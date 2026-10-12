«Пахтакор»нинг бугунги Элит ОЧЛ 2-туридаги рақиби «Ал Қодисия» қандай жамоа?
ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 1-турида амалдаги чемпион «Ал Аҳли» билан сафарда муросасиз дуранг (1:1) ўйнаган Тошкентнинг «Пахтакор» клуби бугун ўз майдонида навбатдаги жиддий рақиб — Саудия Арабистонининг шиддат билан юксалаётган лойиҳаси «Ал Қодисия»ни қабул қилади.
Нефть гиганти томонидан молиялаштирилаётган, машҳур Брендан Рожерс бошчилигидаги ушбу жамоа қисқа вақт ичида Осиёнинг энг хавфли ва юлдузли таркибларидан бирига айланишга улгурди.
«Aramco» эраси ва янги стадион: Клуб тарихи ҳамда молиявий сакраш
1967 йилда Ал Хобар шаҳрида ташкил топган ва мухлислар орасида «Шарқ рицарлари» лақаби билан танилган клуб қарийб 59 йиллик тарихга эга:
Тарихий ютуқлар: Жамоа 1991/92 йилда Валиаҳд шаҳзода кубогини, 1993/94 йилда Федерация кубогини ва айнан ўша мавсумда қитъа миқёсидаги энг катта соврини — Осиё кубок эгалари кубогини (финалда Ҳонгконгнинг «Саут Чайна» жамоасини енгиб) қўлга киритган;
Нефть сармояси ва мундиал аренаси: 2023 йилда жаҳоннинг йирик нефть компанияси «Saudi Aramco» клубни ўз тасарруфига олгач, клуб элитага қайтди. Ҳозирда жамоа учун 2027 йилги Осиё кубоги ва 2034 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилишга мўлжалланган 47 минг ўринли суперзамонавий «Aramco» стадиони барпо этилмоқда.
Брендан Рожерс омили ва голлар машинаси
«Ливерпул», «Лестер Сити» ва «Селтик» клубларидаги муваффақиятлари билан танилган шимолий ирландиялик мутахассис Брендан Рожерс 2025 йил декабрида клуб бошқарувини қўлга олди:
Ҳужумкор ва мағлубиятсиз серия: Рожерс қўл остида клуб миллий чемпионатда кетма-кет 17 ўйинлик мағлубиятсиз серия қайд этди, унинг дастлабки 25 баҳсида эса жамоа атиги бир марта имкониятни бой берди;
Даҳшатли сермаҳсуллик: 2025/26 йилги мавсумда «Ал Қодисия» 34 учрашувда рақиблар дарвозасига нақ 83 та гол уриб, 77 очко билан 4-ўринни эгаллади. Жорий мавсумда ҳам 7 ўйинда 16 та гол уриб, кучли тўртликда бормоқда.
Таркибдаги жаҳон юлдузлари: «Пахтакор» кимларга қарши ўйнайди?
Клуб трансфер бозоридаги дадил юришлари билан ҳайрат солмоқда:
«Олтин тўп» даъвогари — Хулиан Киньонес: Мексика терма жамоаси форварди ўтган мавсум чемпионатда 33 та гол уриб, мусобақа тўпурари бўлди ва 2026 йилги «Олтин тўп» номзодлари сафидан жой олди;
Элита легионерлари: Таркибда «Реал Мадрид» собиқ сардори Начо Фернандес, Бельгия посбони Кун Кастелс, Италия терма жамоаси ҳужумчиси Матео Ретеги, германиялик Юлиан Вайгл ва Уругвай вакили Найтан Нандес бор;
Ёзги супертрансфер: Клуб ёзда «Манчестер Сити»дан Нидерландия терма жамоаси юлдузи Тижани Рейндерсни сотиб олиб, марказни янада кучайтирди;
Маҳаллий етакчилар: Жамоада Саудиянинг энг яхши ўйинчиси Мусаб Ал Жувайр (ўтган мавсум 6 гол, 11 ассист) ва Ясир Ал Шаҳроний каби тажрибали миллий терма аъзолари тўп суради.
Бугунги баҳс: Вақти ва аҳамияти
Элит ОЧЛ 1-турида БААнинг «Ал Васл» клубини Киньонес ва Ретегининг голлари эвазига 2:1 ҳисобида енгган саудияликлар Тошкентга пешқадамлик кайфиятида ташриф буюрмоқда:
Ўйин вақти: 12 октябрь, Тошкент вақти билан соат 18:45;
Манзил: Тошкент шаҳри, «Пахтакор» марказий стадиони;
Телетрансляция: Futbol TV.
Тошкентлик мухлисларни Осиёнинг энг қимматбаҳо ва шиддатли жамоаларидан бирига қарши йилнинг энг ёрқин футбол тўқнашувларидан бири кутмоқда.
Изоҳлар 0
…