Путин фармони: Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд пул олиб чиқиш тақиқланди

·0·Дунё
Путин фармони: Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд пул олиб чиқиш тақиқланди

Россия Федерацияси президенти Владимир Путин мамлакатдан миллий валютадаги нақд маблағларни хорижга олиб чиқиш тартибини тубдан кучайтирувчи янги расмий фармонни имзолади. Расмий ҳужжатга кўра, жисмоний шахсларга Россиядан Ўзбекистон, Озарбайжон, Тожикистон ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) аъзо давлатларига 1 миллион рублдан (тахминан 11,8 минг АҚШ доллари) ортиқ миқдордаги нақд рублни олиб чиқиб кетиш қатъиян ман этилди.

Юридик шахслар ҳамда якка тартибдаги тадбиркорлар (ЯТТ) учун эса мазкур чеклов суммасидан қатъи назар — ҳар қандай миқдордаги нақд пул учун тўлиқ кучга киради. Фармонда белгиланишича, ушбу чеклов бузилган тақдирда жисмоний шахслардан 1 миллион рублдан ошган қисми, юридик шахслар ва тадбиркорлардан эса олиб чиқилаётган барча нақд пуллар чегарада тўлиқ мусодара қилинади. Чеклов фақатгина ҳаво йўллари орқали банк кўчирмаси тақдим этилган ёки давлат белгилаган алоҳида истисно ҳолатларда қўлланилмайди.

«1 миллион рубллик лимит, тадбиркорларга тўлиқ тақиқ ва мусодара»: Фармоннинг 5 та асосий нуқтаси

Россия президентининг янги фармони ва нақд пул олиб чиқиш бўйича энг муҳим фактлар:

  • Жисмоний шахслар учун 1 миллион рубллик чегара: Фуқароларга Ўзбекистон, Тожикистон, Озарбайжон ва ЕОИИ давлатларига 1 млн рублдан ортиқ нақд рубль олиб чиқиш тақиқланди;

  • Бизнес ва ЯТТлар учун 100% лик чеклов: Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорларга нақд рублни суммасидан қатъи назар олиб чиқишга тўлиқ чеклов ўрнатилди;

  • Ортиқча пулларни мажбурий мусодара қилиш: Чеклов бузилганда фуқаролардан 1 миллиондан ошган қисми, юридик шахслардан эса бутун сумма тортиб олинади (изъятие);

  • Аэропортлар ва банк ҳужжатлари учун истисно: Маблағлар банклардаги ҳисобрақамлардан ечилганини тасдиқловчи расмий банк кўчирмалари бўлган ҳолда халқаро аэропортлар орқали олиб чиқишга рухсат этилади;

  • ИИВ, ФСБ ва Божхонага махсус ваколат: Тақиқнинг сўзсиз бажарилишини назорат қилиш бевосита Россия Ички ишлар вазирлиги, Хавфсизлик федерал хизмати (ФСБ) ва Федерал божхона хизматига юкланди.

Путин фармони: Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд пул олиб чиқиш тақиқланди

Россиядан нақд пул олиб чиқиш бўйича янги чеклов ва жавобгарлик чоралари таснифи

Янги фармон талаблари, шахслар тоифаси ва белгиланган ҳуқуқий механизмлар қиёси:

Шахслар ва йўналишлар тоифаси

Белгиланган чеклов ва лимит

Қоидабузарлик содир этилгандаги чора

Рухсат этилган истисно ҳолатлар

Жисмоний шахслар (Фуқаролар)

Максимум 1 миллион рубль (тахминан 11,8 минг $)

1 миллион рублдан ошган қисми давлат фойдасига мусодара қилинади

Халқаро аэропорт орқали банкдан нақд ечилганини тасдиқловчи расмий кўчирма билан

Юридик шахслар ва ЯТТлар

Суммасидан қатъи назар тўлиқ тақиқланади (0 лимит)

