Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?

·36·Дунё
Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?

Глобал энергетика бозори навбатдаги ҳалокатли шок ҳолатига тушди: Brent маркали қора олтин нархи бир кун ичида кескин сакраб, баррели учун 106,9 долларгача кўтарилди. Бир томонда — стратегик денгиз йўлларини назоратга олиб, Саудия Арабистонини қамал қилиш ва Эроннинг АҚШ билан урушида ғалабасини таъминлашга уринаётган яманлик ҳусийлар. Иккинчи томонда эса — танкерлар хавфсизлигини таъминлаш учун зарбалар бераётган Вашингтон ва нефть бозорининг кейинги тақдирини ҳал қилувчи Пекин турибди. Ҳусийлар Бобил-Мандеб бўғози бошланишидаги Моха портини босиб олиб, Ҳаниш оролларига ҳужум бошлагач, дунё бўйлаб танкерлар уруши янги босқичга чиқди.

Биринчи томон: Ҳусийлар ва Эроннинг геосиёсий қамали

Ямандаги «Ансор Аллоҳ» ҳаракати жанг майдонида ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олишга ҳаракат қилмоқда:

  • Стратегик порт эгалланди: Ҳусийлар Қизил денгиз бўйида жойлашган ва Бобил-Мандеб бўғозининг дарвозаси ҳисобланган стратегик Моха портини тўлиқ назоратга олди;

  • Саудияга денгиз қамали: Ушбу портнинг эгалланиши ҳусийларга Сувайш канали томон йўл олган Саудия танкерларига тўғридан-тўғри ҳужум қилиш учун янги плацдарм яратди;

  • Ҳаниш ороллари нишонда: Reuters хабарига кўра, гуруҳ бир вақтнинг ўзида денгиздаги муҳим саналган Ҳаниш оролларига ҳам фаол ҳужумларни бошлади;

  • Иккинчи коридорнинг ёпилиши: Ҳусийлар тўлиқ назорат ўрнатса, уларнинг ҳомийси бўлган Эрон иккинчи йирик нефть транзит йўлини бўғиб қўйиш орқали АҚШ билан қарама-қаршиликда ҳал қилувчи устунликка эга бўлади.

«Агар ҳусийлар бу сув йўлини тўлиқ назоратга олса, бу уларнинг ҳомийси бўлган Эронга АҚШ билан урушда катта устунлик беради, таъминотни кескин қисқартиради ва нефть нархининг мислсиз даражада ошишига сабаб бўлади», — деб ёзмоқда Reuters агентлиги.

Иккинчи томон: АҚШнинг жавоб зарбалари ва бозор мувозанати

Вашингтон ва халқаро таҳлилчилар вазиятни қурол кучи ва иқтисодий дастаклар билан тўхтатишга уринмоқда:

  • Ормуз бўғозидаги кескин зарбалар: АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) Эрон нефтини ташувчи бешта танкерга қақшатқич зарба берди, уларнинг бири тўлиқ чўкиб кетди;

  • Муқобил йўллар хавф остида: Саудия Арабистонининг асосий экспорт тармоғи бўлган Ормузда ҳарбий тўқнашувлар авжига чиққан бир пайтда, унинг муқобил Қизил денгиз йўли ҳам хавфли тузоққа айланди;

  • Хитойнинг ҳал қилувчи роли: ING банки таҳлилчилари нархларнинг бундан кейинги ўсиши фақат ҳусийларга эмас, балки дунёнинг энг йирик нефть харидори бўлган Хитойнинг кейинги қарорларига боғлиқ бўлиб қолишини қайд этмоқда.

«Хитой сўнгги ҳафталарда нефть харидини қайта кучайтирди. Агар Пекин томонидан харидлар ўсишда давом этса, бу таъминотдаги ҳар қандай узилиш таъсирини икки баробар ошириб, нархларни янада баландга кўтариб юборади», — дея огоҳлантирмоқда ING экспертлари.

Тарози палласи: Ким ютмоқда ва ким йўқотмоқда?

Ҳаракатлантирувчи омил

Ҳусийлар ва Эрон позицияси

АҚШ ва истеъмолчи бозорлар

Географик назорат

Моха порти ва Бобил-Мандеб оғзини қўлга олиб, босимни кучайтирди

Денгиз патрулларига қарамай, бўғозлар хавфсизлигини кафолатлай олмаяпти

Иқтисодий зарба

Нефть нархини бир кунда $106,9 га чиқариб, глобал бозорга зарба берди

Инфляция ва ёқилғи нархининг кўтарилиши хавфига дуч келмоқда

Танкерлар уруши

Саудиянинг муқобил экспорт йўлларини тўлиқ нишонга олди

Эроннинг 5 та танкерига зарба берди, бироқ хавфни жиловлай олмади

Кейинги қадам

Ҳаниш ороллари ва бутун бўғозни ёпиш

Пекиннинг нефть импортини камайтириши ва бозорнинг совишига умид қилиш

Тарозининг бир томонида муҳим бўғозларни бўғиб, нефтни геосиёсий қуролга айлантираётган ҳусий-эрон коалицияси турган бўлса, иккинчи томонида денгиздаги ҳужумларни қайтаришга ожизлик қилаётган АҚШ ҳарбий кучлари ва Хитойнинг кутилмаган талаби турибди. Бу қарама-қаршилик яқин кунларда нефть нархининг янги тарихий антирекордларни янгилашига сабаб бўлиши мумкин.

Сизнингча, ҳусийлар Қизил денгизни тўлиқ ёпиб қўйишга муваффақ бўладими ёки АҚШ ҳарбий денгиз кучлари бу қамални ёриб ўтиш учун кенг кўламли операция бошлайдими? Баррели 106 доллардан ошган нефть жаҳон иқтисодиётига қандай зарба беради? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қайноқ энергетик интрига таҳлилини яқинларингиз ҳамда мутахассисларга улашинг!

нефть бозориГлобал энергетикаХусийларСаудия АрабистониЭронАҚШХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаМисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаБугун, 00:06Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?Бугун, 00:05«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмадиБугун, 00:02Миллионлаб гуллардан яратилган улкан санъат асарлари бир неча кунда йўқ қилиндиМиллионлаб гуллардан яратилган улкан санъат асарлари бир неча кунда йўқ қилиндиКеча, 23:56Уйида ўлик ҳолда топилган актёрнинг севгилиси кўрсатмасини ўзгартирдиУйида ўлик ҳолда топилган актёрнинг севгилиси кўрсатмасини ўзгартирдиКеча, 23:29«Аҳмоқ сиёсатчиларга ишонманг!»: Blackwater асосчиси барчани шокка солган баёнот берди«Аҳмоқ сиёсатчиларга ишонманг!»: Blackwater асосчиси барчани шокка солган баёнот бердиКеча, 22:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи