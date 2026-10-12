«Пахтакор»нинг бугунги Элит ОЧЛ 2-туридаги рақиби «Ал Қодисия» қандай жамоа?

·0·Спорт
«Пахтакор»нинг бугунги Элит ОЧЛ 2-туридаги рақиби «Ал Қодисия» қандай жамоа?

ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 1-турида амалдаги чемпион «Ал Аҳли» билан сафарда муросасиз дуранг (1:1) ўйнаган Тошкентнинг «Пахтакор» клуби бугун ўз майдонида навбатдаги жиддий рақиб — Саудия Арабистонининг шиддат билан юксалаётган лойиҳаси «Ал Қодисия»ни қабул қилади.

Нефть гиганти томонидан молиялаштирилаётган, машҳур Брендан Рожерс бошчилигидаги ушбу жамоа қисқа вақт ичида Осиёнинг энг хавфли ва юлдузли таркибларидан бирига айланишга улгурди.

«Aramco» эраси ва янги стадион: Клуб тарихи ҳамда молиявий сакраш

1967 йилда Ал Хобар шаҳрида ташкил топган ва мухлислар орасида «Шарқ рицарлари» лақаби билан танилган клуб қарийб 59 йиллик тарихга эга:

  • Тарихий ютуқлар: Жамоа 1991/92 йилда Валиаҳд шаҳзода кубогини, 1993/94 йилда Федерация кубогини ва айнан ўша мавсумда қитъа миқёсидаги энг катта соврини — Осиё кубок эгалари кубогини (финалда Ҳонгконгнинг «Саут Чайна» жамоасини енгиб) қўлга киритган;

  • Нефть сармояси ва мундиал аренаси: 2023 йилда жаҳоннинг йирик нефть компанияси «Saudi Aramco» клубни ўз тасарруфига олгач, клуб элитага қайтди. Ҳозирда жамоа учун 2027 йилги Осиё кубоги ва 2034 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилишга мўлжалланган 47 минг ўринли суперзамонавий «Aramco» стадиони барпо этилмоқда.

Брендан Рожерс омили ва голлар машинаси

«Ливерпул», «Лестер Сити» ва «Селтик» клубларидаги муваффақиятлари билан танилган шимолий ирландиялик мутахассис Брендан Рожерс 2025 йил декабрида клуб бошқарувини қўлга олди:

  • Ҳужумкор ва мағлубиятсиз серия: Рожерс қўл остида клуб миллий чемпионатда кетма-кет 17 ўйинлик мағлубиятсиз серия қайд этди, унинг дастлабки 25 баҳсида эса жамоа атиги бир марта имкониятни бой берди;

  • Даҳшатли сермаҳсуллик: 2025/26 йилги мавсумда «Ал Қодисия» 34 учрашувда рақиблар дарвозасига нақ 83 та гол уриб, 77 очко билан 4-ўринни эгаллади. Жорий мавсумда ҳам 7 ўйинда 16 та гол уриб, кучли тўртликда бормоқда.

Таркибдаги жаҳон юлдузлари: «Пахтакор» кимларга қарши ўйнайди?

Клуб трансфер бозоридаги дадил юришлари билан ҳайрат солмоқда:

  • «Олтин тўп» даъвогари — Хулиан Киньонес: Мексика терма жамоаси форварди ўтган мавсум чемпионатда 33 та гол уриб, мусобақа тўпурари бўлди ва 2026 йилги «Олтин тўп» номзодлари сафидан жой олди;

  • Элита легионерлари: Таркибда «Реал Мадрид» собиқ сардори Начо Фернандес, Бельгия посбони Кун Кастелс, Италия терма жамоаси ҳужумчиси Матео Ретеги, германиялик Юлиан Вайгл ва Уругвай вакили Найтан Нандес бор;

  • Ёзги супертрансфер: Клуб ёзда «Манчестер Сити»дан Нидерландия терма жамоаси юлдузи Тижани Рейндерсни сотиб олиб, марказни янада кучайтирди;

  • Маҳаллий етакчилар: Жамоада Саудиянинг энг яхши ўйинчиси Мусаб Ал Жувайр (ўтган мавсум 6 гол, 11 ассист) ва Ясир Ал Шаҳроний каби тажрибали миллий терма аъзолари тўп суради.

Бугунги баҳс: Вақти ва аҳамияти

Элит ОЧЛ 1-турида БААнинг «Ал Васл» клубини Киньонес ва Ретегининг голлари эвазига 2:1 ҳисобида енгган саудияликлар Тошкентга пешқадамлик кайфиятида ташриф буюрмоқда:

  • Ўйин вақти: 12 октябрь, Тошкент вақти билан соат 18:45;

  • Манзил: Тошкент шаҳри, «Пахтакор» марказий стадиони;

  • Телетрансляция: Futbol TV.

Тошкентлик мухлисларни Осиёнинг энг қимматбаҳо ва шиддатли жамоаларидан бирига қарши йилнинг энг ёрқин футбол тўқнашувларидан бири кутмоқда.

ПахтакорАл ҚодисияSaudi AramcoБрендан Рожерс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Запаслар даҳшатли даражада кам»: Saudi Aramco раҳбари нефть инқирозидан огоҳлантирди«Запаслар даҳшатли даражада кам»: Saudi Aramco раҳбари нефть инқирозидан огоҳлантирди6 октябр 09:20Саудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушдиСаудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушди29 сентябр 09:31Саудия Ҳўрмуз бўғозини четлаб ўтувчи стратегик қувурни тиклади: нефть нархи арзонлашдиСаудия Ҳўрмуз бўғозини четлаб ўтувчи стратегик қувурни тиклади: нефть нархи арзонлашди23 сентябр 08:53«Ал-Қодисия» 61 миллион еврога Тижани Рейндерсни сотиб олди«Ал-Қодисия» 61 миллион еврога Тижани Рейндерсни сотиб олди20 август 09:56Ислом Исмоилов ОЧЛ Элит баҳси олдидан очиқ гапирди — «Эйр Форс»га қарши режа!Ислом Исмоилов ОЧЛ Элит баҳси олдидан очиқ гапирди — «Эйр Форс»га қарши режа!14 сентябр 06:21«Пахтакор»да кутилмаган бурилиш: Ортиқхўжаев клубни тарк этяптими?«Пахтакор»да кутилмаган бурилиш: Ортиқхўжаев клубни тарк этяптими?24 август 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди