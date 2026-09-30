Путин фармони: Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд пул олиб чиқиш тақиқланди
Россия Федерацияси президенти Владимир Путин мамлакатдан миллий валютадаги нақд маблағларни хорижга олиб чиқиш тартибини тубдан кучайтирувчи янги расмий фармонни имзолади. Расмий ҳужжатга кўра, жисмоний шахсларга Россиядан Ўзбекистон, Озарбайжон, Тожикистон ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) аъзо давлатларига 1 миллион рублдан (тахминан 11,8 минг АҚШ доллари) ортиқ миқдордаги нақд рублни олиб чиқиб кетиш қатъиян ман этилди.
Юридик шахслар ҳамда якка тартибдаги тадбиркорлар (ЯТТ) учун эса мазкур чеклов суммасидан қатъи назар — ҳар қандай миқдордаги нақд пул учун тўлиқ кучга киради. Фармонда белгиланишича, ушбу чеклов бузилган тақдирда жисмоний шахслардан 1 миллион рублдан ошган қисми, юридик шахслар ва тадбиркорлардан эса олиб чиқилаётган барча нақд пуллар чегарада тўлиқ мусодара қилинади. Чеклов фақатгина ҳаво йўллари орқали банк кўчирмаси тақдим этилган ёки давлат белгилаган алоҳида истисно ҳолатларда қўлланилмайди.
«1 миллион рубллик лимит, тадбиркорларга тўлиқ тақиқ ва мусодара»: Фармоннинг 5 та асосий нуқтаси
Россия президентининг янги фармони ва нақд пул олиб чиқиш бўйича энг муҳим фактлар:
Жисмоний шахслар учун 1 миллион рубллик чегара: Фуқароларга Ўзбекистон, Тожикистон, Озарбайжон ва ЕОИИ давлатларига 1 млн рублдан ортиқ нақд рубль олиб чиқиш тақиқланди;
Бизнес ва ЯТТлар учун 100% лик чеклов: Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорларга нақд рублни суммасидан қатъи назар олиб чиқишга тўлиқ чеклов ўрнатилди;
Ортиқча пулларни мажбурий мусодара қилиш: Чеклов бузилганда фуқаролардан 1 миллиондан ошган қисми, юридик шахслардан эса бутун сумма тортиб олинади (изъятие);
Аэропортлар ва банк ҳужжатлари учун истисно: Маблағлар банклардаги ҳисобрақамлардан ечилганини тасдиқловчи расмий банк кўчирмалари бўлган ҳолда халқаро аэропортлар орқали олиб чиқишга рухсат этилади;
ИИВ, ФСБ ва Божхонага махсус ваколат: Тақиқнинг сўзсиз бажарилишини назорат қилиш бевосита Россия Ички ишлар вазирлиги, Хавфсизлик федерал хизмати (ФСБ) ва Федерал божхона хизматига юкланди.
Россиядан нақд пул олиб чиқиш бўйича янги чеклов ва жавобгарлик чоралари таснифи
Янги фармон талаблари, шахслар тоифаси ва белгиланган ҳуқуқий механизмлар қиёси:
Шахслар ва йўналишлар тоифаси
Белгиланган чеклов ва лимит
Қоидабузарлик содир этилгандаги чора
Рухсат этилган истисно ҳолатлар
Жисмоний шахслар (Фуқаролар)
Максимум 1 миллион рубль (тахминан 11,8 минг $)
1 миллион рублдан ошган қисми давлат фойдасига мусодара қилинади
Халқаро аэропорт орқали банкдан нақд ечилганини тасдиқловчи расмий кўчирма билан
Юридик шахслар ва ЯТТлар
Суммасидан қатъи назар тўлиқ тақиқланади (0 лимит)
Олиб чиқилаётган барча нақд пул маблағлари тўлиқ олиб қўйилади
Банк кўчирмалари ва Ҳукумат белгилаган махсус халқаро транзит шартларида
Чеклов татбиқ этилган давлатлар
Ўзбекистон, Тожикистон, Озарбайжон ва ЕОИИ давлатлари
Чегара-божхона ва хавфсизлик постларида тўлиқ кучайтирилган назорат
ТИВ хабарномаси асосида дипломатик ваколатхоналар фаолияти учун
Назорат қилувчи давлат органлари
ИИВ (МВД), ФСБ ва Федерал божхона хизмати (ФТС)
Тезкор қидирув ва божхона текширувлари, мусодара қилиш ваколати
Марказий банк билан 3 ойлик муддатда ҳисобга олиш тартибини тасдиқлаш
Иқтисодий ва молиявий экспертиза: Мазкур фармон меҳнат муҳожирлари ва савдога қандай таъсир қилади?
Халқаро молиячилар, иқтисодчилар ва валюта бозори таҳлилчиларининг хулосалари:
«Капитал оқимини тўхтатиш ва рублни ҳимоя қилиш»: Россия молия тизими санкциялар ва валюта босими остида нақд рублнинг хорижга, айниқса Марказий Осиё давлатларига оммавий чиқиб кетишини тўхтатишга уринмоқда; 1 миллион рубллик лимит нақд пул кўринишидаги «кулранг» валюта оқимларини ва чайқовчиликни назорат остига олиш мақсадида киритилди;
Меҳнат муҳожирлари ва пул ўтказмаларига таъсири: Россиядаги ўзбекистонлик меҳнат муҳожирларининг катта қисми ўз маошларини банк иловалари орқали онлайн жўнатади, шу сабабли кичик миқдордаги кундалик ўтказмаларга бу фармон тўғридан-тўғри хавф солмайди; бироқ Россияда ишлаб, йиққан пулларини ёнида нақд олиб қайтаётган юртдошларимиз энди чегарада 1 миллион рублдан ошмаслигига қатъий эътибор қаратишлари, йирик суммаларни эса расмий банк кўчирмаси билан исботлашлари ёки банк карталари орқали олиб чиқишлари шарт бўлади;
Кичик бизнес ва савдогарлар учун тўсиқ: «Челнок» савдоси билан шуғулланувчи, нақд пулга товар олиб келувчи якка тартибдаги тадбиркорлар ва микробизнес учун нақд пулга 100 фоизлик тақиқ қўйилиши уларни тўлиқ расмий банклараро ҳисоб-китобларга ўтишга мажбур қилади.
Сизнингча, Россиядан нақд рубль олиб чиқишга 1 миллион рубллик чеклов қўйилиши ва тадбиркорларга тўлиқ тақиқланиши меҳнат муҳожирлари ва ўзаро савдо айланмасига салбий таъсир кўрсатадими? Россияда ишлаётган юртдошларимиз пулларини хавфсиз олиб келиши учун қайси йўл энг маъқул деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Россиядан қайтаётган барча ватандошларимиз учун муҳим бўлган ушбу фармон таҳлилини яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…