Олиб чиқилаётган барча нақд пул маблағлари тўлиқ олиб қўйилади

Банк кўчирмалари ва Ҳукумат белгилаган махсус халқаро транзит шартларида

Чеклов татбиқ этилган давлатлар

Ўзбекистон, Тожикистон, Озарбайжон ва ЕОИИ давлатлари

Чегара-божхона ва хавфсизлик постларида тўлиқ кучайтирилган назорат

ТИВ хабарномаси асосида дипломатик ваколатхоналар фаолияти учун

Назорат қилувчи давлат органлари

ИИВ (МВД), ФСБ ва Федерал божхона хизмати (ФТС)

Тезкор қидирув ва божхона текширувлари, мусодара қилиш ваколати

Марказий банк билан 3 ойлик муддатда ҳисобга олиш тартибини тасдиқлаш

Иқтисодий ва молиявий экспертиза: Мазкур фармон меҳнат муҳожирлари ва савдога қандай таъсир қилади?

Халқаро молиячилар, иқтисодчилар ва валюта бозори таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Капитал оқимини тўхтатиш ва рублни ҳимоя қилиш»: Россия молия тизими санкциялар ва валюта босими остида нақд рублнинг хорижга, айниқса Марказий Осиё давлатларига оммавий чиқиб кетишини тўхтатишга уринмоқда; 1 миллион рубллик лимит нақд пул кўринишидаги «кулранг» валюта оқимларини ва чайқовчиликни назорат остига олиш мақсадида киритилди;

  • Меҳнат муҳожирлари ва пул ўтказмаларига таъсири: Россиядаги ўзбекистонлик меҳнат муҳожирларининг катта қисми ўз маошларини банк иловалари орқали онлайн жўнатади, шу сабабли кичик миқдордаги кундалик ўтказмаларга бу фармон тўғридан-тўғри хавф солмайди; бироқ Россияда ишлаб, йиққан пулларини ёнида нақд олиб қайтаётган юртдошларимиз энди чегарада 1 миллион рублдан ошмаслигига қатъий эътибор қаратишлари, йирик суммаларни эса расмий банк кўчирмаси билан исботлашлари ёки банк карталари орқали олиб чиқишлари шарт бўлади;

  • Кичик бизнес ва савдогарлар учун тўсиқ: «Челнок» савдоси билан шуғулланувчи, нақд пулга товар олиб келувчи якка тартибдаги тадбиркорлар ва микробизнес учун нақд пулга 100 фоизлик тақиқ қўйилиши уларни тўлиқ расмий банклараро ҳисоб-китобларга ўтишга мажбур қилади.

Сизнингча, Россиядан нақд рубль олиб чиқишга 1 миллион рубллик чеклов қўйилиши ва тадбиркорларга тўлиқ тақиқланиши меҳнат муҳожирлари ва ўзаро савдо айланмасига салбий таъсир кўрсатадими? Россияда ишлаётган юртдошларимиз пулларини хавфсиз олиб келиши учун қайси йўл энг маъқул деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Россиядан қайтаётган барча ватандошларимиз учун муҳим бўлган ушбу фармон таҳлилини яқинларингиз билан баҳам кўринг!

Владимир ПутинРоссия ФедерациясиНақд пул чекловиЎзбекистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда энг кўп қайси давлат фуқаролари яшайди?Ўзбекистонда энг кўп қайси давлат фуқаролари яшайди?4 июл 17:03Путин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқардиПутин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқарди11 июн 16:58Миллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солдиМиллиардер ўғлининг 1,2 миллион долларлик тўйи барчани ҳайратга солди14 сентябр 17:17Трамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқладиТрамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқлади10 сентябр 10:25Девор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очдиДевор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очди23 сентябр 10:52Диван ичига яширинган алимент қарздорини ити «фош қилди» (видео)Диван ичига яширинган алимент қарздорини ити «фош қилди» (видео)24 июл 22:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота