Нефть бозорида "портлаш": нархлар 2022 йилги рекордга яқинлашмоқда

·5·Дунё
Нефть бозорида "портлаш": нархлар 2022 йилги рекордга яқинлашмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жаҳон бозорида Брент маркали нефт нархи 23 октябр куни 113,7 долларгача кўтарилиб, 2022 йилдаги 122 долларлик тарихий рекордга яқинлашди.
  • Нархларнинг кескин ошишига Сауди Арамко қароргоҳидаги эвакуация, Ливиядаги нефт қувурларининг ёпилиши ҳамда танкерлар ва логистика соҳасидаги инқироз сабаб бўлмоқда.

Жаҳон нефть бозорида нархлар шиддат билан кўтарилишда давом этмоқда. 23 октябрь кунги савдоларда эталон ҳисобланган шимолий денгиз нефти Brent нархи бир баррель учун 113,7 долларгача етди, кунлик савдолар давомида эса ҳатто 114 доллардан ошиб кетди.

Гарчи бу кўрсаткич баҳордаги қисқа муддатли 118 долларлик чўққилардан бироз паст бўлса-да, бозордаги геосиёсий вазиятнинг кучайиши сабабли нархлар 2022 йилги 122 долларлик тарихий рекордни янгилаш сари дадил ҳаракатланмоқда.

Нима учун нархлар кескин кўтарилмоқда? Асосий омиллар

Халқаро экспертлар нефть нархининг кўтарилишини таъминотдаги жиддий узилишлар ва хатарлар билан изоҳламоқда:

  • Saudi Aramco штаб-квартирасининг эвакуация қилиниши: Саудия Арабистони ва яманлик хусийлар ўртасидаги тўқнашувлар кескинлашуви ортидан дунёнинг энг йирик нефть экспортчиси саналган «Saudi Aramco» компанияси Форс кўрфази бўйидаги Даҳрон шаҳрида жойлашган бош қароргоҳидан ходимларини фавқулодда эвакуация қилди;

  • Ливиядаги қувурларнинг ёпилиши: Ливия Миллий нефть корпорацияси Ҳамада ва Таҳара конларини Завия порти билан боғловчи нефть қувури клапани ёпилганини эълон қилди. Бу эса иккала конда қазиб олиш ҳажмининг сезиларли қисқаришига олиб келди;

  • Танкерлар ва юк ташиш инқирози: UBS таҳлилчиси Жованни Стауново таъкидлашича, логистика хатарлари ва танкерларни ижарага олиш (фрахт) ставкаларининг ҳаддан ташқари ошиши бозорда реал таклиф тақчиллигини келтириб чиқарди;

  • Эрон омили ва геосиёсий муҳит: Яқин Шарқдаги кенг қамровли эскалация нефть инфратузилмасига тўғридан-тўғри хавф солиб, инвесторларни нархларга катта хатар устамасини қўшишга мажбур қилмоқда.

Urals нархи 100 доллардан ошди: Кутилмалардан 60% юқори

Глобал бозордаги нархларнинг кўтарилиши Россия нефтининг нархига ҳам тўғридан-тўғри таъсир кўрсатди:

  • 100 долларлик довон ошиб ўтилди: Россиянинг Urals маркали нефти бозорларда бир баррель учун 100 доллардан юқори нархларда сотилмоқда;

  • Reuters баҳоси: Агентлик таҳлилига кўра, октябрь ойида Urals бўйича ўртача нарх кўрсаткичи Россия ҳукуматининг дастлабки режа ва кутилмаларидан 60 фоизга юқори бўлиши кутилмоқда.

XS.com таҳлилчиси Линь Тран қайд этганидек, ҳозирда бозор иштирокчилари асосий эътиборни мавжуд узилишларнинг қанча давом этишига қаратмоқда — агар инфратузилмани тиклаш чўзилса, нефть нархи 122 долларлик довондан ҳам юқорилаб кетиши мумкин.

Нефть бозориSaudi AramcoBrentUrals
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Запаслар даҳшатли даражада кам»: Saudi Aramco раҳбари нефть инқирозидан огоҳлантирди«Запаслар даҳшатли даражада кам»: Saudi Aramco раҳбари нефть инқирозидан огоҳлантирди6 октябр 09:20«Пахтакор»нинг бугунги Элит ОЧЛ 2-туридаги рақиби «Ал Қодисия» қандай жамоа?«Пахтакор»нинг бугунги Элит ОЧЛ 2-туридаги рақиби «Ал Қодисия» қандай жамоа?12 октябр 17:00Саудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушдиСаудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушди29 сентябр 09:31Саудия Ҳўрмуз бўғозини четлаб ўтувчи стратегик қувурни тиклади: нефть нархи арзонлашдиСаудия Ҳўрмуз бўғозини четлаб ўтувчи стратегик қувурни тиклади: нефть нархи арзонлашди23 сентябр 08:53Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)28 сентябр 11:36Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?11 сентябр 00:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди