошқа бойликларига нисбатан хатлов қўйилиши мумкин.
Имзоланган расмий ҳужжатда Россия Федерациясининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига тегишли бўлган ўндан зиёд махсус моддалар назарда тутилган. Ижтимоий тармоқлар ва хориж ОАВларида фаол муҳокама қилинаётганидек, ушбу чекловлар остига тушувчи моддалар рўйхатидан қуйидагилар жой олган:
«Хорижий агент» сифатида фаолият юритиш тартиб-қоидаларини қўпол равишда бузиш;
Ҳукумат томонидан тақиқланган экстремистик мазмундаги материалларни оммавий тарқатиш;
Оммавий ахборот воситалари (ОАВ) ва рақамли платформалар орқали ёлғон ҳамда асоссиз маълумотларни ёйиш;
Россияда фаолияти «нохуш ташкилот» деб топилган тузилмаларнинг ишларида фаол иштирок этиш;
Россия Қуролли Кучлари (армияси) нуфузини тушириш ва «обрўсизлантириш»га қаратилган хатти-ҳаракатлар.
Янги ҳуқуқий меъёрга кўра, хориждаги шахсларнинг мол-мулкини хатлаш жараёни маъмурий тартибда солинадиган жарима тўловларининг ижросини олдиндан таъминлаш чораси сифатида қўлланилади. Энг эътиборли ва жиддий жиҳати шундаки, бунда давлат томонидан хатланаётган мол-мулкнинг умумий қиймати фуқарога қўйилаётган жарима миқдори ҳажми билан чекланиб қолмайди. Яъни, кичик ҳажмдаги жарима сабаб ҳам фуқаронинг қимматбаҳо мулки тўлиқ музлатиб қўйилиши мумкин.
Бундан ташқари, янги қонун судьяларга ваколатли органлар томонидан иш кўриб чиқилаётган вақтда, ҳали якуний суд қарори расман эълон қилинмасидан олдин ҳам мол-мулкка нисбатан хатлов қўйиш ҳуқуқини тақдим этади. Маҳаллий судья тегишли илтимосномани рўйхатга олган вақтидан бошлаб, кейинги кундан кечиктирмасдан уни кўриб чиқиши ва тезкор қарор қабул қилиши лозим. Ушбу жараёнда энг муҳим нуқта шундаки, мол-мулк эгасини бу ҳақда олдиндан огоҳлантириш ёки хабардор қилиш умуман талаб этилмайди.
Мазкур қонуний чора хорижда юрган фуқароларнинг ўз мулкларини тасарруф этиш ҳуқуқини бутунлай чеклаб қўйишини англатади. Яъни, қонун бузилиши бўйича иш очилган мулк эгаси Россияда қолган уй-жойи, автомобили ёки ер майдонини сотиш, яқинларига ҳадя қилиш ёхуд бошқа бирор шахс номига қайта расмийлаштириш (документ қилиш) имкониятидан мутлақо маҳрум бўлади. Қонун жорий йилнинг кузидан бошлаб амалиётга тўлиқ татбиқ этилади.
Россия Федерацияси қонунчилигидаги энг сўнгги муҳим ўзгаришлар, хориждаги ҳамюртларимизга тегишли ҳуқуқий янгиликлар ва дунё сиёсатига оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…